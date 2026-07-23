"똘똘한 한 채가 문제였다" 초고가 1주택 보유세 가중 힘 실은 이 대통령

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 한성숙 국무총리가 23일 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 참석자 발언을 듣고 있다. 2026.7.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"이 조세 문제는 엄청나게 정치에 영향을 많이 미칩니다. 또 그걸 활용하는 측면도 있고요. 하지만 우리 대한민국의 미래를 위해서는 정말 어려움을 감수해야 되겠단 생각입니다. 이게 가져올 큰 변동 또 갈등 이런 것들이 사실 걱정되기도 해요. (중략) 갈등이 없을 수는 없습니다. 불만이 없을 수는 없습니다. 그러나 그게 최소화될 수 있는 가장 편익과 효용이 높은 방향으로 제도 설계를 또 해보겠습니다."

[세제]

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[공급]

큰사진보기 ▲23일 이재명 대통령 주재로 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 참석자들이 발언권을 요청하고 있다. 2026.7.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[금융]

이재명 대통령이 23일 열린 '부동산 정책 국민 대토론회'를 마무리하면서 한 말이다. 이날 토론회는 당초 예정보다 95분가량 더 이어져 약 3시간 15분 만에 끝났다.이 대통령은 참석자들과 진행한 자유토론에서 보유세 강화·초고가 1주택 차등 과세·1가구 1주택자 양도소득세 감면 혜택 제한 검토 등의 입장을 밝혔다. 또한 국민주택 규모의 공공임대주택 공급을 확대하고 유휴 산업부지의 용도 전환을 적극 검토하겠다고 했다.이 대통령은 이날 "세제 개편안이 나올 텐데 좀 강력해야 한다. 칼집에서 뽑았을 때 녹슨 칼이면 시장을 잡기 어렵다"라면서 초고가 주택에 대한 세부담 강화 등을 주장한 정세은 충남대 교수의 주장에 "'똘똘한 한 채'라는 게 사실 우리 사회에 심각한 문제를 야기했다. 가장 효율적으로 투기할 수 있는 기회를 만든 측면이 있다"고 공감을 표했다.구체적으론 "물론 정책 당국자의 의도는 그게 아니었지만 1가구 1주택을 존중하고 보호하자고, 비싸든 싸든 똑같이 취급하니까 효율적으로 한 채를 사서 투자 이익을 누리게 된 것"이라며 "대한민국 부동산의 특성이다. 투자·투기 압력이 너무 높아서 조그마한 구멍만 있어도 거기가 빵 터져버린다"고 지적했다.이어 지역 내 집값 상승을 주도하는 초고가 주택에 보유 부담을 늘려서 투기 압력을 낮추는 방안을 거론하면서 "초고가(에 대한 과세)로 키재기 경쟁을 누른다면 어느 금액에서 적정한지 듣고 싶다"고 의견을 구했다.이 대통령은 다른 토론자와의 문답에서도 "보유세를 강화해야 한다는 데는 대체적으로 동의한다, 그러면 어느 범위 내에서 어느 정도로 강화할 것이냐, 어떤 차등을 둘 것이냐 이런 것이 중요하다"고 짚었다. 다주택자와 1주택자의 세부담을 달리 했던 것처럼 비거주·초고가 1주택에 대한 세부담을 달리 하는 방안을 검토하고 있다는 취지였다.이 대통령은 "(보유세를) 통상적 선진국 수준으로 하려 해도 (지금보다) 세 배는 올려야 한다. 그러면 폭동 비슷한 상황이 벌어지지 않겠나"라며 "그러다 보니 결국 (강화 수준에 대해) 타협을 해야 한다"고 했다."감면 요소와 가중 요소를 함께 적용하는 방식으로 단계적인 (보유세) 차등 체계를 고민하고 있다"고도 밝혔다. 