전교조대전지부 "대전교육청, '무늬만 혁신학교' 실패 인정해야"

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전국교직원노동조합 대전지부가 대전시교육청의 '대전광역시 혁신학교조례' 폐지 추진과 관련해 "무늬만 혁신학교의 실패를 인정하고, 교권 보호와 학교 구조 개혁에 나서야 한다"고 촉구했다.전교조 대전지부는 23일 성명을 내고 "대전교육청이 혁신학교조례 폐지 조례안을 입법 예고했다"며 "교육청은 혁신학교의 운영 원리가 2022 개정 교육과정과 일반 교육정책으로 확산됐고, 학령인구 감소와 디지털 전환 등 환경 변화에 맞춰 모든 학교를 대상으로 한 통합적 정책 전환이 필요하다는 이유를 들고 있다"고 밝혔다.그러나 전교조 대전지부는 이러한 설명에 대해 "자신들의 정책 실패와 방관적 행정을 허울 좋은 명분으로 포장해 덮으려는 무책임한 회피"라고 비판했다.이들은 "대전교육청은 정책 실패를 조례 폐지로 덮을 것이 아니라, 왜 대전에서는 혁신학교의 본질이 뿌리내리지 못했는지 냉철히 성찰해야 한다"며 "근본적인 학교 구조 개혁에 나서야 한다"고 주장했다.전교조 대전지부는 대전 혁신학교가 성공하지 못한 이유로 교육청의 의지 부족과 성과 관리 방치, 민주적 학교문화 조성 실패, 행정업무 재구조화 미비 등을 꼽았다.이들은 "대전의 대다수 교사와 시민들은 대전에 혁신학교, 즉 창의인재학교가 존재했는지, 어떤 교육적 의미를 가졌는지조차 알지 못한다"며 "타 지역의 혁신학교에는 교육청의 의지, 민주적인 학교문화, 파격적인 행정업무 경감, 전문적 학습공동체 정착 등이 바탕을 이뤘지만 대전에서는 구현되지 못했다"고 지적했다.전교조 대전지부는 대전 혁신학교가 주변 학교로 혁신적 교육과정과 민주적 문화를 전파하는 거점 역할을 하지 못했다고 평가했다.이들은 "대전 혁신학교는 혁신적 교육과정과 민주적인 문화를 주변 학교로 전파·확장하는 거점 역할을 했어야 했지만, 대전교육청의 무관심 속에 고립된 섬으로 남았다가 간판을 내리게 됐다"고 밝혔다.이어 "대전교육청은 확산에 대한 로드맵도, 엄정한 성과 관리도 없이 여타 시범사업처럼 단순히 예산을 쪼개기 배분하고 그만이었다"며 "교사의 자발성도 이끌어내지 못했고, 여러 지역이 혁신학교를 추진하니 대전도 시늉만 한 것"이라고 비판했다.전교조 대전지부는 "결국 대전의 혁신학교는 대청중학교 등 극소수 학교의 고군분투를 제외하고는 이렇다 할 성과를 남기지 못했다"고 주장했다.민주적 학교문화 조성 실패도 문제로 지적했다. 이들은 "혁신학교의 본질인 민주적인 문화는 교직원·학생·학부모 간 상호 존중과 교사의 전문성을 인정할 때 가능하다"며 "대전 혁신학교 도입 초기에는 학생·학부모의 자발적 참여를 이끌어내는 민주적 소통 구조를 안착시키는 데 어려움을 겪었다"고 밝혔다.최근에는 악성 민원과 무분별한 아동학대 신고 등으로 교권이 심각하게 침해되면서 학교 공동체의 균형이 무너졌다고 진단했다.전교조 대전지부는 "교권이 흔들리는 학교에서 교직원·학생·학부모가 상호 존중하는 학교 민주주의가 꽃필 리 없다"며 "그러나 교육청은 정당한 생활지도조차 위협받는 현장의 교사들을 보호할 최소한의 제도적 안전망조차 제공하지 않았다"고 비판했다.또 교사들이 수업과 생활지도에 집중할 수 있도록 행정업무를 줄이고 지원체계를 구축해야 했지만, 대전교육청이 이를 제대로 추진하지 않았다고 지적했다.이들은 "시스템의 부재 속에 소수 교사의 헌신으로 버티는 구조도 문제였다"며 "관리자를 중심으로 행정업무를 전담하는 지원체계가 구축되어야 했지만, 관리자의 소극적 태도와 교육청의 수수방관 속에 학교 업무 경감은 이루어지지 않았다"고 밝혔다.이어 "혁신학교의 철학과 취지를 공동체가 함께 나누지 못한 채 일부 교사들의 '갈아넣기'식 헌신에만 의존한 정책은 결국 한계에 다다를 수밖에 없었다"고 덧붙였다.전교조 대전지부는 대전교육청이 조례의 형식적 존폐에만 머물 것이 아니라 대전 교육의 체질을 근본적으로 개선해야 한다고 요구했다. 이들은 우선 악성 민원 대응 체계와 교권 보호 인프라 구축을 최우선 과제로 제시했다.전교조 대전지부는 "교사가 수업하거나 정당한 생활지도를 하다 악성 민원이나 법적 분쟁에 휘말리지 않도록 교권 보호 시스템을 철저히 구축해야 한다"며 "타 시도의 교육활동 보호 시스템, 교육청과 학교장의 악성민원 대응 일원화 사례를 적극 도입해야 한다"고 밝혔다. 이어 "교권이 보장되지 않고서는 그 어떤 미래교육도 불가능하다"고 강조했다.교사가 교육에 전념할 수 있는 환경 조성도 요구했다. 전교조 대전지부는 "교사가 수업 연구와 학생 생활지도에만 전념할 수 있도록 불필요한 공문과 사업을 과감히 정비하고, 교사의 행정업무 경감 시스템을 구축해야 한다"며 "학교지원센터의 교무지원을 강화하고, 타 시도의 수업중심 교무조직 재구조화 모델을 수용해야 한다"고 주장했다.아울러 민주적 학교문화 조성을 위해 교육청과 학교 관리자들의 리더십 전환도 촉구했다. 이들은 "명령하달식 관료주의 문화를 바꾸지 않고서는 어떤 정책도 성공할 수 없다"며 "학교 관리자가 교사의 자율성을 보장하고 지원하는 후원자가 되도록 리더십 전환 정책을 추진해야 한다"고 밝혔다.끝으로 전교조 대전지부는 "대전교육청은 지금이라도 대전 교육 현장의 목소리에 귀 기울여 교권이 확립되고 교사와 학생 모두가 행복하도록 근본적인 학교 구조 개혁에 나서야 한다"며 "새 교육감이 지향하는 바도 같을 것이라 믿는다"고 덧붙였다.