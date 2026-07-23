선고 하루 앞두고 김건희 사건 전원합의체로... 무죄 뒤집힐까?

큰사진보기 ▲4월 28일 도이치모터스 주가조작과 통일교 금품수수 등 혐의로 김건희씨 항소심 선고가 열리는 서울 서초동 서울고법앞에서 지지자들이 '윤어게인'을 외치며 무죄를 주장하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1심 벌금형 선고 받은 오세훈 서울시장오세훈 서울시장이 22일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 정치자금법 위반 혐의 1심 선고 공판 후 취재진의 질문에 답하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울 서초구 대법원의 전경. 2019-08-26 ⓒ 이희훈 관련사진보기

김건희씨의 정치자금법 위반 혐의에 대한 무죄 판단은 그대로 유지될까? 23일 대법원이 김씨 사건을 전원합의체에 회부했다. 이에 따라 24일 오후 2시 예정됐던 상고심 선고는 취소됐고, 새 선고기일은 추후 지정된다.대법원은 회부 이유를 설명하지 않았다. 다만 시점은 눈길을 끈다. 최근 이른바 '명태균 여론조사' 사건으로 기소된 윤석열 전 대통령과 오세훈 서울시장이 잇따라 정치자금법 위반 1심 유죄를 선고받았기 때문이다.김씨는 명태균씨로부터 여론조사를 무상으로 제공받은 정치자금법 위반 혐의에 대해 1·2심에서 무죄를 선고받았다. 반면 윤씨와 오 시장 사건에서는 명시적인 계약서나 비용 지급 약속이 확인되지 않았는데도 정치자금 제공에 관한 묵시적 합의와 공모가 인정됐다.세 사건은 모두 명씨가 실시한 여론조사가 정치인에게 제공됐다는 공통점이 있지만, 범행 구조는 다르다. 윤씨 부부 사건은 명씨가 여론조사와 선거 전략을 무상으로 제공했다는 혐의이고, 오 시장 사건은 오 시장 측이 여론조사를 의뢰한 뒤 후원자가 비용을 대신 부담했다는 혐의다.그럼에도 윤씨와 오 시장이 받은 두 유죄 판결은 계약서나 명시적인 비용 약속보다 정치인이 여론조사를 필요로 했던 상황, 조사 과정에 대한 관여, 결과 전달과 활용, 비용 부담 관계 등 객관적 정황을 종합해 묵시적 합의와 공모를 인정했다.반면 김씨 사건 원심은 명씨가 자신의 정치적 영향력을 확대하고 여론조사업체를 홍보하기 위해 독자적으로 조사를 실시했을 가능성을 배제하기 어렵다고 봤다. 여론조사 결과가 윤씨 부부에게만 제공됐다고 보기 어렵고, 김씨가 조사 과정에 관여했다는 증거도 부족하다고 판단했다.같은 '명태균 여론조사'를 둘러싸고 하급심 판단이 엇갈린 셈이다. 대법원이 이미 한 차례 선고를 연기한 데 이어 선고를 하루 앞두고 사건을 전원합의체에 회부하면서 상고심의 핵심도 이 같은 판단 차이를 어떻게 정리할지에 모아지게 됐다.22일 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오 시장에게 벌금 1000만 원과 추징금 2100만 원을 선고했다.특검은 오 시장이 2021년 서울시장 보궐선거 국민의힘 경선을 앞두고 명씨에게 10차례 여론조사를 의뢰하고 김한정씨에게 비용을 대신 지급하게 했다고 기소했다. 재판부는 이 가운데 5차례 조사와 비용 2100만 원에 대해서만 의뢰와 대납이 증명됐다고 판단했다.재판부는 오 시장이 당시 당내 경선에서 경쟁자에게 뒤지는 상황이었던 만큼 여론조사를 의뢰할 정치적 필요가 있었다고 봤다. 또 측근인 강철원 전 서울시 정무부시장이 조사 과정에 관여하고, 김한정씨가 명씨와 별다른 친분이 없는데도 조사비를 지급한 점 등을 종합하면 오 시장 측의 요청이 없이는 대납이 이뤄지기 어려웠다고 판단했다.명씨 진술도 그대로 받아들이지 않았다. 재판부는 일부 진술에는 과장되거나 납득하기 어려운 부분이 있다고 보면서도, 카카오톡 대화와 통화 기록, 여론조사 실시 시점, 비용 송금 내역 등 객관적 자료와 부합하는 범위에서만 신빙성을 인정했다.오 시장 사건의 핵심은 정치적 필요, 조사 의뢰, 측근의 관여, 결과 전달, 후원자의 비용 대납이 하나의 구조로 연결됐다는 데 있다.