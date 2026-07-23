장윤기 사건 판 바뀌나... 보완수사권 노린 검찰 수사 의구심 고개

"경찰에 보완수사 요구로 가능했던 사안을 검찰이 보안수사권 때문에 부실 수사, 봐주기 수사 프레임을 씌운 것 아닌가 하는 의심이 든다."
경찰이 장윤기를 일반 살인 혐의로 검찰에 송치할 때 '성범죄 목적 살인' 혐의 적용을 검토한 것과 그 근거를 담은 보고서를 제출했다는 주장이 제기되면서, 검찰의 수사 착수 판단 과정에 대한 의구심과 비판이 확산하고 있다.
23일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 경찰은 지난 5월 14일 장윤기를 살인·살인미수·살인예비 혐의로 검찰에 송치하면서 ▲훼손된 리얼돌 채증 영상 ▲여고생 살인 사건 당시 현장 인근 블랙박스 분석 내용 ▲장윤기의 이주여성 성범죄 사건 분석 내용 등을 함께 제출했다.
경찰은 또 검찰에 제출한 수사 보고서에 ▲훼손된 리얼돌이 발견된 점 ▲공기계 휴대전화에서 여학생에 대한 불법 촬영물이 발견된 점 ▲살인 범행 전 이주여성을 강간한 점 ▲범행 당시 피해자를 여성으로 인식한 점 ▲피해자를 바로 살해하지 않고 목을 졸라 제압하려 한 점 등으로 보아 성적 목적 범행으로 추정되고, 이는 형법상 살인보다 법정형이 훨씬 높은 성폭법(강간살인)에 해당한다는 내용을 기재한 것으로 전해졌다.
경찰은 '다만, 추궁했으나 피의자가 부인하고 성적 범행이 예상되는 증거는 다섯 가지 외에 없다. 따라서 성폭법이 아닌 형법상 살인을 적용한다'고 혐의 적용 사유를 밝힌 것으로 알려졌다.
이와 관련, 당시 수사를 지휘했던 광주광산경찰서 전 형사과장 박 아무개 경정 측도 "강간 살인 혐의로 수사하였으나, 경찰 수사 기간의 제한(구속수사 최장 10일)으로 지금까지 수사 결과만으로는 성적 목적을 판단하기 쉽지 않아 형법상 살인죄를 적용해 송치했다는 취지의 추가 수사 보고서 작성을 지시했다"고 주장했다.
이 같은 기록과 주장을 고려하면, 보완수사를 통해 장윤기의 강간살인 혐의를 밝혀냈다는 검찰의 수사 결과 발표, 이를 기반으로 착수한 증거인멸 등 검찰의 경찰 유착 의혹 수사 목적이 다른 데, 즉 보완수사권에 있는 것 아니냐는 목소리가 나오고 있다.
특히 경찰 내부에서는 "검찰이 경찰의 수사 내용을 토대로 일부 증거를 보강해 강간 살인으로 죄명을 바꿔 기소했는데 검찰이 보완수사 요구로 대체할 수 있었던 증거들"이라며 의구심을 보였다.
한 법조계 인사는 "경찰이 성범죄 목적 살인 혐의를 검토한 사실을 알고 있었다면, 10일의 구속 제한 기한을 고려해 충분히 보완수사를 요구할 수도 있었던 사안으로 보인다"라며 "보안수사권 국면에서 경찰의 조직적인 봐주기 수사라는 프레임을 만든 것 아닌가 하는 생각이 든다"고 말했다.
박 경정을 변호하는 최인규(사법연수원 23기) 변호사도 거침없는 발언을 쏟아냈다.
최 변호사는 박 경정에 대한 검경 수사에 대해 "보완수사권 문제로 검찰과 경찰이 부딪치고 있는 와중에 박 경정이 가운데 끼어서 샌드위치가 된 게 아닌가 생각한다"며 "검찰은 그런 프레임을 씌우려고 하는 것 같고, 경찰청 입장에서는 그 프레임을 벗어나기 위해 내부에도 자정 능력이 있다는 것을 보여줘야 하는 것 아니냐"라고 말했다. 경찰청 특별수사단이 박 경정에 대해 신청한 사전구속영장은 법원이 기각했다.
'리얼돌·케이블타이 채증 영상, 장윤기 재판 증거 채택…증거인멸 아냐'
검찰이 증거인멸과 봐주기 수사의 근거로 판단했던, 폐기된 리얼돌과 압수하지 않은 케이블타이에 대해서는 법정에서 다툼의 여지가 있을 것이라는 의견이 나왔다.
경찰 한 관계자는 "장윤기 강간 살인 재판에서 리얼돌과 케이블타이를 채증한 영상이 증거 목록으로 채택됐다면, 증거 인멸한 건 아니지 않느냐"고 말했다.
또 다른 법조계 관계자는 "경찰이 성적 목적 범행으로 추정하는 증거로 훼손된 리얼돌 채증 영상을 제출했고, 사라졌다는 케이블타이는 장윤기 아버지 집에서 발견됐다"며 "일부 수사 담당자는 케이블타이를 살인의 주요 증거가 아니라고 판단했다는 취지로 진술하고 있어 법원의 판단을 지켜봐야 할 것 같다"고 밝혔다.
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