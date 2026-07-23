팬데믹 끝났지만 건강은 아직... 용인 3개 구 '엇갈린 회복'

큰사진보기 ▲코로나19가 한창이던 2021년 처인구 한 약국을 찾는 노인들. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2022년 코로나19 민원을 보기 위해 신갈동행정복지센터에 줄지어 선 민원인들 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲거리두기 해제 조치로 코로나19에 대한 감염병 등급이 1급에서 2급으로 조정, 확진자 신고가 즉시에서 24시간 내로 전환된다. 사진으 코로나19 선별진료소에서 검체를 채취하는 모습 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

코로나19 팬데믹 이후 용인시민의 건강이 이전 수준으로 회복됐다고 단정하기 어려운 것으로 나타났다. 걷기 실천율은 대체로 높아졌지만 비만과 고혈압, 당뇨병 등 만성질환 지표는 팬데믹 이전보다 악화했다. 특히 처인구는 흡연과 고위험음주, 만성질환에서 경기도 평균을 크게 웃돌았고, 기흥구는 팬데믹 이후 당뇨병 진단 경험률이 통계적으로 유의하게 증가했다.경기연구원이 발표한 '코로나19 팬데믹 전후 경기도 보건지표 변화와 영향 요인' 보고서는 지역사회건강조사를 활용해 팬데믹 이전인 2017~2019년, 팬데믹 기간인 2020~2022년, 팬데믹 이후인 2023년으로 나눠 도내 31개 시·군의 건강지표를 분석했다.용인은 기흥구와 수지구, 처인구로 나눠 조사됐다. 자료를 분석하면 같은 용인 안에서도 생활환경과 인구구조에 따라 건강 수준과 회복 양상이 크게 달랐다. 용인 전체를 하나의 평균으로 묶으면 정작 정책 지원이 필요한 지역과 건강 문제를 놓칠 수 있다는 의미다.2023년 용인 3개 구 가운데 가장 경고음이 큰 지역은 처인구였다.처인구 현재 흡연율은 23.2%로 경기도 평균 18.8%보다 4.3%포인트 높았다. 기흥구 13.5%, 수지구 11.1%와 비교하면 각각 9.7%포인트와 12.1%포인트 차이가 났다. 처인구 흡연율은 팬데믹 이전 23.1%에서 거의 달라지지 않아 기흥구와 수지구에서 나타난 감소 흐름과도 차이를 보였다.더 두드러진 지표는 고위험 음주율이다. 처인구는 팬데믹 기간 13.5%까지 낮아졌지만 2023년 19.9%로 6.4%포인트 반등했다. 성별과 연령, 교육수준, 소득 등을 바로잡은 분석에서도 팬데믹 기간보다 위험이 1.72배 높아진 것으로 나타났으며, 변화는 통계적으로 유의했다.처인구의 19.9%는 경기도 31개 시·군 조사단위 가운데 가장 높은 수치다. 경기도 평균 12%보다 7.9%포인트 높고, 기흥구 9.9%와 수지구 8.94%의 두 배를 웃도는 수준이다. 월간음주율은 56.3%로 도 평균 55.8%와 비슷했지만 고위험음주율은 크게 높았다. 단순히 술을 마시는 시민이 많은 문제라기보다 한 번에 과도하게 마시는 음주 행태에 대한 대응이 필요하다는 의미로 볼 수 있다.