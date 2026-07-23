김건희에 '공천 청탁' 그림 건넨 김상민 전 검사, 유죄 확정

큰사진보기 ▲김건희 여사에게 공천 청탁 대가로 고가의 그림을 건넨 혐의 등으로 기소된 김상민 전 부장검사가 지난 5월 8일 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 항소심 선고 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

김건희씨에게 국회의원 선거 공천 등을 청탁하면서 1억 4000만 원 상당의 그림(이우환 화백의 작품 'From Point No.800298')을 건넨 김상민 전 검사의 징역형 집행유예가 최종 확정됐다.대법원 3부(주심 대법관 이흥구)는 23일 오전 11시 청탁금지법과 정치자금법 위반 혐의를 받는 김 전 검사의 상고를 기각하고 그에 대한 원심판결을 확정했다.서울고등법원 형사6-2부(박정제·민달기·김종우 고법판사)는 지난 5월 8일 김상민 전 검사 사건 항소심 선고기일에서 ① 2023년 2월 김건희씨에게 그림을 건넨 뒤 국회의원 공천 등을 청탁한 것을 유죄로 판단하면서을 선고했다(청탁금지법 위반).김 전 검사가 ② 2023년 12월 국회의원선거 준비 과정에서 한 투자업자로부터 4139만 원 상당의 카니발 승합차 리스 선납금·보험금을 불법으로 기부받은 혐의도 유죄로 인정하고과 추징금 4139만 원을 선고했다(정치자금법 위반).대법원은 "원심 판단에 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반해 자유심증주의 한계를 벗어나거나 공판중심주의·직접심리주의, 진술 신빙성 판단, 정치자금법·청탁금지법 위반죄의 성립, 추정액 산정 등에 관한 법리 오해이유 모순 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다"고 밝혔다. 그러면서 "위 공소사실을 모두 유죄로 인정한 원심판결을 확정했다"고 했다.