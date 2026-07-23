몇 만 원, '반짝수입' 때문에... 가난한 이들의 집 사정

큰사진보기 ▲"주거급여 선정기준 현실화하고 주거유지비 보장하라"기초법행동 참여단체 회원이 주거급여 개선을 촉구하는 피켓을 들고 기자회견에 참여 중이다. ⓒ 빈곤사회연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲영등포의 한 쪽방촌좁은 방에 이불이걸려있다. 작은 면적탓에 부족한 수납은 띄운 선반 설치로 해결했다. ⓒ 빈곤사회연대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲월세방 있습니다종로구 창신동의 골목 담벼락에 '월세 있습니다'라는 전단이 붙어 있다 ⓒ 빈곤사회연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 박영심 사회복지사는 서울주거복지센터협회 강북주거복지센터에서 일하고 있습니다.

화려한 빌딩 숲이 솟아오르고 대한민국이 세계적인 부유국 반열에 올랐다고들 하지만, 현장에서 만나는 가난한 이웃들의 주거권은 오히려 뒷걸음질 치고 있다.정부는 주거급여 제도를 통해 주거비 부담을 덜어주고 있다고 강조하지만, 현장에서 체감하는 주거 안전망은 턱없이 얇고 구멍투성이다. 서울의 소규모 단칸방 월세가 평균 60~70만 원에 육박하는 시대다.하지만 법이 정한 '기준'이라는 차가운 벽에 가로막혀 단 몇만 원 차이로 지원 대상에서 빠지거나, 월세 지원을 받고도 수십만 원의 관리비를 감당하지 못해 쫓겨나는 비극이 반복된다.복지제도는 숫자가 아니라 사람이 살아가는 '집'을 보장해야 한다. 책상 위 서류와 통계 지표 뒤에 숨겨진 현행 주거급여 제도의 서글픈 민낯, 그리고 가난한 이들의 진짜 '주거권'을 되찾기 위한 현장의 목소리를 전한다.정부는 지난 2023년 제3차 기초생활보장 종합계획을 통해 주거급여 선정기준을 기준중위소득 50%까지 단계적으로 상향하겠다고 약속했다. 하지만 3년이 지난 지금까지도 선정기준은 여전히 48%에 머물러 있다.건축 현장에서 한 달에 열흘 남짓 일하는 53세 이아무개씨의 사례가 대표적이다. 주거복지센터의 도움으로 반지하 전세임대 대상자로 선정되었지만, 그 달 일용직 아르바이트로 단 몇 만 원의 소득이 더 잡혔다는 이유로 주거급여에서 전격 탈락했다. 정기적인 수입이 아닌 일시적 소득이었음에도, 기계적인 기준선 초과로 수급 자격을 잃은 것이다. 당장 이번 달 월세를 자력으로 감당해야 하는 이씨는 또다시 길거리에 나앉을 걱정에 밤잠을 설치고 있다.집은 단순히 지붕과 벽만 있다고 유지되지 않는다. 물이 나오고, 불이 켜지며, 추운 겨울 보일러를 틀 수 있어야 비로소 집이다. 하지만 현행 주거급여는 오직 '순수 월세'만을 보조할 뿐, 주거 유지에 필수적인 관리비와 광열비(가스·수도·전기요금)는 철저히 외면한다.센터를 통해 편의시설이 갖춰진 재개발 공공임대주택에 최종 선정된 거동 불편 이씨 할아버지는 끝내 입주를 포기했다. 임대료는 주거급여로 감당할 수 있지만, 별도로 청구되는 십여만 원의 관리비를 내고 나면 당장 먹고살 식비조차 남지 않기 때문이었다. 오피스텔 전세임대로 이주했다가 관리비를 감당 못 해 다시 열악한 일반주택으로 쫓겨나듯 이사한 주민도 있다.건강 악화로 근로 능력을 잃은 50대 허씨도 마찬가지다. 월세 30만 원에 관리비 12만 원인 민간 주택에 살지만, 주거급여로 지원받는 30만 원 외에 관리비 12만 원을 낼 길이 없다. 결국 주거급여로 나온 돈을 식비로 쓰다 임차료와 관리비가 수개월 연체되어 퇴거 위기에 놓였다.이처럼 공공임대에 당첨되어도 높은 관리비 때문에 식비를 줄이고 이웃과의 관계를 끊으며 고립되다 퇴거하는 것이 현장의 실상이다. 주거급여에 관리비를 포함하는 법안이 국회에 발의되어 있지만, 꼭 법 개정이 아니더라도 중앙생활보장위원회의 결단만으로 지침을 바꾸어 즉시 시행할 수 있는 문제다.자가 가구 수급자를 위한 수선유지급여 역시 한계가 명확하다. 노후도 점수에 따른 일률적 금액 한도 때문에, 물가가 폭등했음에도 지붕이 새고 벽이 갈라진 집에 도배나 장판만 겨우 바꾸는 땜질식 처방이 반복된다. 단점 보수 수준을 넘어 한 가구가 적정 주거 수준에 도달할 수 있도록 연차 별 전면 보수 체계로 전환해야 한다.또한 생계급여 기준을 초과하는 중위소득 40~48% 사이의 가구는 수선유지비 지원금이 80~90%로 삭감되어 자기부담금이 발생한다. 극빈층에 가까운 이들에게 수 십만 원에서 수 백만 원의 자기부담금은 사실상 "집수리를 포기하라"는 말과 같다.올해 주거급여 사업 계획과 기준중위소득을 결정할 중생보위에 다음 세 가지 결단을 강력히 촉구합니다.첫째, 약속했던 '선정기준 중위소득 50%'를 올해 즉시 이행하십시오. 3년 전 약속해 두고 여전히 48%에 묶여 있는 기준선 때문에 사각지대로 내몰리는 위기가구를 더 이상 방치해서는 안 됩니다.둘째, 주거급여 인정 범위에 '필수 관리비 및 광열비'를 즉각 포함하십시오. 법 개정을 기다릴 필요 없이 중생보위의 수급 기준 재정의만으로도 가능합니다. 관리비를 내지 못해 공공임대 입주를 포기하거나 쫓겨나는 비극을 끊어내야 합니다.셋째, 수선유지급여의 한도를 현실화하고 차상위 구간의 자기부담금을 한시적으로 면제하십시오. 폭등한 자재비와 공사비를 반영하지 못하는 땜질식 수선으로는 주거 빈곤을 해결할 수 없습니다.복지는 탁상 위 서류나 통계표가 아니라, 사람이 살아가는 최후의 보루여야 합니다. 중앙생활보장위원회가 폐쇄적인 숫자 놀음에서 벗어나 현장의 절박한 삶을 반영하는 용기 있는 결단을 내리기를 기대합니다.