만성질환 지표도 처인구가 가장 높았다. 2023년 비만율은 37%, 고혈압 진단 경험률은 25.1%, 당뇨병 진단 경험률은 11.6%였다. 경기도 평균과 비교하면 비만율은 3.9%포인트, 고혈압은 2.9%포인트, 당뇨병은 1.7%포인트 높았다.특히 고혈압 진단 경험률은 팬데믹 기간 19.6%에서 2023년 25.1%로 5.5%포인트 상승했다. 보정 분석에서도 위험이 1.39배 높아져 통계적으로 유의한 증가로 확인됐다.반면 걷기 실천율은 팬데믹 이전 26.3%에서 팬데믹 기간 42.6%, 2023년 52.9%로 크게 높아졌다. 팬데믹 이전보다 26.5%포인트 상승한 셈이다. 걷기 활동이 크게 늘었음에도 비만과 고혈압, 당뇨병 지표는 개선되지 않았다. 운동량뿐 아니라 식생활과 음주, 연령구조, 의료 접근성 등 복합적인 요인을 함께 관리해야 한다는 점을 보여준다.수지구는 용인 3개 구 중 전반적인 건강지표가 가장 양호했다.2023년 현재흡연율은 11.1%로 도 평균보다 7.8%포인트 낮았다. 비만율 26.9%, 고위험음주율 8.9%, 당뇨병 진단 경험률 6.6%도 도 평균을 크게 밑돌았다. 도내 주요 대도시 조사단위와 비교해도 성남시 분당구와 함께 비교적 낮은 수준에 속했다.다만 월간음주율은 59.5%로 도 평균보다 3.7%포인트 높았다. 수원시 영통구 63.7%, 성남시 중원구 60.4%, 성남시 분당구 59.8%와 함께 대도시권에서 상대적으로 높은 수준이었다.수지구는 고위험음주율이 낮다는 점에서 처인구와 다른 양상을 보였다. 술을 마시는 빈도는 높지만 과도한 음주로 이어지는 비율은 상대적으로 낮다는 의미다. 이에 따라 수지구의 음주 정책은 금주 중심의 일률적인 접근보다 음주 빈도와 생활습관을 조절하는 예방교육에 초점을 맞출 필요가 있다.고혈압 진단 경험률은 팬데믹 이전 15.9%에서 2023년 20.8%로 수치상 4.9%포인트 높아졌다. 도 평균 22.1%보다는 낮지만 흡연과 비만, 당뇨 지표가 양호하다는 이유로 만성질환 예방을 소홀히 하기 어려운 대목이다.기흥구는 흡연과 음주 지표가 상대적으로 양호한 반면 대사성 질환 증가가 확인됐다.2023년 현재흡연율은 13.5%, 월간음주율은 52.3%, 고위험음주율은 9.9%로 모두 경기도 평균보다 낮았다. 팬데믹 이전과 비교하면 흡연율은 2.5%포인트, 월간음주율은 9.7%포인트, 고위험음주율은 1.5%포인트 감소했다.그러나 비만율은 팬데믹 이전 27.1%에서 2023년 32.5%로 5.4%포인트 높아졌다. 고혈압 진단 경험률도 17.4%에서 19.7%로 상승했다.당뇨병 진단 경험률은 팬데믹 기간 6.3%에서 2023년 8.9%로 2.6%포인트 증가했다. 보정 분석에서 위험이 1.38배 높아진 것으로 나타났으며 통계적으로도 유의했다. 경기연구원은 기흥구를 하남시와 구리시, 이천시 등과 함께 팬데믹 이후 당뇨병 진단 경험률이 유의하게 증가한 지역으로 분류했다.걷기 실천율은 팬데믹 기간 32.8%에서 2023년 42.8%로 10%포인트 회복됐지만 도 평균 51.9%에는 9%포인트 미치지 못했다. 기흥구에서는 금연·절주 성과를 유지하는 동시에 일상적인 신체활동 확대와 당뇨병 조기 검진을 병행할 필요가 있다.보고서가 수원·성남·고양·용인을 구별 조사단위로 제시하고 있어 도시 전체 평균을 직접 비교하기는 어렵다. 