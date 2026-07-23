예멘 후티 사우디 유조선 공격, 해협 봉쇄 수순

큰사진보기 ▲2026년 7월 22일, 예멘 사나에서 후티 세력이 사우디아라비아에 부과한 해상봉쇄 조치를 지지하는 집회가 열리는 동안 학생들이 대형 예멘 국기 주위에 모여 있다. 수백 명의 학생들이 이 선언을 지지하기 위해 사나 대학교에 모였다. EPA/YAHYA ARHAB ⓒ EPA/연합뉴스 관련사진보기

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이란의 지원을 받는 예멘의 안사르알라(후티) 세력이 홍해의 바브엘만데브 해협으로 접근하는 사우디아라비아 상선을 공격했다. 사우디아라비아의 강도 높은 대응이 예상된다. 분쟁이 중동 전역으로 퍼지는 양상이다.영국해사무역기구가 낸 경보에 따르면, 아라비아표준시로 22일 오후 11시 경 사우디아라비아 알슈카이크 남서쪽 약 130km 해상에서 사고 발생 보고가 있었다. 유조선이 정체불명의 발사체에 피격돼 선내에 화재가 발생했고, 승무원들이 진화중이라는 보고였다. 인명 피해나 환경적인 영향은 없었다.이어 예멘 후티 무장세력이 홍해에서 사우디아라비아 유조선 2척을 공격했다고 밝혔다. 후티는 두 유조선을 미사일과 드론으로 타격해 화염을 일으키고 선체를 파괴했다고 주장했다.후티는 지난 20일 사우디아라비아에 대한 해상봉쇄를 선언했는데, 이를 행동으로 옮긴 것이다. 후티는 사우디아라비아가 예멘을 봉쇄해왔으며, 이에 대한 보복 조치라고 주장했다. 사우디아라비아는 후티가 공격했다고 주장한 2척 중 1척에 대해서만 공격받은 사실을 인정했다.상선 공격에 대한 사우디아라비아의 강도 높은 대응이 예상된다. 사우디아라비아가 주도하는 아랍연합군은 지난 20일 성명을 통해 "합동사령부는 바브엘만데브 해협을 지나는 상선을 보호하기 위해 국제인도법과 유엔해양법협약에 부합하는 모든 단호하고 결연한 조치를 취하고 있다"면서 "해협을 통과하는 선박을 대상으로 한 후티의 모든 위협은 국제법을 노골적으로 위반하는 행위이자 해적 행위에 해당하므로 신속하고 단호하게 대응할 것"이라고 경고했다.현재까지는 사우디아라비아 유조선만 공격을 받았지만, 바브엘만데브 해협 일대에서 후티와 아랍연합군의 공방이 벌어지면, 선적을 불문하고 해협 통항이 어려워질 것으로 예상된다. 호르무즈 해협에 이어 중요 무역로가 하나 더 막히는 것이다.호르무즈해협이 봉쇄된 상황에서 사우디아라비아 서쪽 해안의 얀부항은 원유 수출 우회로로 활용돼 왔다. 바브엘만데브 해협이 봉쇄된다 해도 홍해 북쪽 수에즈 운하가 열려 있어 바닷길이 완전히 막히는 것은 아니다. 하지만 운송 기간과 비용이 크게 늘어난다.