서범수, 국민의힘 울산시당위원장에 선출 "원팀 국힘 만들 것"

큰사진보기 ▲서범수 국회의원(울주군, 재선)이 새로운 국민의힘 울산시당위원장으로 선출됐다. ⓒ 국민의힘 울산시당 관련사진보기

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울산경찰청장을 지낸 서범수 국회의원(울주군, 재선)이 새로운 국민의힘 울산시당위원장으로 선출됐다.국민의힘 울산시당은 23일 오후 3시, 시당 강당에서 박성민(울산 중구) 현 시당위원장을 비롯해 운영위원 20여명이 참석한 가운데 '2026년도 제3차 시당 운영위원회의'를 열고 단독으로 입후보한 서범수 의원을 참석위원 만장일치로 선출했다.서범수 신임 시당위원장은 "지방선거 결과를 겸허히 받아들이고 철저한 성찰과 혁신을 통해 시민의 신뢰를 회복하겠다"며 "계파와 진영을 넘어 모든 당원이 함께하는 '원팀 울산 국민의힘'을 만들고, 청년과 새로운 인재를 적극 발굴해 2028년 총선 승리를 위한 기반을 지금부터 차근차근 다져나가겠다"고 강조했다.또한 "민주당 울산시정에 대해서는 분명한 원칙을 갖고 임하겠다"며 "시민의 삶과 지역 발전을 위한 일에는 여야를 떠나 협력하되, 잘못된 시정에 대해서는 원칙 있게 견제하며 책임 있는 제1야당의 역할을 충실히 수행하겠다"고 밝혔다.박성민 시당위원장은 운영위원회에서 "지난 시간 울산시당의 발전을 위해 함께해 주신 모든 당원과 운영위원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 신임 시당위원장을 중심으로 하나 된 힘을 모아 시민의 기대에 부응하는 국민의힘 울산시당이 되기를 바란다"고 말했다.서범수 신임 시당위원장은 1963년생으로 울주군을 지역구로 둔 재선 국회의원이다. 현재 '국민참정권침해 진상규명 및 선거관리개혁을 위한 국정조사특별위원회' 간사, 국회 기후위기특별위원회 위원 등으로 활동하고 있고, 제22대 국회 전반기 행정안전위원회 간사와 국민의힘 사무총장 등을 역임했다.국민의힘 울산시당 관계자는 "신임 시당위원장 취임과 함께 조직을 재정비하고 당의 역량을 강화하는 한편, 당내 화합과 소통을 바탕으로 시민의 신뢰를 회복하고 지역 현안 해결과 2028년 총선 승리를 위한 기반 구축에 박차를 가할 계획이다"라고 밝혔다.한편 더불어민주당 울산시당은 지난 20일 시당위원장 후보자 공모를 마감한 결과 현 시당위원장인 김태선 의원(울산 동구)과 임동호 전 시당위원장이 입후보해 양자 대결로 치러진다.민주당 울산시당은 오는 25일 오후 1시 후보자 토론회를 열어 당원 중심 정책과 차기 지방선거 대비 전략 등을 점검하고, 8월 1일부터 2일까지 이틀간 온라인 투표를 진행해 2일 열리는 울산시당 당원대회에서 시당위원장 선출 결과를 발표한다.