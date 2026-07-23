대전시 갑천생태호수공원 여름 물놀이장 첫 운영

큰사진보기 ▲대전시는 7월 24일부터 8월 23일까지 갑천생태호수공원 물놀이형 수경시설을 운영한다. 운영 시설은 북측 어린이 물놀이장, 남측 바닥분수, 남측 강수욕장 등 모두 3곳이다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전시는 7월 24일부터 8월 23일까지 갑천생태호수공원 물놀이형 수경시설을 운영한다고 밝혔다.이번 물놀이형 수경시설 운영은 갑천생태호수공원이 올해 3월 대전시 관리 체계로 전환된 이후 처음 시민에게 선보이는 여름철 물놀이 프로그램이다. 대전시는 공원 이용을 활성화하고 가족 단위 여가문화를 확산하기 위해 이번 시설 운영을 마련했다고 설명했다.운영 시설은 북측 어린이 물놀이장, 남측 바닥분수, 남측 강수욕장 등 모두 3곳이다. 어린이와 가족 단위 이용객들이 얕은 물에서 안전하게 물놀이를 즐기며 무더위를 식힐 수 있도록 운영된다.운영 기간 중 매주 월요일과 우천 시에는 시설 점검과 이용객 안전을 위해 휴장한다.어린이 물놀이장은 오전 10시부터 오후 4시 40분까지 운영되며, 바닥분수와 강수욕장은 오전 11시부터 오후 4시 40분까지 운영된다. 시설물 점검과 안전 확보를 위해 모든 시설은 40분 운영 후 20분간 점검 시간을 갖는다.대전시는 원활한 시설 운영과 이용객 안전을 위해 안전관리 요원과 시설관리원 등 12명을 현장에 배치할 계획이다. 또 구급함을 비치하고 이용 수칙을 안내하는 한편, 시설물을 상시 점검해 안전사고를 예방하기로 했다.수질 관리도 강화한다. 운영 기간 동안 매일 수질검사와 유리잔류염소 측정을 실시하고, 새 물을 공급할 예정이다. 운영 전후로 시설물과 급·배수, 여과·소독 설비를 점검해 쾌적한 물놀이 환경을 유지한다는 방침이다.박영철 대전시 녹지농생명국장은 "갑천생태호수공원에서 처음 운영하는 물놀이형 수경시설인 만큼 시민들이 안심하고 즐길 수 있도록 안전관리와 수질관리에 최선을 다하겠다"며 "무더운 여름 가족과 함께 공원을 찾아 시원하고 즐거운 시간을 보내시길 바란다"고 말했다.