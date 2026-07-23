이광희 "최영중 구속영장 한 줄짜리 아냐, 4~5장 분량"

큰사진보기 ▲이광희(더불어민주당, 청주서원) 국회의원이 최영중 전 청주시의원에 대한 경찰청구 구속영장을 직접 열람한 뒤 “청주지검이 국민과 국회의원을 상대로 거짓말을 했다”고 강하게 주장했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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이광희(더불어민주당, 청주서원) 국회의원이 최영중 전 청주시의원에 대한 경찰청구 구속영장을 직접 열람한 뒤 "청주지검이 국민과 국회의원을 상대로 거짓말을 했다"고 주장했다.이 의원에 따르면, 23일 국회 행정안전위원회 소속 여당의원은 경찰청 국가수사본부 관계자가 참여한 가운데 당무회의를 진행했다.이 의원은 이 자리에서 지난 7월 8일 청원경찰서가 청주지검에 신청한 최영중 전 시의원 구속영장을 열람했다.이 의원은 "영장을 열람한 결과 통신영장은 총 8쪽으로 구성됐고, 구속영장은 4~5장 분량이었다"고 말했다.이어 "22일 청주지검을 방문했을 때 검사장과 차장검사는 '경찰이 청구한 구속영장은 표지와 한 줄짜리로 구성된 것이 전부였다'고 말했다"며 "이는 명백한 거짓"이라고 비판했다.이 의원은 "영장에는 구체적인 범죄사실과 ▲사안의 중대성 ▲도주 및 증거인멸 우려 ▲피해자에 대한 위해 우려 ▲최영중 본인의 자해우려 등에 관한 내용이 상세하기 기재돼 있었다"고 강조했다.그는 "검찰이 무슨 이유로 이런 거짓말을 했는지 도무지 알 수 없다"면서 "청주지검이 무슨 의도로 거짓말을 했는지 진상을 밝히겠다"고 주장했다.한편 지난 22일 국회 법사위원회 소속 서영교 법사위원장과 손솔‧천영기 국회의원, 행안위 소속인 이광희 국회의원, 청주가 지역구인 이강일‧송재봉 국회의원이 청주지검을 방문해 청주지검장과 차장검사를 면담했다.