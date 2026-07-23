대구신보 수장은? "지역 경제의 거시적 흐름 읽고 성과 낼 수 있어야"

큰사진보기 ▲대구신용보증재단 ⓒ 조정훈 관련사진보기

AD

민선 9기 대구시 산하 출자·출연기관장 인선 절차가 본격화되면서 추경호 대구시장이 "출신이나 배경이 아니라 능력과 성과가 기준"이라고 밝힌 가운데 대구신용보증재단(대구신보) 이사장 선임에 대한 관심이 높아지고 있다.고금리와 내수 침체의 장기화로 지역 소상공인과 자영업자들이 한계 상황에 내몰린 지금 대구신보 이사장과 같은 공공 정책금융 기관의 수장 자리는 단순한 관리자가 아닌 위기 돌파의 해결사여야 한다는 것이 중론이다.대구신보는 지난달 30일 퇴임한 박진우 전 이사장의 후임으로 신임 이사장 선임을 위한 작업을 진행 중이다. 이달 중 임원후보추천위원회를 구성해 다음 달 중으로 이사장을 뽑을 예정이다.대구신보는 지난 3년 간 역대 최대 보증공급과 재정건전성 등 박 전 이사장 체제 하에서 재단 설립 이래 전례 없는 성과를 나타냈다.코로나19 이후 고통 받는 지역 소상공인들을 위한 적극적인 정책금융 공급은 비수도권 지역 재단(서울·경기재단 제외) 중 최초로 보증잔액 3조 원을 돌파(2025년 3월)했다. 또 재단 설립 후 누적 보증공급 20조 원을 달성하며 지역 경제의 유동성 공급 맥을 굳건히 지켰다.연도별 보증공급 규모를 살펴보면 2023년 1조4594억 원에서 2024년 2조2804억 원으로 급증했고 2025년에는 2조7093억 원을 기록하며 가파른 상승세를 보였다. 올해 6월 말 기준 집계된 공급액 역시 1조6372억 원에 달한다.보증잔액 또한 2023년 2조2358억 원에서 매년 확충되어 올해 6월 말 기준 3조4388억 원으로 대폭 늘어났고 재무구조의 기초 체력인 재정건전성 지표도 괄목할만한 성장을 보였다.특히 박 전 이사장은 적극적인 대외협력 추진을 통해 재단 역사상 최대 규모의 출연금을 이끌어 내기도 했다. 지난 3년 간 출연금은 2350억 원으로 이는 재단 전체 출연금의 35.1%에 달하는 수치이다. 연도별로는 지난 2023년 431억 원, 2024년 732억 원, 2025년 903억 원, 올해 6월 말 기준 670억 원이다.대구신보는 수적 성장에 그치지 않고 지속가능 한 성장을 위한 경영 인프라와 조직 역량 강화에도 힘썼다. 소상공인 전문 지원 공간 확보와 유관기관 집적을 통한 '원스톱 종합지원 기반' 마련을 위해 지난 1월 사옥을 매입하기도 했다.아울러 지난해 6월에는 대구 남지점을 개점해 지역 간 금융지원 격차를 해소하고 고객 접근성을 극대화했다는 평가도 받는다. 남지점 개점으로 급증하는 보증수요에 선제적으로 대응하는 한편 대구신보의 정원도 20명 늘어났다.대구신보는 지난해 1월 기존의 재기지원부를 '재기지원센터'로 강화하고 '채무조정센터'를 신설하는 등 부실채권 회수와 채무자의 신속한 경제적 재기를 돕는 전문화된 조직 체계를 구축했다.이런 성과는 대구시 산하 출자·출연기관 경영실적평가에서 기관 및 기관장 모두 2년 연속 1위(2025년 나등급, 2026년 가등급)를 기록했고 중소벤처기업부가 주관하는 전국 지역신용보증재단 보증사업평가에서도 2024년 9위였던 순위를 지난해에는 3위로 끌어올렸다.더불어 지방공공기관 발전 유공 행정안전부 장관 표찰 및 국민훈장 모란장 수훈(2024년), 대구시 출자출연기관 최초 보건복지부 '지역사회 공헌인정기관' 선정 등의 성과를 나타냈다.대구신보 수장 공모를 앞두고 전국 지자체 및 지역신용보증재단과의 긴밀한 공동 대응은 물론 중앙정부를 상대로 설득력 있는 대외 협상력과 안정적인 보증재원 확보 능력 등이 우선 자격이 되어야 한다는 중론이다.특히 공공기관의 수장은 단순한 행정 관리자가 아니라 지역 경제의 거시적 흐름을 읽고 발로 뛰며 실질적인 성과를 만들어낼 수 있어야 한다. 이 때문에 전문가들은 철저한 전문성과 검증된 리더십을 갖춘 유능한 인사가 수장이 되어야 한다고 입을 모은다.