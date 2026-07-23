추미애 "쿠팡 등 대형 물류창고 화재안전 전면 점검"... 제도 개선도 추진

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 22일 오후 경기도청 집무실에서 진행된 물류창고 화재안전 강화 전략 회의에서 지난 18일 발생한 인천 쿠팡 물류센터 화재를 계기로 경기도 내 대형 물류창고의 화재 위험요인을 전반적으로 점검하고 예방부터 대응까지 화재안전관리체계를 강화하라고 지시하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 22일 오후 경기도청 집무실에서 진행된 물류창고 화재안전 강화 전략 회의에서 지난 18일 발생한 인천 쿠팡 물류센터 화재를 계기로 경기도 내 대형 물류창고의 화재 위험요인을 전반적으로 점검하고 예방부터 대응까지 화재안전관리체계를 강화하라고 지시하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 22일 오후 경기도청 집무실에서 진행된 물류창고 화재안전 강화 전략 회의에서 지난 18일 발생한 인천 쿠팡 물류센터 화재를 계기로 경기도 내 대형 물류창고의 화재 위험요인을 전반적으로 점검하고 예방부터 대응까지 화재안전관리체계를 강화하라고 지시하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 인천 쿠팡 물류센터 화재를 계기로 도내 대형 물류창고에 대한 전면적인 화재안전 점검과 제도 개선에 나섰다.경기도는 23일 추미애 지사 주재로 긴급 대책회의를 열고, 도내 대형 물류창고를 대상으로 긴급 화재안전점검을 실시하는 한편 화재안전기준 강화와 현장 대응체계 개선을 추진하기로 했다고 밝혔다.이번 대책은 지난 18일 발생한 인천 쿠팡 물류센터 화재를 계기로 경기도 내 대형 물류창고의 화재 위험 요인을 전반적으로 점검하고 예방부터 대응까지 화재안전관리체계를 강화하기 위해 마련됐다.경기도소방은 우선 연면적 10만㎡ 이상 쿠팡 물류창고 15곳을 대상으로 긴급 점검을 실시한 뒤, 소방안전관리 특급 대상 41곳과 연면적 1만 5,000㎡ 이상 1급 대상 432곳까지 점검 대상을 확대할 계획이다.점검 항목은 ▲배터리 및 위험물 저장·취급기준 준수 여부 ▲소방시설 유지관리 실태 ▲관계인 안전관리체계 등이다. 법령 준수 여부뿐 아니라 최신 안전기준에 비춰 개선이 필요한 사항과 현장의 잠재적 위험 요인까지 함께 확인하고, 점검 결과는 도민에게 공개하기로 했다.또 최근 대형 물류창고에 확산하고 있는 '매자닌 랙(Mezzanine Rack)' 구조의 화재 취약성과 화재 확산 특성, 소방대 접근성과 방수 활동의 제약 요인 등을 분석해 개선 방안을 마련하고, 이를 토대로 물류창고 화재안전기준 강화를 위한 법률·제도 개선도 정부와 국회에 건의할 방침이다.추미애 지사는 회의에서 "이 사안은 생명과 안전에 관한 문제"라며 "화재 안전을 위해 필수적인 사항에 대해서는 합리적인 기준을 마련해 소급 적용할 수 있도록 하고, 정부 지원을 확대하는 법 개정이 필요하다"고 강조했다.이어 "이번 인천 대형 물류창고 화재는 직접적인 인명피해는 없었지만, 주민들에게 큰 불안과 불편을 안겨준 사고였다"며 "현장 점검을 통해 확인되는 위험 요인을 신속히 개선하고 필요한 제도 보완도 정부와 국회와 긴밀히 협력해 적극 추진하겠다. 도민들이 안심하고 일상을 이어갈 수 있도록 화재안전체계를 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.경기도는 이와 함께 소방관서장의 현장 안전지도와 긴급 화재안전조사, 물류창고 관계인 대상 소방안전교육을 집중 실시하고, 대표자와 안전관리자 간 비상연락체계도 정비하기로 했다. 아울러 최근 화재 사례를 반영한 맞춤형 교육을 확대하고 신규 물류창고도 화재안전 중점관리 대상으로 포함하는 등 예방 중심의 안전관리 체계를 강화할 계획이다.