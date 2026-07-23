대법, 김건희 사건 전원합의체 회부... '명태균 여론조사' 법리 다시 판단

큰사진보기 ▲6월 26일 서울 용산구 서울역 대합실에서 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨의 매관매직 의혹 사건 1심 선고공판이 생중계되고 있다. 이날 재판부는 김씨에게 징역 7년을 선고했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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김건희씨의 '명태균 여론조사' 의혹 등을 포함한 사건이 대법원 전원합의체에 회부됐다. 이에 따라 24일로 예정됐던 상고심 선고는 연기됐으며, 새로운 선고기일은 추후 지정된다.23일 대법원 2부(주심 박영재 대법관)는 "24일 오후 2시 선고예정이었던 김건희 자본시장법 위반 혐의 등 사건은 전원합의체 회부를 위해 선고기일을 변경·추정(추후지정)했다"고 밝혔다.대법원은 통상 소부에서 의견이 일치하지 않거나 기존 판례를 변경할 필요가 있는 경우, 또는 중요한 법률적 쟁점이 있는 사건을 전원합의체에 회부한다.대법원은 전원합의체 회부 이유를 별도로 설명하지 않았다.다만 최근 윤석열씨와 오세훈 서울시장 사건 1심에서 '명시적인 계약이 없더라도 객관적 정황을 종합하면 정치자금 수수에 관한 묵시적 합의와 공모를 인정할 수 있다'는 판단이 잇따라 나왔다. 반면 김씨 사건에서는 같은 명태균 여론조사를 둘러싸고 무죄가 선고됐다. 대법원이 관련 법리를 전원합의체 차원에서 정리하려는 것 아니냐는 해석이 나온다.김씨는 명태균씨로부터 무상 여론조사를 제공받은 혐의와 관련해 1·2심에서 무죄를 선고받았다. 김씨 사건 1·2심과 달리 윤씨와 오 시장 사건 1심 재판부는 명씨 진술의 신빙성을 일부 인정했다.이번 사건은 도이치모터스 주가조작 의혹과 세계평화통일가정연합(통일교) 관련 금품수수 의혹, 이른바 '명태균 게이트' 의혹 등을 함께 다루고 있다.검찰은 김건희씨가 2010년 10월부터 2012년 12월까지 권오수 전 도이치모터스 회장 등과 공모해 고가매수와 허수매수, 통정매매 등 시세조종에 가담해 약 8억 1144만 원의 부당이득을 취득한 혐의가 있다고 보고 기소했다.또 김건희씨가 2022년 4월부터 7월까지 '건진법사' 전성배씨와 공모해 통일교 측의 청탁을 받고 영국 그라프사 다이아몬드 목걸이와 샤넬 가방 등 약 8000만 원 상당의 금품을 수수한 혐의도 공소사실에 포함됐다.1심은 알선수재 혐의 일부만 유죄로 인정해 김건희씨에게 징역 1년 8개월을 선고했다. 다이아몬드 목걸이 몰수와 1281만 원 추징도 함께 명령했다. 반면 2심은 도이치모터스 주가조작 연루 혐의 일부와 2022년 4월 수수한 샤넬 가방 관련 알선수재 혐의를 유죄로 판단해 징역 4년과 벌금 5000만 원을 선고했다. 다만 윤석열씨와 공모해 명태균씨로부터 무상 여론조사를 제공받았다는 정치자금법 위반 혐의는 1심과 2심 모두 무죄가 유지됐다.