구체적으론 "통상적인 1주택을 기준으로 적정한 보유 부담을 정한 뒤 실거주하면 감면하고 서민·중산층 주택이면 추가로 감면하는 방식을 생각해볼 수 있다"면서 "반대로 엄청 비싼 호화 주택이나 다주택, 명백한 투기 목적 보유는 가중 요소가 될 수 있다"고 말했다."1가구 1주택자에 대한 양도소득세 감면을 생애 1회로 제한해야 한다"는 이광수 광수네복덕방 대표의 제안엔 "(감면) 기회를 무한대로 하게 하는 건 사실 좀 문제가 있어 보이긴 한다. 매우 일리 있는 지적"이라며 감면 횟수 및 총액 제한에 대해 고려하겠다는 입장을 밝혔다.이 대통령은 이날 "수도권을 한번 헬기 타고 돌아볼 생각이다. 공무원들 입장에선 당연히 안 된다, 이런 게 있는데 제가 보는 시각이나 여러분들이 보는 시간은 또 다를 수 있다"며 공급에 대한 고민도 일부 드러냈다.먼저 유휴 산업부지 용도변경과 관련해선 "용도변경을 하되 필요하면 그로 인해 생기는 과도한 이익은 일부 환수하는, 공공기여 쪽에서 부담을 시키고 주거로 전환하는 것을 한번 잘 검토해 보겠다"고 했다.공공임대주택에 대해서는 "과거엔 8평, 12평 지어서 정말 어려운 사람들만 사는 그런 걸 바꿔야 한다고 생각했다"며 "국민주택 규모 25평이든지 30평이든지 고품질의, 중산층도 거주할 수 있는 장기적으로 임대하는 아파트를 역세권 중심으로 먼저 건설해야 한다"고 했다.3기 신도시 건축 기한을 대폭 단축하는 방안을 검토 중이라고도 밝혔다. 이 대통령은 "이게 무슨 60 몇 개월 걸린다고 (한다)"며 "절반 이하로 줄이기 위해 내부 검토 중"이라고 했다. 아울러 "필요하면 규정을 바꾸든지, 아니면 보통 순차적으로 하는 절차를 병행 진행해 시간을 좀 줄여볼 생각"이라고 덧붙였다.채상욱 커넥티드그라운드 대표가 민간 장기임대를 건설을 통해 공급하는 사업자를 집단적으로 육성하는 제도의 필요성을 제기한 것에 대해서는 "신축할 수 있는 부지를 가진 민간업자 입장에서 왜 임대를 하겠나, 분양을 하지 않겠나"라면서도 검토해 보겠다는 입장을 밝혔다.다만 재건축·재개발에 대해서는 "정부의 권한은 아닌 것 같다"면서 공급 효과에 대한 의문을 표했다. 이 대통령은 이와 관련 "재건축의 경우는 가구 수가 늘어나는 경우들이 있긴 하지만 그 역시도 (가구당) 평수가 늘어나서 크게 늘어나는 것 같지 않다"며 "재개발의 경우는 총 입주 가구 수는 줄어드는 게 통상인 것 같다"고 했다.강남 외 지역 재개발 등을 위한 기본 이주비 대출 외 추가 이주비 대출도 가능해야 한다는 의견에는 참조해 보겠다고 했다.이 대통령은 이 자리에서 "(전세 대출이) 너무 과한 게 집값 폭등의 한 원인이 된 것 같다"면서 청년·신혼부부·생애 최초 전세대출자에 대한 지원은 확대하되 나머지 대출 규제는 더 강화하는 방향을 시사했다.이 대통령은 "아파트 가격이 비정상적으로 폭등하게 된 경위가 여러 가지가 있다"면서 "그 중 하나가 소위 전세를 쉽게, 서민들에게 지원해 준다고 전세대출을 거의 무제한으로 해줬던 것"이라고 했다.이어 "(전세대출을) 집값만큼 다 해주니깐 당연히 사기꾼이 생겨난 것"이라며 "전세대출이 서민 주거 안정을 위한 지원 정책이란 측면이 있는 동시에 집값 폭등의 주 원인이 됐는데 이걸 조정할 때가 된 것 같고 이미 하고 있다"고 말했다.아울러 "집값이 폭등되지 않도록 전세대출 규제는 강화해야 한다, 다만 청년, 신혼부부, 생애 최초 전세대출자에 대해서는 구체적 타당성 있게 지원해 줘야 한다"며 "이게 정답일 가능성이 많다"고 덧붙였다.특히 "대출이든 분양이든 청약이든 여러 영역에서 결혼을 하면 오히려 손해더라, 그래서 결혼해 놓고도 혼인신고를 안 하는 청년들이 많다는 얘기가 있어서 전수조사를 총리께 부탁해 놨다"며 "결혼하면 더 손해가 되게 설계돼 있는 게 부분적으로 있는 것 같은데 다 찾아내서 그렇게 되지 않도록 하겠다"고 밝혔다."이미 계약한 실수요자에게는 가계대출 총량규제에 예외를 적용하거나 경과조치를 마련해 달라"는 한 토론자의 요청에 대해서는 "이미 확정된 (대출)계획인데 정책이 사후에 바뀌었다고 피해를 주면 황당한 일이 벌어질 수 있다"면서 대책을 주문했다. 이억원 금융위원장은 "개별 은행이 자체적으로 더 보수적으로 운용하는 부분이 있다"면서 "은행권과 협의해 살펴보겠다"고 말했다.