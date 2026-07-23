김성주 "코스피 등락 탓 말라... 국민연금, '주가 부양용' 아냐"

큰사진보기 ▲김성주 국민연금공단 이사장이 4일 전북농협에서 열린 신년 기자간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 국민연금공단 관련사진보기

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김성주 국민연금공단 이사장이 코스피 등락 원인을 국민연금 탓으로 돌리는 일부의 시선에 "국민연금의 투자는 증시 부양이나 주가 방어를 위한 것이 아니"라고 반박했다.김 이사장은 23일 자신의 페이스북에서 "국민연금 기금운용 지침에 나와 있는 6대 원칙을 다시 강조해서 알려드린다"며 "오직 국민이 국민의 보험료 부담 완화를 위하여 '가능한 한' 많은 수익을 올리면서도 '손실없이' 안정적으로 운용한다는 '수익성'과 '안정성' 추구를 가장 중요한 원칙으로 삼고 있다"고 밝혔다.이어 김 이사장은 "국민연금에게 증시 등락에 따라 증시 '안정판'이나 '균형추' 역할을 요구하거나 '증폭기' 역할을 했다고 판단해서는 안 된다"며 "국민연금의 역할은 시장을 움직이는 것이 아니라, 국민의 노후를 위해 장기 수익을 창출하는 것"이라고 명확히 선을 그었다.김 이사장은 전날인 22일에도 SNS를 통해 "'기승전 국민연금?' 코스피가 오른 것도 코스피가 내린 것도 국민연금 탓이라는 글을 자주 본다"며 증시 등락의 책임을 연기금으로 돌리는 시장의 모순된 태도를 지적한 바 있다.김 이사장이 이러한 입장을 밝힌 배경에는 최근 코스피 하락의 책임을 국민연금으로 돌리는 시장 일각의 시선이 자리 잡고 있다. 실제 증시가 조정을 받을 당시, 시장에서는 국민연금의 기계적 매도를 주가 하락의 원인 중 하나로 지목하는 시선이 적지 않았다. 자산배분 한도에 걸린 국민연금이 주식을 대거 팔아치우는 바람에 주가가 떨어졌다는 논리다.반면 낙폭이 깊어진 최근에는 국민연금이 자금을 투입해 증시의 하락을 방어해 주는 '구원투수' 역할을 해주길 기대하는 시선도 공존한다. 김 이사장의 발언은 이처럼 증시 등락의 책임을 국민연금에 떠넘기거나, 연기금에 시장 안전판 역할을 요구하는 시선을 정면 반박한 것으로 풀이된다.한편 국민연금의 '매물 폭탄'에 대한 앞선 시장 우려와 달리 국민연금은 이번 조정기에 국내 주식을 오히려 사들인 것으로 나타났다. 한국거래소(KRX)에 따르면, 국민연금이 대다수를 차지하는 '연기금 등' 투자자는 이달 1일부터 23일까지 유가증권시장에서 금액 기준으로 총 2524억 원어치를 순매수했다.