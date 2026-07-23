광주경실련 "에너지공대 총장 선임, 정치 아닌 미래봐야"

큰사진보기 ▲광주경실련광주경제정의실천시민연합 로고. ⓒ 광주경제정의실천시민연합 관련사진보기

AD

광주경제정의실천시민연합이 오는 24일 진행되는 한국에너지공과대학교(KENTECH·켄텍)의 차기 총장 선임 절차를 앞두고 "정치적 고려를 배제하고, 국가 에너지 미래와 전남광주의 미래 산업을 이끌 적임자를 선임해야 한다"고 촉구했다.광주경실련은 23일 성명을 내고 "켄텍 총장 선임은 단순히 한 대학의 최고 책임자를 뽑는 인사가 아니다"라며 "대한민국 에너지 산업의 미래와 광주·전남의 미래 성장동력을 결정하는 중요한 선택"이라고 밝혔다.단체는 "켄텍은 2년 넘게 총장 공백이 이어지는 비정상적인 상황에 놓여 있다"며 "더욱 우려되는 것은 총장 선임이 장기간 지연되면서 정치적 고려와 논공행상, 낙하산 인사 가능성에 대한 지역사회의 우려가 커지고 있다는 점"이라고 말했다.이어 "국가 전략대학의 총장은 특정 정권의 사람이 되거나, 정치적 보은이나 자리 나눠주기 대상이 돼선 안 된다"며 "새로운 총장은 에너지 산업의 변화와 미래, 광주·전남의 산업과 지역 현실을 이해하고, 지역과 함께 성장하려는 철학과 책임감을 갖춘 리더여야 한다"고 강조했다.그러면서 "켄텍 총장추천위원회는 정치적 이해관계나 외부의 영향에 흔들리지 말고, 오직 대학의 미래와 국가 에너지 경쟁력, 지역과 함께 성장할 수 있는 비전과 역량만을 기준으로 총장을 선임해야 한다"고 요구했다.광주경실련은 "총장 선임 과정이 공정하고 투명하게 이뤄지는지 끝까지 지켜볼 것"이라며 "만약 정치적 논리와 이해관계가 우선되거나 켄텍의 설립 취지와 국가적 역할에 부합하지 않는 인사가 선임된다면 단호하게 대응하겠다"고 경고했다.