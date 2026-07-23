책 읽는 여성들, 꺾이지 않는 마음의 역사

큰사진보기 ▲최현미의 신간 에세이 『읽는 여성의 역사』 ⓒ 어크로스 관련사진보기

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누군가 책을 냈다는 소식을 들으면 내용보다 얼굴이 먼저 떠오를 때가 있다. 최현미 작가가 <읽는 여성의 역사>(2026년 6월 출간)를 펴냈다는 말을 들었을 때도 그랬다. 오랫동안 문학과 출판 현장을 지켜온 사람이 자신의 이름으로 한 권의 책을 내놓았다는 사실이 반가웠다. 책을 펼치기 전부터 현장에서 사람을 인간적으로 대하던 그의 따뜻한 모습이 떠올랐기 때문이다.석간신문 문화부 데스크였던 그는 누구보다 이른 시간에 정장을 챙겨 입고, 대학로에서 신문사까지 따릉이를 타고 출근한다고 고백했다. 정장 차림으로 서울의 아침을 가르며 페달을 밟는 모습은 그 사람을 잘 보여주는 장면처럼 느껴졌다. 부지런하지만 요란하지 않고, 단단하면서도 사람을 향한 온기를 잃지 않는 사람이었다. 이번 신간 역시 그런 그의 성실함과 따뜻함을 닮아 있다.그동안 기사에서 접해온 그의 문장은 사실을 정확하게 짚고 논점을 분명하게 세우는 글이었다. 복잡한 사안을 군더더기 없이 정리하는 단단한 필체가 먼저 떠올랐다. 그런데 <읽는 여성의 역사>에서는 익숙했던 기사와는 분명히 다른 결이 느껴졌다. 사실을 놓치지 않으면서도 오래전 여성들의 마음 곁으로 다가가는 문장은 한결 부드럽고 다정했다.<읽는 여성의 역사>는 책을 좋아했던 여성들을 모아 놓은 단순한 독서 이야기가 아니다. 여성은 언제부터 읽었고, 왜 그 읽기가 오랫동안 통제의 대상이 됐는지 따라간다. 너무 많이 읽으면 가정을 소홀히 하고, 소설에 빠지면 기존 질서를 어지럽힐 것이라는 말이 시대마다 반복됐다. 사람들이 두려워한 것은 책이 아니라 스스로 생각하기 시작한 여성이었는지도 모른다.책에는 바빌로니아 신전의 여성 서기관부터 중세 수녀원에서 읽고 쓰던 여성들이 등장한다. 남장을 하고 대학에 들어간 여성과 조선의 세책점에서 귀중품을 맡기며 소설을 빌려 읽었던 여성들의 이야기도 이어진다. 시대와 장소는 달랐지만 이들은 책을 통해 자신에게 허락되지 않았던 세계를 바라봤다. 독서는 조용한 취미이면서 정해진 삶의 경계를 넘어서는 일이었다.특히 눈길을 끄는 것은 여성에게 '혼자 읽는 시간'이 생겨나는 과정이다. 누군가 읽어주는 말을 듣던 여성이 직접 책을 소유하고 자신의 속도로 문장을 읽기 시작했다. 책의 여백에는 가족의 일정과 생활의 지혜를 적고, 남성형 표현을 여성형으로 바꿔 넣기도 했다. 여성은 독자에서 해석자로, 다시 자신의 삶을 기록하는 사람으로 나아갔다.조선 여성들의 독서 열기는 지금 읽어도 놀랍고 정겹다. 은비녀와 은장도, 은수저와 귀고리는 물론 생활용품까지 담보로 맡겨가며 한글 소설을 빌려 읽었다. 남성 지식인들이 여성의 소설 읽기를 못마땅하게 여겨도 이야기를 향한 마음은 좀처럼 꺾이지 않았다. 현실에서 누릴 수 없었던 삶과 감정을 책 속에서라도 만나고 싶었던 것이다.이 책에서 읽기는 개인의 은밀한 즐거움에 머물지 않는다. 프랑스의 살롱과 미국·영국의 여성 북클럽에서 여성들은 함께 읽고 토론하며 서로의 존재를 발견했다. 공식적인 교육에서 밀려났던 이들에게 독서 모임은 학교이자 사회를 배우는 창이 됐다. 혼자 책장을 넘기던 여성들이 목소리를 내기 시작하면서 독서는 사회적 실천으로 넓어졌다.여성 참정권과 공공 도서관, 여성 교육에 관한 문제도 이러한 모임에서 자연스럽게 이야기됐다. 찰스 디킨스 초청 만찬에서 여성이라는 이유로 배제된 제인 커닝엄 크롤리는 그 분노를 여성 모임 '소로시스'의 탄생으로 바꿨다. 개인이 겪은 모욕을 여성들의 지적 연대와 시민 운동으로 확장한 것이다. 오늘날의 북토크와 독서 모임에도 이런 오래된 시간이 겹쳐 있다.여성 독자가 늘어나면서 여성의 삶을 쓰는 작가들도 등장했다. 제인 오스틴과 브론테 자매의 작품 속 여성들은 책을 읽고 생각하며 자신의 삶을 스스로 선택하려 애쓴다. 