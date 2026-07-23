정동영 "'선비핵화' 사실상 폐기, '선평화'로 접근방식 전환"

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 23일 서울 종로구 정부서울청사 통일부 기자실에서 취임 1년 기자 간담회를 하고 있다. 2026.7.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정동영 통일부 장관은 23일 정부의 대북정책에 대해 "지난 정부의 선(先)비핵화론, 선핵폐기론을 사실상 폐기하고 선평화로 접근 방식을 전환했다"고 밝혔다.정 장관은 취임 1주년을 맞아 이날 오후 서울정부청사 기자실을 찾은 자리에서 지난 1년 동안의 성과를 설명하면서 "궁극적인 비핵화 목표를 폐기한 것은 아니지만 선비핵화를 폐기한 것"이라며 "선비핵화를 선중단으로 바꾼 것"이라고 강조했다.정 장관은 "북한 비핵화 용어 대신 '핵 없는 한반도 실현'으로 목표를 재정립했다"면서 "남북 간 대화가 끊어진지 7년째인데 대화 맨 입구에 선 비핵화를 갖다 놓으면 대화가 열리지 않는게 현실"이라고 말했다. '선평화론'은 이런 문제 인식을 담은 개념이라는 설명이다.그는 또 "미국과 중국도 사실상 선비핵화론을 폐기한 것 아니냐"고 되물으면서 "지난 정부에서 서 비핵화를 외쳐온 것은 다분히 국내 정치용"이었다고 비판했다.정 장관은 "지금 이 순간에도 북한은 지하 우라늄 농축시설의 원심분리기가 돌아가고 있고 영변에서 플루토늄을 생산하는 원자로도 돌아가고 있고 북한의 핵탄두 생산 능력은 계속 늘어나고 있다"면서 "시간을 계속 지연해도 되는가가 통일부의 문제의식"이라고 말했다.장 장관은 남북관계 개선에 대해서는 "움직이지 않으면 아무 일도 일어나지 않는다라는 게 통일부의 입장"이라며 "우리가 가만히 있으면 한반도 평화와 안정 문제를 해결해줄 사람은 아무도 없다"고 했다.그러면서 "(이재명) 대통령은 '피스 메이커', '페이스 메이커' 역할을 말씀하셨고 (북·미 대화 재개를 위해)트럼프 대통령을 설득하고 시진핑 주석을 설득하고 열심히 하고 계시다"면서 "정부가 과연 대통령의 노력을 제대로 잘 뒷받침하고 있느냐에 대해 통일부로서는 아쉬움이 있다"고 토로했다.북미대화 가능성에 대해선 "여전히 북미 양쪽의 전략적 수요가 있다고 본다"고 답변했다. 그러면서 "9월 시진핑 중국 국가주석 방미와 정상회담에 이어 11월 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중과 정상회담 그 계기가 역시 관건적 시기"라며 "그때 뭔가 일이 일어나려면 8~9월에 (한국 정부가) 가만히 있으면 안 된다"고 강조했다.정 장관은 북한을 '조선'으로 부르는 방안과 관련해서는 "전문가들이 토론하고 시민사회에서 공론화가 일어나고 있어 좀 시간이 걸릴 것"이라고 말했다.