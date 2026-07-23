"청년층, 나이보다 배경 봐야"… 부동산 규제 완화 경고

큰사진보기 ▲23일 이재명 대통령 주재로 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 참석자들이 발언권을 요청하고 있다. 2026.7.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"목이 마르다고 소금물, 바닷물을 마실 수는 없다"

큰사진보기 ▲김영도 한국금융연구원 연구위원이 23일 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 이재명 대통령 주재 부동산정책 국민 대토론회에서 주택금융 관련 발제를 하고 있다. 2026.7.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령 주재로 23일 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 성급한 부동산 금융규제 완화를 경고하는 목소리가 나왔다. 부동산 실수요자를 위한 배려는 필요하지만, 소득 수준 등 개인별로 처한 상황이 다른 만큼 무조건적인 규제 완화 대신 섬세하고 제한된 수준의 보완이 이뤄져야 한다는 지적이다.특히 이날 토론회에서는 획일적인 대출 '양'을 조이는 양적 규제에서 벗어나, 대출 자원에 부담금을 매기는 거시건전성 관리부담금 등 '질적 규제'를 도입해야 한다는 제안이 함께 나왔다.김영도 한국금융연구원 선임연구위원은 이날 오전 10시 KBS 별관에서 열린 토론회 자리에서 '주택금융 시스템 재점검'을 주제로 발표를 진행했다.여기서 김 위원은 실수요자 관련 규제를 완화할지, 강화하거나 현행을 유지할지를 두고 입장이 팽팽하게 맞서고 있다"며 "(지난 15일 금융위원회 주재로 열린 관련) 토론회에서 실수요자에 대한 배려가 필요하다는 의견이 지배적이었지만, 그 배려는 제한된 수준에서 이뤄지는 것이 바람직하다는 의견이 강했다"고 전했다.김 위원은 "목이 마르다고 소금물, 바닷물을 마실 수는 없다"며 지금의 규제 완화가 미래에 더 큰 부담으로 돌아올 수 있다고 경고했다.구체적으로 청년층 배려와 관련해 "청년층 내에서도 나이가 아니라 각자가 가진 배경에 따라 출발선이 다르다는 게 사실인 만큼, 기존 청년 대상 프로그램 확대를 검토하되 임차 수요와 주택매매 수요를 분리해 정책 지원을 재설계하고 이에 맞는 실수요 선별 요건을 강화할 필요가 있다"고 주장했다.전세대출에 대해서는 "무주택 서민의 주거비 완화를 위해 도입됐지만 전세가격 상승과 전세사기 등 여러 사회적 문제를 일으켰다는 점에서 완화에 따른 부작용이 크다는 의견이 있었다"며 "그러나 전세대출이 이미 보편화된 현실을 감안하면, 실수요 요건을 보다 엄격하게 적용하며 점진적으로 감축하는 방안이 필요하다"고 정리했다. 이주비 대출을 두고는 다주택자·비거주 임대인 등 특수 차주를 제외한 실수요 관점에서 제한적인 완화를 검토하되 현행 기조를 유지해야 한다는 의견이 제시됐다.김 위원은 개별 실수요자 문제를 넘어선 금융 규제 전반의 패러다임을 위해 '거시건전성 관리부담금' 도입을 제안했다. 그는 "DSR(총부채원리금상환비율)이나 최근 강화된 총량 규제 모두 대출 양을 제한하는 양적 규제이자 수요 억제책인데, 그보다 효과적인 방안이 무엇인지 고민할 필요가 있다"며 "거시건전성 관리부담금이라는 가격 규제 도입을 신중하게 검토할 필요가 있다"고 제언했다.지금까지 정부의 가계대출 규제는 모두 대출 '양'을 조이는 데 초점을 맞춘 정책들이었다. 이런 양적 규제는 대출 자금이 자금이 고가주택이나 고액대출로 쏠리는 것을 막기는 어려웠다. 그런데 김 위원이 제언한 건 대출 한도를 더 조이는 대신 고가주택 담보대출이나 고액대출을 받는 차주에게 일종의 '이용 부담금'을 부과하는 방식이다. 또 여기서 모인 부담금을 저소득·저신용 등 취약계층 지원 재원으로 활용하자는 구상이다.뒤이어 발제한 강성훈 한양대학교 정책학과 교수는 종합부동산세·양도세 관련 쟁점들을 제시했다.그는 특히 현행 제도에서 30억원짜리 주택 1채를 가진 경우보다 10억원짜리 주택 3채를 가진 경우에 더 높은 종부세가 적용되는 점을 꼬집으면서 "과세 형평성 차원에서 주택 보유 수가 아닌 가액을 기준으로 세율을 적용하는 방안을 논의할 필요가 있다"고 밝혔다.또 "우리나라 보유세 부담이 주요국 대비 적정 수준인지, 과세 표준 시가가 충분히 반영되고있는지 함께 검토해야 한다"며 "보유세 개편을 이행할 때 시장 충격이나 조세 저항을 최소화하도록 하는 방안을 검토해야 한다"고도 강조했다.강 교수는 양도소득세의 핵심 쟁점으로 ▲ 비거주 주택 장기보유특별공제 거주공제 확대 여부 ▲ 초고가 주택 과세 형평성 제고 ▲ 매도를 지연시키는 '동결효과' 최소화 방안 ▲ 보유세 강화에 따른 양도세 조화 설계 등 네 가지를 꼽으며, 시장 안정을 위한 종합적인 제도 보완이 필요하다고 밝혔다.