소설 속 여성을 만난 현실의 독자들은 자신도 이야기를 쓸 수 있다는 가능성을 발견했다. 읽는 여성과 쓰는 여성이 서로를 알아보며 문학의 중심도 조금씩 움직였다.여성 독자는 완성된 책을 구매하는 마지막 소비자가 아니었다. 새로운 작가를 발견하고 잊힌 작품을 다시 읽으며 어떤 이야기가 오래 살아남을지 결정했다. 양귀자의 <모순>처럼 오래전 출간된 작품이 다시 독자의 선택을 받는 현상도 읽는 사람의 힘을 보여준다. 독자는 책의 마지막에 서 있는 사람이 아니라 다음 이야기를 시작하게 만드는 사람이다.기자 출신 작가가 여성의 역사를 깊숙이 파고들었다는 점에서 개인적으로 조선희 작가의 <세 여자>(한겨레출판)가 떠오른다. 하지만 두 책은 비슷하면서 몇 가지에서 다르다. 우선, <세 여자>가 격동의 근현대사를 통과한 여성 혁명가들의 삶을 소설로 복원했다면, <읽는 여성의 역사>는 더 오래되고 넓은 시간 속에서 책을 펼쳐온 여성들의 계보를 추적한다. 한 책은 시대에 온몸으로 부딪친 여성들을 불러내고, 다른 책은 문장을 읽으며 질서에 균열을 낸 여성들을 중심에 세운다. 여성의 사라진 시간을 되찾는다는 점에서는 닮았지만 독자에게 다가오는 결은 다르다.<세 여자>의 인물들이 거리와 조직, 혁명의 현장에서 길을 만들었다면, 이 책의 여성들은 방과 수녀원, 살롱과 세책점에서 책장을 넘겼다. 겉으로는 작고 사적인 행동이었지만 글을 읽고 해석하는 일은 지식을 독점했던 질서에 맞서는 움직임이었다. 읽는다는 것은 남이 정한 세계를 그대로 받아들이지 않고 자신의 눈으로 다시 바라보는 일이었다. 책은 여성들이 현실의 경계를 넘기 전에 먼저 마음속으로 건너간 문이었다.최현미 작가는 이들을 영웅으로 치켜세우기보다 책을 펼칠 수밖에 없었던 마음을 차분히 따라간다. 사실을 살피는 단단함 위에 사람의 사정을 헤아리는 온기가 자연스럽게 포개진다. 시대의 흐름을 설명하면서도 한 여성이 책의 여백에 무엇을 적었고, 무엇을 맡기면서까지 소설을 빌렸는지 놓치지 않는다. 사람의 작은 행동에서 변화의 시작을 찾아내는 눈이다.이 책에서 반가웠던 것은 치밀한 시선만이 아니었다. 최현미 작가가 앞서 딸과 함께 펴낸 <우리가 사랑한 소녀들>에서 느꼈던 감성이 문장 사이로 다시 모습을 드러낸다. 오래된 기록 속에서도 처음 자기 책을 가졌을 때의 설렘과 남몰래 소설을 펼치던 마음을 놓치지 않는다. 역사를 설명하는 글인데도 어느 순간 한 소녀의 일기장을 살며시 들여다보는 듯한 기분이 든다.기사의 문장이 사실을 정확하게 전달하기 위해 감정을 한 걸음 뒤에 세워두는 글이라면, 이번 책은 그 사실 속에서 살았던 사람의 마음까지 가만히 불러낸다. 세상을 향해 단단한 질문을 던지면서도 책을 좋아했던 소녀의 호기심과 설렘이 곳곳에 배어 있다. 딸과 함께 쓴 책에서 만났던 맑고 따뜻한 감성이 이번에는 역사 속 여성 독자들을 통해 더 깊게 이어진다. 독자들도 이 책에서 또 다른 최현미 작가의 얼굴을 발견했으면 한다.그래서 이 글은 객관적인 서평이라고만 하기는 어렵다. 좋은 책을 만난 독자의 마음과 반가운 사람이 책을 냈다는 기쁨이 함께 담겨 있다. 책을 읽으며 문장 사이로 오랫동안 문화와 문학을 지켜본 한 사람의 시간이 자연스럽게 보였다. 우리는 때로 책과 함께 그 사람이 살아온 태도까지 읽는다.<읽는 여성의 역사>를 덮고 나면 독서가 예전과 조금 다르게 느껴진다. 혼자 책장을 넘기는 시간에도 오래된 금기를 건너온 여성들의 손길이 겹쳐 보인다. 누군가의 책을 읽고 그 이야기를 다른 사람에게 건네는 일도 역사를 잇는 작은 행동처럼 다가온다. 읽는 사람은 완성된 세계를 받아들이는 존재가 아니라 그 세계를 자기 방식으로 다시 써 내려가는 사람이다.이 책을 여성의 역사에 관심 있는 독자에게만 권하고 싶지는 않다. 책을 좋아했던 사람들이 어떻게 서로를 발견하고 세상을 조금씩 움직였는지 궁금한 이에게도 건네고 싶다. 단단한 시선과 여전히 책 앞에서 설레는 소녀의 감성이 한 권 안에서 다정하게 만난다. 가까운 사람에게 차 한 잔과 함께 책을 내밀 듯, "이 책 참 좋아, 천천히 한번 읽어봐"라고 권하고 싶다.