대전참여연대 평화연대위 "트럼프의 이란 재폭격 강력 규탄"

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대전참여자치시민연대 평화연대위원회가 미국 트럼프 행정부의 이란 폭격을 규탄하며 즉각적인 전쟁 중단과 외교적 해법 복귀를 촉구했다.대전참여연대 평화연대위원회는 23일 성명을 내고 "트럼프의 이란 재폭격을 강력히 규탄한다"며 "권력욕에 사로잡힌 노년의 전쟁광들의 전쟁을 즉각 중단하라"고 밝혔다.이들은 허버트 후버 전 미국 대통령의 "노인들은 전쟁을 선포한다. 그러나 싸우고 죽어야 하는 것은 청년들이다"라는 말을 인용하며, "오늘만큼 이 말이 적확하게 들어맞는 때가 없다"고 주장했다.평화연대위원회는 성명에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 "권력욕에 사로잡힌 두 노년의 전쟁광"이라고 규정하고, "각자의 생존을 위해 전쟁을 멈추지 않고 있다"고 비판했다.이들은 "전쟁을 결정하는 자들은 결코 죽지 않는다"며 "이란 민간인들이 죽어가고 있고, 가자의 민간인들이 죽어가고 있으며, 전선으로 내몰린 청년들이 죽어가고 있다"고 밝혔다.이어 "권력욕에 사로잡힌 노년의 전쟁광들은 죽지 않고, 그들이 살아남기 위해, 그들의 권력이 유지되기 위해 청년들이 죽는다"며 "이것이 지금 중동에서 벌어지는 일의 실체"라고 주장했다.평화연대위원회는 트럼프 행정부의 이란 폭격이 국제인도주의법상 전쟁범죄에 해당할 수 있다고도 주장했다.이들은 "자신의 권력을 지키기 위해 타국의 민간인을 폭격하고 청년들을 전장으로 내모는 전쟁광들의 전쟁을 멈춰야 한다"며 "교량을 끊고 전력을 차단하고 항만을 불태우며 민간인의 삶을 무너뜨리겠다고 선언하는 트럼프의 이란 폭격 역시 국제인도주의법이 규정하는 전쟁범죄의 요건을 충족한다"고 밝혔다.또한 국제형사재판소가 네타냐후에게 체포영장을 발부했다는 점을 언급하며, 한국 정부가 이스라엘의 가자지구 공격과 미국의 이란 폭격에 대해 침묵해서는 안 된다고 촉구했다.평화연대위원회는 "한국 정부는 지금까지 이 전쟁과 학살에 대해 사실상 침묵으로 일관해왔다"며 "방조와 관망을 멈춰야 한다"고 주장했다.그러면서 "미국의 이란 폭격을 공식 규탄하고, 전쟁의 즉각 중단을 요구하라"며 "ICC 체포영장이 발부된 전쟁범죄자 네타냐후가 한국 땅을 밟는다면 즉각 체포하겠다고 선언하라"고 요구했다.이들은 "그것이 국제법을 존중하는 국가가 취해야 할 최소한의 태도"라고 강조했다.끝으로 평화연대위원회는 "자신들의 생존을 위해 타인의 죽음을 선택한 권력자들은 국제사법재판소의 심판대에 세워야 한다"며 "이 전쟁에 반대하는 시민들과 함께 그날까지 계속 목소리를 낼 것"이라고 밝혔다.