윤씨 사건에서도 명시적인 여론조사 계약이나 비용 지급 약속은 확인되지 않았다. 윤씨 부부가 명씨에게 설문 문항과 조사 방법을 구체적으로 지시한 직접적인 자료도 부족했다.그러나 지난 13일 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 명씨가 실시한 여론조사 58회 가운데 14회, 약 2793만 원 상당을 불법 정치자금으로 인정해 윤씨에게 징역 2년을 선고했다.재판부는 명씨와 김씨 사이에서 윤씨에게 유리한 여론조사와 선거 전략을 무상으로 제공하기로 하는 합의가 먼저 이뤄졌고, 이후 김씨가 이를 윤씨에게 전달하면서 세 사람 사이에 '순차적·암묵적인 의사의 합치'가 성립했다고 판단했다.명씨와 윤씨 부부가 지속적으로 연락하고, 조사 결과가 반복적으로 전달됐으며, 이를 토대로 판세와 전략이 논의된 점 등이 근거가 됐다. 조사 세부 사항을 직접 지시하지 않았다는 사정만으로 합의를 부정할 수 없다고도 봤다.범행 구조는 달랐지만 두 재판부가 합의와 공모를 판단한 방식은 유사했다.두 재판부는 먼저 해당 정치인이 여론조사를 필요로 했던 정치적 상황을 살폈다. 이어 정치인 측이 조사 과정에 관여했는지, 조사 결과가 실제 선거 전략이나 정치활동에 활용됐는지, 비용 부담 관계가 어떻게 형성됐는지를 종합적으로 검토했다.두 재판부 모두 명씨 진술을 그대로 받아들이지 않았다. 그러나 설문지와 결과표, 통화와 메시지, 결과 전달 기록, 비용 송금 내역 등 객관적 자료와 맞아떨어지는 범위에서만 신빙성을 인정하고 유죄의 근거로 삼았다.반면 김씨 사건 1·2심은 명씨 진술을 뒷받침하는 객관적 자료가 부족하다고 판단했다. 결국 세 사건의 차이는 명씨 진술 자체보다 이를 뒷받침하는 객관적 정황이 정치자금 제공이라는 하나의 흐름으로 연결됐는지에 있었다.김씨 사건의 1·2심도 여론조사가 정치자금법상 재산상 이익이 될 수 있다는 점 자체는 부정하지 않았다. 결론을 가른 것은 명씨와 김씨 사이에 무상 제공에 관한 합의가 있었는지였다.김씨 원심은 명씨가 윤씨 부부를 만나기 전부터 여론조사업체 홍보와 자신의 정치적 영향력 확대를 위해 여론조사를 실시해 왔다는 점에 무게를 뒀다. 여론조사 결과가 윤씨 부부에게만 독점적으로 제공되지 않았고, 김씨가 설문 내용이나 조사 방법을 구체적으로 지시한 증거도 부족하다고 봤다. 명씨 진술 역시 과장된 부분이 있어 그대로 믿기 어렵다고 판단했다.김씨가 결과를 반복적으로 전달받았다는 사실만으로 무상 제공에 관한 묵시적 합의나 윤씨와의 공모를 인정할 수 없다는 것이 원심 판단이었다.김씨 원심과 윤씨 사건 1심의 가장 큰 충돌 지점은 김씨가 단순한 결과 수령자인지, 명씨와 합의를 형성한 공동정범인지다.김씨 본인의 사건에서는 명씨와의 합의가 입증되지 않았고, 윤씨와 공모해 정치자금을 받았다고 볼 증거도 부족하다는 판단이 나왔다. 반면 윤씨 사건 재판부는 김씨가 명씨와 여론조사 제공에 관한 합의를 형성한 뒤 이를 윤씨에게 전달했다고 봤다. 김씨를 여론조사와 전략 조언이 계속 제공되도록 한 공동정범으로 평가한 것이다.대법원 전원합의체가 김씨 원심의 증거 판단에 논리적 모순이 없고, 묵시적 합의를 인정하지 않은 결론이 사실심의 합리적 판단 범위에 있다고 보면 무죄를 확정할 수 있다.이 경우 윤씨 사건에서는 김씨가 공동정범으로 인정됐지만 김씨 본인의 사건에서는 공모가 부정되는 상태가 이어진다. 김씨의 무죄 확정은 윤씨 항소심에서도 중요한 방어 논리로 활용될 가능성이 크다.반대로 대법원이 원심의 묵시적 합의 의미를 지나치게 좁게 해석했거나, 반복적인 여론조사 제공과 전략 논의 등 관련 정황을 분절적으로 평가했다고 판단하면 무죄 부분을 파기환송할 수 있다.대법원이 반복적이고 맞춤형인 여론조사 제공과 관련 정황을 종합해 묵시적 합의와 공동정범을 판단해야 한다는 기준을 제시한다면 윤씨와 오 시장의 항소심에도 영향을 미칠 수 있다.결국 전원합의체가 판단할 것은 김씨가 여론조사 결과를 받았는지가 아니다. 명시적인 계약이 없는 정치적 용역 제공 관계에서 어떤 정도의 객관적 정황이 모이면 정치자금법상 묵시적 합의와 공동정범을 인정할 수 있는지다. 이번 판단은 김씨 사건뿐 아니라 윤석열·오세훈 사건 항소심에도 중요한 기준이 될 가능성이 있다.