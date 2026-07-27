혐오·조롱 밑바닥엔 '생존의 비명'... 기성세대가 소통으로 풀어야

큰사진보기 ▲지역 비하 성격을 가진 응원 구호를 외쳐 논란을 일으킨 서울 배재고등학교 야구부가 6일 전남광주특별시 광주제일고등학교를 찾아 사과를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 한밭대학교 교수이자 전 한밭대학교 총장입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

6·3 지방선거가 끝나고 새로운 지자체 정부들이 들어섰습니다. 이번 선거는 전체적으로 여권이 승리했다고는 하나, 서울시장 선거 결과 등을 보면 꼭 그렇다고 할 수도 없습니다. 선거 결과에 대해 20대와 30대의 2030 청년들이(특히 남자들이) 보수화되었다는 분석이 많습니다.이들의 보수화는 몇 가지 복합적인 사회·경제적 배경에서 찾을 수 있다고 여겨집니다. 이들은 과거 민주화 운동에 부채 의식이 없는 세대입니다. 이들에게 가장 중요한 가치는 개인의 생존, 실리, 그리고 절차적 공정성입니다. 부모들이 IMF와 글로벌 금융위기를 겪는 것을 보거나 간접적으로 경험하고 스스로 치열한 입시 경쟁을 겪어온 것이 그 원인이라고 할 수 있습니다.그런 점에서 기존 진보 진영의 도덕적 우위나 당위론적 주장에 큰 매력을 못 느끼고 자신들에게 실질적인 이익이 있는지 없는지를 기준으로 냉정하게 판단한다고 할 수 있습니다.그래서 이들은 2019년의 조국 사태, 문재인 정부 시절에 일어난 인천국제공항 비정규직의 정규직 전환 사태(인국공 사태), LH 임직원의 부동산 투기 사건 등에 분노하고 '불공정 트라우마'를 갖게 되었다고 할 수 있습니다.이들은 대학입시에서도 학생부종합전형을 '부모찬스 전형'으로 인식하고, 수능 위주의 정시 확대를 찬성하는 경향이 있습니다. 실제로는 부모 소득, 고액 과외 등이 수능입시에 큰 영향을 미친다는 것이 이미 밝혀졌지만, 2030 청년들은 그래도 수능이 더 공정하다고 여깁니다. 조국 사태를 겪으면서 수시는 '평가과정의 불투명성'과 '부모 찬스'의 직접성이 문제라서 이는 반칙이라고 생각합니다.반면에 수능은 부모의 재력과 환경이 영향을 주긴 하지만, 어쨌든 시험장에서 학생 스스로 문제를 풀어내야 하는 것이기에 최선이라기보다 차악으로 선호하는 것이 아닌가 합니다. 즉 이들에게 가장 싫어하는 것은 '내가 통제할 수 없는 주관적 기준'이라고 볼 수 있습니다. 반면에 수능 같은 경우는 과정은 불평등할지라도 '결과의 계량화와 투명성' 측면에서 더 신뢰할 수 있다고 여기는 것으로 보입니다.그러다 보니 인국공 사태에서 드러났듯이 2030 청년들은 비정규직 노동자나 사회적 약자에 대한 인간적인 연민이나 동정심이 없지는 않겠지만, 이들이 받는 특혜를 나의 기회 박탈로 여기기 때문에 본인의 손해를 감당하려고 하지 않습니다.특히 비정규직 특채는 절차적 공정성의 훼손으로 여기는 것입니다. 2030 취업 준비생은 열심히 스펙을 쌓고 토익성적을 올리기 위해 준비하고 있는데, 비정규직이 하루아침에 정규직으로 바뀌는 것은 '새치기'로 여기는 것입니다. 즉 이들은 자신을 사회적 약자로 여기기에 기성세대가 양보를 요구하면 생존의 비명을 외치는 것이라고 볼 수 있습니다.특히 2030 남성들의 보수화는 여성에 대한 피해의식과도 연계된다고 볼 수 있습니다. 남성에게만 주어지는 병역의무에 비해 사회적 예우나 보상이 부족하다는 불만에 더해 여성할당제, 여성전용 주거안정 지원, 여성가족부 설치 등의 여성 배려 정책에 대한 역차별 정서가 크다고 볼 수 있습니다.이런 점에서 전반적으로 2030 청년들은 기성세대의 기득권에 대한 발발이 크고, 특히 남성들은 여성들에 비교하여 오히려 큰 손해를 감당한다고 여기고 있는 것입니다. 따라서 이를 극복하기 위해서는 2030 청년들과 함께 공감하고 소통해야 할 것이며, 나아가 이를 극복할 수 있는 정책의 도입이 필요할 것입니다.최근에 발생한 배재고 야구단 응원 사태도 2030 청년층의 보수화와 무관하다고 할 수 없을 것입니다. 어쩌면 배재고 야구단 학생들도 인지하지 못하는 상황에서 인터넷 커뮤니티 하위문화와 극단적 이념 지형이 혐오와 조롱의 놀이를 체화한 것 아닌가 합니다. 이런 혐오와 조롱의 문화는 민주화를 이끌어왔다고 자부하는 기성세대에 대한 반발로 그들의 권위를 나름 유쾌하게 파괴하고자 하는 심리도 기저에 놓여 있다고 판단됩니다.이제 우리 사회는 청년 및 청소년의 이와 같은 혐오 문화를 보면서 기성세대도 도덕적 우월감을 벗어나 청소년과 청년들이 맞닥친 어려움을 함께 나누며 소통할 수 있는 대화를 해나가는 것이 시급하다고 보입니다.그런 점에서 최근에 청와대에 청년미래비서관 직책을 신설한 것은 바람직하다고 볼 수 있습니다. 그렇지만 직책을 신설하는 것은 하나의 출발일 뿐이며, 실질적인 성과를 낼 수 있어야 합니다.지금 시대의 2030 청년들은 어쩌다 보니 피해자가 되어 있습니다. 경험이 요구되는 세상에 숙련된 경험이 없는 청년들이 일자리를 못 구하고 있습니다. 그런데 고령화 시대를 맞이하며 기성세대는 정년 연장을 논의하고 있다 보니 이들의 걱정은 더욱 커지고 있습니다. 일자리를 구해도 기성세대들이 살고 있는 수준의 주택을 부모 찬스 없이 구할 수 있으리라고는 꿈도 꾸지 못하고 있습니다. 함께 성장하던 동료들도 고민을 깊게 나눌 진정한 친구이기보다는 경쟁자로 여기게 되면서 협업하는 것도 어려워합니다. 이런 관점에서 2030 청년들과 기성세대가 더불어 사는 것이 그리 쉬워 보이지 않습니다.이런 문제를 해결하기 위해서는 기성세대의 양보도 필요합니다. 민주화와 산업화를 성공적으로 이끌어온 기성세대들이 이제는 많은 것들을 양보하는 모습을 보여야 합니다. 내 자녀의 성공을 바라는 마음을 우리 청년세대가 건강하게 성장하여 나라의 기둥으로 발전하기를 바라는 마음으로 조금 더 키워 아량을 베풀어야 합니다. 정치권이나 많은 사회단체들도 기성세대의 목소리보다 청년세대의 목소리가 더 크게 반영되는 구조로 변화해야 합니다.그렇게 해서 세대를 뛰어넘는 공감대 형성을 이뤄가면서 청년의 주거 문제 해결, 저출산 문제 해결, 계층이동의 사다리 복원, 지역균형발전 등 중차대한 현안을 해결해 나갈 수 있기를 간절히 소망합니다.