'형제복지원·칠성원' 국가폭력 다시 들여다보는 진화위

큰사진보기 ▲지난 2025년 8월 서울 대학로 연우소극장 공연 <집으로 돌아가는 길: 형제복지원의 기억>에서 피해생존자 한종선씨가 자신이 제작한 현장 모형을 손가락으로 가리키고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

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미완에 그친 국가폭력 진실규명 요청 사건의 조사가 재개된다. 3기 진실·화해를위한과거사정리위원회(아래 진화위)가 출범 이후 첫 조사 개시를 알렸는데, 형제복지원과 칠성원 등 2기 활동 종료로 중단된 지역 사안이 여러 개 포함됐다. 진화위는 이 외에 국민보도연맹, 부산형무소 사건 등에 대한 신청도 접수돼 이를 들여다보고 있다고 밝혔다.23일 진화위에 따르면 지난 21일 열린 2차 전체 회의에서는 '민간인 학살', '적대세력에 의한 희생', '항일독립운동 해외동포사', '국가폭력' 등 2111건에 달하는 사건의 조사를 시작하기로 결정했다. 조직 보강과 위원 구성을 마친 진화위는 이달 출범 이후 두 차례 회의를 열어 2기에서 마무리하지 못한 사건부터 우선해 다루기로 의견을 모았다.공개된 내용 가운데 부산과 관련한 사안은 형제복지원(6건), 칠성원(6건), 국민보도연맹(9건), 부산형무소(4건) 20여 건으로 나타났다. 이 건은 2기 진화위가 진실화해를 위한 과거사정리 기본법에 따라 조사가 필요하다고 판단했지만, 지난해 활동이 끝나면서 진행을 멈춘 사안들이다.전국 최대의 부랑인 시설이었던 부산 형제복지원은 유신독재(박정희) 시기인 1960년대부터 1980년대 군사독재(전두환) 사이 발생한 어두운 과거사이다. 내무부 훈령과 부산시 위탁 속에 선도를 명분으로 수만 명이 단속의 대상이 됐다. 시설에 강제 수용된 이들은 폭행·강제노역·가혹행위·성폭력 등 무방비로 인권유린에 노출됐다.칠성원도 형제복지원과 맞닿아 있다. 1971년부터 1975년까지 부산 동래구 사회시설에서는 가혹행위 등 중대한 인권침해가 있었다. 당시 '영화숙(1961~1971년)'→ '칠성원(1971~1975년)'→ '형제복지원(1975~1987년)' 순으로 부산시 위탁계약이 이루어졌는데, 피해 여부는 물론 폭력의 장소만 바뀐 구조적 문제를 살펴볼 계획이다.이뿐만 아니라 국민보도연맹과 부산형무소 사건도 3기 첫 조사 개시에 들어갔다. 한국전쟁 당시 이승만 정부는 좌익 인사의 교화·전향을 위해 만든 단체인 보도연맹원을 미리 연행, 잡아 가뒀다. 이 과정에서 상당수가 조직적 학살을 당했다. 전국적으로 사건이 발생했고, 부산과 경남도 예외는 아니었다.진화위 관계자는 "지난 시기(2기) 일부 진척이 된 부분도 있지만, 제대로 시작하지 못한 사안도 있다"라며 "현재 조사관들이 다 정해져 순차적으로 절차를 밟게 될 것"이라고 말했다. 진화위는 2월부터 3기에서 접수한 신청 건을 처리하는 과정에도 속도를 낸다. 각 지자체와 재외공관·위원회 등을 통해 접수받은 숫자는 15일 기준 6천여 건(부산은 600여 건)에 이른다.진실·화해과거사정리 기본법 26조는 진화위가 조사 대상자·참고인에 대한 진술서 제출. 출석 요구, 자료 확보, 정보 조회 등의 방법으로 진실에 접근할 수 있게 권한을 규정해 놓았다. 사건이 발생한 장소나 기관에 대한 실지 조사도 가능하며, 특별한 사유가 없다면 이에 따라야 한다. 앞서 송상교 진화위 위원장은 "피해자 중심의 조사를 하겠다"고 기본 원칙을 강조했다.