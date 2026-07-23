세종시 반곡동지역사회보장협의체, 한부모가정에 '가족과 소통하는 외식의 날' 선물

큰사진보기 ▲7월 23일 열린 2026 반곡동 특화사업 '가족과 소통하는 외식의 날' 행사 기념 사진 ⓒ 기옥전 시민기자 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시 반곡동지역사회보장협의체(공동위원장 김유회·임준오)가 23일 관내 한부모가정을 위한 특화사업인 '가족과 소통하는 외식의 날'을 추진했다.이번 사업은 경제적 부담으로 가족과 함께 외식하기 어려운 한부모가정이 소중한 추억을 만들 수 있도록 지원하는 반곡동 지사협의 맞춤형 특화사업이다. 관내 한부모가정 26가구를 대상으로 진행됐으며, 외식상품권은 반곡동 관내 외식업체에서 사용할 수 있도록 구성해 가족 간 소통 촉진은 물론 지역 소상공인과 골목상권 활성화에도 기여할 것으로 기대를 모으고 있다.김유회 민간위원장은 "가족이 함께 따뜻한 식사를 나누는 시간은 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 추억이 된다"며 "작은 정성이지만 부모와 자녀가 행복한 시간을 보내고, 지역사회가 늘 함께 응원하고 있다는 마음이 전해지길 바란다"고 말했다.한편, 이날 행정복지센터에서는 세종사회복지공동모금회를 통해 세종시 각 읍·면·동으로 배분된 LG생활건강 후원 물품 전달식도 함께 진행됐다. LG생활건강은 ESG 사회공헌 활동의 일환으로 취약계층을 위한 다양한 생활용품 지원사업을 꾸준히 이어오고 있다.협의체 위원들은 세종시 전체 읍면동 전달 체계에 따라 배정된 '여름나기 생활용품 꾸러미'를 수령·포장하여, 행정복지센터를 방문한 관내 144가구에 전달했다. 꾸러미에는 냉감탈취 섬유 스프레이 세트, 치약, 헤어크림 등 일상생활에 필요한 생활용품이 다채롭게 담겨 주민들의 시원한 여름나기에 실질적인 도움이 될 전망이다.임준오 반곡동장은 "지역사회보장협의체와 후원기관, 자원봉사자들의 따뜻한 나눔이 어려운 이웃들에게 큰 힘이 되고 있다"며, "앞으로도 복지 사각지대 없는 따뜻한 반곡동을 만들기 위해 민관이 함께 다양한 맞춤형 복지사업을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.반곡동지역사회보장협의체는 앞으로도 취약계층을 위한 맞춤형 복지사업과 생활지원, 정서지원 프로그램을 확대해 모두가 함께 행복한 지역공동체 조성에 앞장설 계획이다.