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26.07.23 17:16최종 업데이트 26.07.23 17:16

현대차노조, 29일부터 3일간 4시간씩 부분파업 벌인다

13~15일 2시간, 20~22일 4시간 파업에 이어... 노조 지침 4호 "강한 응집력으로 흔들림 없이 전진"

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7월 21일 오후 8시 현대자동차 울산공장 광장에서 열린 현대차노조 전 조합원 총파업 결의대회
7월 21일 오후 8시 현대자동차 울산공장 광장에서 열린 현대차노조 전 조합원 총파업 결의대회 ⓒ 현대차노조

금속노조 현대차지부(현대차노조)가 오는 29일부터 31일까지 3일 동안 각 조 4시간씩 부분파업을 진행한다.

현대차노조는 23일 오후 중앙쟁의대책위원회를 열고 이같이 결정했다. 노조는 이날 지침 4호를 내고 "강고한 투쟁으로 대등한 노사관계를 수립하고 4만 조합원의 강한 응집력으로 승리를 위해 흔들림 없이 전진한다"는 입장을 밝혔다.

현대차노조는 올해 임단협에서 회사측과 합의하지 못해 지난 13일 올해 첫 파업에 돌입해 15일까지 3일간 각 조 2시간 부분파업을 벌인 데 이어 20일부터 22일까지 3일간 각 조 4시간 파업으로 파업 수위를 높인 바 있다. 다시 다음주 파업은 앞선 파업에도 회사 측의 입장 변화가 없는 데 따른 것이다.

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현대차노조의 올해 임금성 요구안은 기본급 14만 9600원(호봉승급분 제외) 인상, 성과급 전년도(2025년) 순이익의 30%를 조합원과 사내 협력업체 직원에게 지급 등이다.

2025년 현대자동차의 당기순이익은 10조 3648억 원으로 30%는 3조 1000억 원에 달한다.

또 별도 요구안에는 해고 조합원의 원직 복직, 손배 가압류 철회, 정년연장, 신규인원 충원, 미래 산업 대비 고용안정 관련 요구 등이 있다.


#현대차#임단협#파업

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박석철 (sisa) 내방

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

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