대신 각 도시 안에서 나타난 최저·최고 수치의 범위를 비교하면 용인의 내부 건강격차가 선명하게 드러난다.2023년 현재흡연율의 구별 격차는 용인이 12.1%포인트로 수원 8.2%포인트, 성남 11.5%포인트, 고양 3.5%포인트보다 컸다. 고위험음주율 격차도 용인 10.9%포인트로 수원 6.1%포인트, 성남 4.7%포인트, 고양 3.9%포인트를 웃돌았다.비만율 격차는 용인 10.1%포인트로 수원 7.9%포인트, 성남 9.1%포인트, 고양 1.4%포인트보다 컸다. 당뇨병 진단 경험률도 용인은 수지구 6.6%와 처인구 11.6% 사이에 5%포인트 차이가 나 비교한 대도시 중 가장 큰 격차를 보였다.개별 조사단위를 놓고 봐도 처인구의 취약성이 확인된다. 고위험음주율 19.9%는 화성시 15.7%, 수원 최고치인 장안구 14.8%, 고양 최고치인 덕양구 13.6%, 성남 최고치인 중원구 12.3%보다 높았다.비만율 37%는 화성시 41.4%에 이어 높은 수준이었으며 수원 최고치인 권선구 36.1%보다도 높았다. 고혈압 진단 경험률 25.1%는 화성시 24.2%, 수원 장안구 24.1%, 고양 일산서구 23.6%를 웃돌았다. 당뇨병 진단 경험률 11.6%도 수원 팔달구 11.7%에 이어 높은 수준이었다.반대로 수지구는 흡연과 비만, 당뇨병 지표에서 성남 분당구 등과 함께 상대적으로 양호한 수준을 보였다. 용인시 안에 도내 상위권과 하위권 건강지표가 동시에 존재하는 셈이다.경기연구원은 팬데믹과 같은 공중보건 위기에서는 개인의 생활습관만큼 지역의 구조와 환경이 건강에 큰 영향을 준다고 분석했다. 남성·노인·외국인·1인 가구 비율을 비롯해 재정자립도, 인구 천 명당 의사 수, 도시화율, 1인당 공원면적 등이 주요 요인으로 확인됐다.특히 1인 가구는 팬데믹 이전에는 뚜렷한 위험요인이 아니었지만 팬데믹 기간에는 흡연과 고위험음주, 고혈압 위험을 높이는 새로운 요인으로 나타났다. 공원면적은 비만과 당뇨병 위험을 낮추는 요인으로, 의료인력은 걷기 실천과 고위험음주·고혈압 관리에 영향을 미치는 요인으로 분석됐다.용인시 보건정책도 구별 특성에 맞게 세분화해야 할 것으로 보인다. 처인구는 금연·절주 사업과 함께 고혈압·당뇨병 검진을 강화하고, 읍·면 지역과 1인 가구를 직접 찾아가는 관리가 필요하다. 기흥구는 당뇨병 조기 발견과 생활권 안에서 걷기 활동을 늘릴 수 있는 환경 조성이 요구된다. 수지구는 상대적으로 양호한 지표를 유지하면서 높은 음주 빈도와 상승 흐름을 보이는 고혈압을 관리해야 한다.보고서는 2023년 단년 자료를 팬데믹 이후 시기로 분석한 만큼 장기적인 변화로 단정하는 데 한계가 있다. 조사자료도 특정 요인과 질환 사이의 인과관계를 직접 증명하는 것은 아니다. 다만 팬데믹 이후 용인에서 어떤 건강 문제가 남았고 어느 지역에 정책을 집중해야 하는지를 보여주는 경고지표로는 의미가 충분하다.팬데믹은 종료됐지만 건강 충격은 생활습관과 만성질환으로 이어지고 있다. 용인 보건정책의 출발점은 '110만 용인시민'이라는 하나의 평균이 아니라 처인·기흥·수지구 사이에 벌어진 건강격차여야 한다. 구별 지표를 지속해서 공개하고 생활권과 취약계층에 맞춘 예방사업을 마련하지 않으면 같은 도시 안의 건강 불평등은 더욱 고착될 가능성이 크다.