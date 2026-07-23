박수현 지사 "잘못된 제도와 관행 고쳐 도민 행복 이룰 것"

큰사진보기 ▲박수현 충남도지사가 23일 “시대와 도민 기대에 맞지 않는 관행은 바로잡아 15개 시군과 함께 충남 발전과 도민 행복을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다. ⓒ 충남도 관련사진보기

큰사진보기 ▲업무협약 기념촬영. ⓒ 충남도 관련사진보기

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박수현 충남도지사가 23일 도청 대회의실에서 열린 민선 9기 첫 지방정부회의에서 "지난 도정의 성과는 발전시키고, 시대와 도민 기대에 맞지 않는 관행은 바로잡아 15개 시군과 함께 충남 발전과 도민 행복을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.충남도는 이날 15개 시군 시장·군수 등 50여 명이 참석한 가운데 지방정부회의를 개최하고, 민선 9기 도정 비전 공유 및 시군 상생 발전 방안을 논의했다.이 자리에서 도는 '통(通)하는 충남'을 비전으로 ▲대한민국 인공지능(AI) 수도 등 7대 목표 ▲참여와 소통의 열린 도정 등 21대 전략 ▲201개 도정 과제를 제시했다.이어 도와 15개 시군은 민선 9기 '1호 과제'인 '충효예 충청정신 실천' 운동을 위한 업무협약을 체결했다. AI 대전환 시대를 맞아 사람 중심의 충남을 만든다는 취지로, 각 지자체는 ▲태극기 달기 운동(충) ▲어르신·국가유공자 최고 예우(효) ▲청소년 사랑의 일기쓰기 운동(예)을 공동 추진하기로 했다.박 지사는 "AI 대전환 시대에는 공동체를 지탱하는 정신적 가치와 사람에 대한 존중이 무엇보다 중요하다"며 충효예 정신 확산을 위한 시군의 적극적인 협조를 당부했다.이날 회의에서는 서산공항 건설, 국방미래기술연구센터 조성, 카이스트 부설 과학영재학교 조기 설립, 서천특화시장 재건축 등 15개 시군의 주요 현안 사업에 대한 협력 방안도 함께 논의됐다.