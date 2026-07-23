'신천지 전당대회 개입' 의혹에 커져가는 민주당 파열음

큰사진보기 ▲이 의원은 다른 게시글에서도 "신천지의 조직적인 집단 당원가입과 전당대회 개입 의혹에 관한 제보를 받는다"라면서 "관련 정황이나 자료를 알고 계신 분은 제보해달라. 제보자의 신원과 내용은 철저히 보호하겠다. 위법 사항이 확인될 경우 즉시 고발 등 필요한 조치에 나서겠다"라며 온라인으로 제보할 수 있는 웹사이트를 공유했다. ⓒ 이건태 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김 부원장은 "정청래 후보가 신천지라는 증거가 있다더니 이제 와서 제보를 받나. 어떻게 같은 당 당대표 후보에게 억지 프레임을 씌우나"라며 "정작 신천지 의혹을 해명해야 할 분은 의원님 아닙니까"라고 주장했다. ⓒ 김광민 부원장 페이스북 갈무리 관련사진보기

김민석 더불어민주당 당대표 후보가 쏘아 올린 '신천지 개입설'에 민주당이 술렁이고 있다. 의혹의 진위를 두고 당내 공방이 가열되며 내홍이 깊어지는 양상이다.22일 민주당 최고위원 후보자에 출마한 이건태 의원은 자신의 페이스북에 "이번 전당대회는 의혹이 제기된 신천지 전대 개입과 불순한 의도를 가진 이중당적자들과의 대전이다. 이미 김민석 당대표 후보도 이 문제를 언급한 바 있다"라며 "신천지 전대 개입은 단순한 '설'로만 치부하기 어려워 보인다"고 했다.이어 "신천지 문제는 특검에서 수사했어야 할 사안이라고 생각한다. 왜 특검법이 중단되었는지 확인이 필요해 보인다"라고 주장하면서 "'신천지 전대 개입(집단당원가입) 제보센터'를 설치, 운영하겠다"고 밝혔다.이 의원은 다른 게시글에서도 "신천지의 조직적인 집단 당원가입과 전당대회 개입 의혹에 관한 제보를 받는다"라면서 "관련 정황이나 자료를 알고 계신 분은 제보해달라. 제보자의 신원과 내용은 철저히 보호하겠다. 위법 사항이 확인될 경우 즉시 고발 등 필요한 조치에 나서겠다"라며 온라인으로 제보할 수 있는 웹사이트를 공유했다.하지만 이러한 이 의원의 행보에 당내에서 "도를 넘었다"며 비판하는 목소리가 나왔다. 김광민 민주연구원 부원장은 22일 자신의 페이스북에 "이건태 의원님. 제가 지역위원장으로 모셨던 분이라 끝까지 예의를 지키려 했으나, 이번엔 정말 도를 넘으셨다"라고 말했다.김 부원장은 "정청래 후보가 신천지라는 증거가 있다더니 이제 와서 제보를 받나. 어떻게 같은 당 당대표 후보에게 억지 프레임을 씌우나"라며 "정작 신천지 의혹을 해명해야 할 분은 의원님 아닙니까"라고 주장했다.그는 이 의원이 지난 총선에서 주소를 조작해 위장 당원을 대거 모집했다면서 "신분을 숨기고 몰래 침투하는 그 방식, 도대체 그 수많은 위장 당원들 속에 '신천지'가 얼마나 섞여 있을지 알 수나 있나"라고 의혹을 제기했다.이어 "지난번 중앙당 차원에서 대대적인 신천지 당원 조사가 있었을 때, 유독 '부천 병' 지역만 단 한 명도 적발되지 않았다"라며 "철저하게 주소를 세탁해 준 그 위장 당원들 속에 숨어있던 신천지 세력을 고의로 덮어주신 건 아닌가"라고 쏘아붙였다.김 부원장은 "당장 사과하시고 게시물 내리라. 안 그러면 의원님의 주소 조작 위장 당원 모집 증거를 즉각 공개하겠다. 저는 누군가처럼 '때가 되면'이 아니라, '지금 당장' 공개할 수 있다"고 경고했다.한편 신천지 제보센터를 설치한 이 의원도 정작 오는 8월 17일인 민주당 전당대회 이전까지 이 사안을 조사해서 의혹을 해결하기는 어렵다는 입장을 밝혔다.22일 YTN 라디오 <이동형의 뉴스정면승부>에 출연한 이 의원은 '신천지 개입설은 전당대회가 끝나기 전에는 밝힐 수가 없는 문제 같다'라는 진행자의 질문에 "시간적으로 전당대회가 한 달도 채 안 남았다. 그 기간 중에 신천지 개입 의혹 또는 이중당적 이런 문제를 당원들을 조사해서 어떻게 하기는 어렵다고 본다"라고 답했다.이어 제보센터를 설치한 이유에 대해선 "김민석·송영길 후보가 문제를 제기했고, 당원들도 걱정이 많다"라며 "그런 위험이 잠재적으로 있다면 준동하지 못하도록 선제적으로 경고도 하고, 제보도 받아서 문제가 있으면 수사기관에 고발도 하고 그런 조치를 일단은 해놔야겠다 하는 생각에 만든 것"이라고 설명했다.그러면서 "이런 걱정을 당원들이 많이 하고 계시니까, 저는 오히려 이 신천지 전대 개입 의혹, 그다음에 이중당적 문제에 대해서 정청래 후보도 같이 동참을 해서 같이 목소리를 내줬으면 좋겠다"라며 "그러면 (신천지 관련 의혹 제기가) 네거티브가 될 수 없다"고 덧붙였다.