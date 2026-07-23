대구시, 공공기관 통폐합 4년 만에 손질... 전문기관 다시 분리

큰사진보기 ▲김정기 대구시 행정부시장이 23일 오후 기자간담회를 갖고 민선9기 공공기관 조직을 개편한다고 밝혔다. ⓒ 대구시 관련사진보기

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홍준표 전 대구시장 시절 대대적으로 추진된 공공기관 통폐합이 민선 9기 들어 사실상 재조정된다.대구시는 통합 이후 일부 기관에서 운영 부실과 전문성 약화 등 문제점이 드러났다며 문화·복지 분야 통합기관을 다시 분리하고 교통공사의 건설 기능도 시 직영 체제로 전환하는 조직 개편을 추진한다고 23일 밝혔다.지난 2022년 민선 8기 출범 직후 공공기관 18곳과 시 사업소 4곳을 11개 기관으로 통합했지만 통합 4년이 지난 현재 기관별 특성에 따라 통합 효과에 차이가 나타났고 일부 기관에서는 운영 부실이 지적되는 등 통합의 실효성 문제가 지속적으로 제기됐다는 설명이다.이번 조직 개편에서 가장 큰 변화는 대구문화예술진흥원과 대구행복진흥사회서비스원이 새로 분리된다는 점이다.문화예술진흥원은 대구문화재단, 관광재단, 오페라하우스, 문화예술회관, 미술관, 콘서트하우스 등 6개 기관을 통합해 운영해왔지만 기관별 고유 기능이 약화되고 시민과 예술인이 체감하는 서비스 연계도 부족했다고 평가했다.이에 따라 현재 조직을 문화재단으로 명칭을 변경하고 공연전문재단, 관광재단으로 나누고 대구미술관은 시 사업소로 전환하는 등 4개 체계로 개편하기로 했다.행복진흥사회서비스원은 사회서비스원, 여성가족재단, 청소년지원재단, 평생학습진흥원을 통합해 출범했으나 기대했던 전주기 복지서비스 효과가 미흡했고 조직 정체성이 악화되는 등 사업부서 간 소통이 부족했다고 판단했다.이에 현 조직을 사회서비스원, 여성가족청소년재단, 평생교육진흥원 등 3개 기관으로 다시 분리하고 여성가족청소년재단과 평생학습진흥원을 청년여성교육국에서 관할하도록 했다.대구교통공사는 공사 조직 내에 시 사업소인 도시철도건설본부를 편제해 건설과 운영관리 기능을 통합했으나 파견 공무원 중심의 인력운영의 한계, 의사결정의 이원화 등 문제점이 드러났다고 판단했다.이에 교통공사에서 건설업무를 다시 분리해 시 산하 도시철도건설본부를 신설해 업무를 이관하고 교통공사는 운영과 안전관리에 집중하도록 책임 구조를 명확히 할 계획이다. 도시철도건설본부의 시 사업소화를 위한 조직개편안은 현재 대구시의회에서 심사 중이다.반면 공공시설관리공단은 통합 이후 예산 절감과 경영평가 개선 등 성과가 확인된 만큼 현행 통합 체계를 유지하면서 시설관리 시스템을 고도화하기로 했다.다만 위탁시설 증가에 따른 인력의 효율적 운영을 위해 전문인력 교차 지원, 기술 공동활용 등 점진적인 화학적 통합과 스마트 시설관리, 공공데이터 활용 서비스 제공 등의 시설관리 시스템을 고도화한다는 계획이다.대구시는 현재 직원의 잔여 임기와 연봉 및 직급은 보장하고 통합 이전 채용된 직원은 원소속 기관 복귀를 원칙으로 한다는 방침이다. 또 통합 이후 채용 직원은 별도의 '인사조정위원회'를 구성해 개인별 희망과 고충을 반영해 배치한다.대구시는 조속히 세부적인 조직개편 계획을 수립해 9월부터 새로운 기관장을 선출하는 등 행정절차를 진행하고 통합조직에서 분리 후 재단을 신설하는 절차는 행정안전부 '지방출자출연기관 설립 기준'에 따른 기본계획 수립, 행정안전부 협의, 타당성 검토, 조례 제정 등 TF를 구성해 준비할 예정이다.김정기 대구시 행정부시장은 "이번 조직 개편은 각 분야의 전문성과 핵심기능을 극대화해 양질의 공공서비스를 제공하고 분야별 산업생태계를 활성화하기 위함"이라며 "향후 현장의 다양한 의견을 지속적으로 반영해 공공기관의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.