이광희 "최영중 구속영장 한 줄짜리 아냐, 4~5장 분량"

이광희(더불어민주당, 청주서원) 국회의원이 최영중 전 청주시의원에 대한 경찰청구 구속영장을 직접 열람한 뒤 "청주지검이 국민과 국회의원을 상대로 거짓말을 했다"고 주장했다.
이 의원에 따르면, 23일 국회 행정안전위원회 소속 여당의원은 경찰청 국가수사본부 관계자가 참여한 가운데 당무회의를 진행했다.
이 의원은 이 자리에서 지난 7월 8일 청원경찰서가 청주지검에 신청한 최영중 전 시의원 구속영장을 열람했다.
이 의원은 "영장을 열람한 결과 통신영장은 총 8쪽으로 구성됐고, 구속영장은 4~5장 분량이었다"고 말했다.
이어 "22일 청주지검을 방문했을 때 검사장과 차장검사는 '경찰이 청구한 구속영장은 표지와 한 줄짜리로 구성된 것이 전부였다'고 말했다"며 "이는 명백한 거짓"이라고 비판했다.
이 의원은 "영장에는 구체적인 범죄사실과 ▲사안의 중대성 ▲도주 및 증거인멸 우려 ▲피해자에 대한 위해 우려 ▲최영중 본인의 자해우려 등에 관한 내용이 상세하기 기재돼 있었다"고 강조했다.
그는 "검찰이 무슨 이유로 이런 거짓말을 했는지 도무지 알 수 없다"면서 "청주지검이 무슨 의도로 거짓말을 했는지 진상을 밝히겠다"고 주장했다.
한편 지난 22일 국회 법사위원회 소속 서영교 법사위원장과 손솔‧천영기 국회의원, 행안위 소속인 이광희 국회의원, 청주가 지역구인 이강일‧송재봉 국회의원이 청주지검을 방문해 청주지검장과 차장검사를 면담했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.