[단독] 특수교육과를 '손난로교육과'로? 경기교육청 조직개편안 논란

큰사진보기 ▲안민석 교육감직 인수위가 만든 경기도교육청 직제표. ⓒ 안민석 인수위 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안민석 경기교육감과 김상곤 인수위원장 ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

경기도교육청이 안민석 교육감직 인수위 제안에 따라 '특수교육과'를 '손난로교육과'로 바꾸는 조직 개편안을 논의하고 있는 것으로 확인됐다. 체육과 예술·독서 등을 맡는 '라스(RAS)교육과'도 함께 검토하고 있다. 이들 조직 개편안은 모두 안민석 교육감이 교육감 선거 시절 내세웠던 선거 구호를 따라 한 것이다. 당장 특수교사들은 "가뜩이나 어려운 특수교육을 버리는 행위"라고 반발 움직임을 보인다.23일, 경기도교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "인수위 제안 내용에 따라 기존 특수교육과를 손난로교육과 등으로 바꾸는 제안을 받고 논의하는 것은 사실"이라면서도 "하지만 이것은 일종의 아이디어이고, 최종 결정된 것은 아니다"라고 설명했다.지난 1일 안민석 교육감이 수장을 맡은 경기도교육청은 올해 하반기까지 조직 개편안을 완성할 예정이다.<오마이뉴스>가 입수한 문서를 보면, 지난 15일 업무를 마친 안민석 교육감직 인수위는 '경기도교육청 직제표'를 만들었다. 이 직제표에는 특수교육과는 손난로교육과 또는 포용교육과로 바뀐다. 또한 예술·독서교육과 체육교육·다문화교육 등의 업무를 합친 '라스(RAS)교육과'와 '벽깨기교육과'도 제안됐다.하지만 이들 조직 명칭은 일반인들은 물론 교육 전문가들도 업무 내용을 파악할 수 없을 정도로 생소하다. 선거 기간 안민석 교육감이 많이 썼던 선거 구호를 따라 한 것이기도 하다.당장 특수교사노조의 정원화 대변인은 <오마이뉴스>에 "특수교육이란 이름 대신 손난로교육으로 쓰겠다니, 절대 있어서는 안 되는 일"이라면서 "손난로교육과라니, 절절 끓는 지금과 같은 여름에는 필요 없고 겨울에만 필요한 과인가?"라고 우려했다. 그러면서 "이런 명칭을 논의하는 것 자체가 특수교육을 진창에 처박는 일이다. 정말 이런 조직개편을 감행한다면 그건 실질적으로 특수교육을 버리는 선택을 하겠다는 뜻"이라고 강하게 비판했다.경기지역 한 공립학교 교장도 <오마이뉴스>에 "교육청 조직 명칭은 오랜 기간 교육학적 맥락 속에서 자리 잡아 온 것인데 이를 하루아침에 새로운 교육감의 선거 구호에 맞춰서 바꾸는 것은 신중할 필요가 있다"라면서 "새 교육감에게 맞게 조직개편은 필요하지만, 교육계 누구나 해당 과(부서)의 업무를 알 수 있는 것으로 명칭을 개편해야지, 이렇게 낯선 명칭을 쓴다면 또 다른 벽을 치고 행정력을 낭비하는 일이 될 것"이라고 내다봤다.이에 대해 안민석 교육감직 인수위 관계자는 <오마이뉴스>에 "안민석 교육감의 교육 방향과 목적에 맞춰 인수위에서도 손난로분과 등을 운영한 바 있다"라면서 "교육청 조직 명칭 또한 새로운 교육감의 교육 방향에 맞춰 변경하는 것이 아주 큰 문제라고 생각하지는 않는다"라고 밝혔다.