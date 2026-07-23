"부동산, 공급 파이프라인부터 복원해야... 민간 정비사업 규제완화 병행"

큰사진보기 ▲진미윤 명지대 교수가 23일 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 이재명 대통령 주재 부동산정책 국민 대토론회에서 공급 관련 발제를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"가장 우려되는 건 일시적인 주택공급 감소가 아니라 주택공급의 연결고리가 끊어지고 있다는 것입니다."

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큰사진보기 ▲23일 이재명 대통령 주재로 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 참석자들이 발언권을 요청하고 있다. 2026.7.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

진미윤 명지대학교 부동산대학원 교수의 진단이다. 그는 23일 오전 이재명 대통령 주재로 열린 '부동산 국민 대토론회'에서 최근 수도권 집값 불안의 근본 원인으로 '주택공급 파이프라인 붕괴'를 지목했다. 해법으로는 재건축·재개발 등 민간 정비사업 활성화와 공공의 공급 역할 확대를 함께 추진하는 7대 정책 방향을 제안했다.진 교수는 이날 '국민 주거안정을 위한 주택공급 확대방안'을 주제로 한 발제를 통해 "2022년 이후 인허가와 착공 물량이 줄어들며 준공·입주 물량이 감소하고, 기존 거래시장 매물도 줄어들며 가격 상승 압력과 주거비 부담이 확대되는 악순환이 가속화되고 있다"고 지적했다. 그러면서 주거 사다리 하단을 지탱하는 임대용 비(非)아파트 부문이 크게 위축되며 공급 병목 해소를 위해 주택공급 파이프라인 복원이 가장 시급한 과제라고 강조했다.특히 수도권의 공급 감소 폭은 심각한 수준이라고 진단했다. 최근 3년(2023~2025년) 수도권 인허가·착공 물량은 장기 평균보다 37% 감소했고, 서울은 무려 51% 줄었다는 분석이다.진 교수는 여기에 전세사기 사태 이후 비아파트 시장이 급격히 위축된 점도 시장 불안 요인으로 꼽았다. 그는 "임차인의 신뢰가 무너지면서 신축 비아파트 공급이 크게 줄었다"며 "상대적으로 저렴한 보증금과 월세로 주거 사다리 역할을 해온 비아파트 공급 기반을 복원해야 한다"고 했다.이를 위해 첫 번째 과제로 '신축 공급 회복을 위한 금융·세제 지원'을 제시했다. 프로젝트파이낸싱(PF) 부실과 공사비 상승, 금융 부담으로 착공이 지연되는 사업장의 병목을 해소하고, 인허가를 받은 사업이 실제 착공으로 이어질 수 있도록 지원해야 한다는 것이다. 다만 무차별 지원이 아니라 입지와 수요 등을 고려한 선별 지원을 통해 투기 수요를 자극하지 않는 정책 설계가 필요하다고 덧붙였다.두 번째는 '민간 재개발·재건축 등 정비사업 활성화를 위한 규제 완화'다. 진 교수는 "정비사업은 노후 주택을 갱신하고 도심 공급을 늘리는 가장 중요한 장기 공급 경로"라면서도 "현재는 공사비와 금융비용 증가, 조합 갈등, 분담금 부담 등 사업 전 단계에서 병목이 발생하고 있다"고 진단했다.이어 용적률 인센티브만으로는 사업을 촉진하는 데 한계가 있다고 주장했다. 그는 "일률적인 규제 완화보다 착공과 준공, 실제 주택 순증 효과 등 공급 성과를 중심으로 규제를 개선해야 한다"고 강조했다.세 번째로는 '주요 부지 공급 속도 제고와 공급 구조 개편'을 제안했다. 중앙정부와 지방자치단체, 공공기관이 공급 후보지를 전략적으로 발굴하고, 계획·보상·조성·교통·착공 등 전 과정을 통합 관리하는 실행체계를 구축해야 한다는 것이다. 아울러 분양과 임대, 공공주택을 적절히 조합해 실수요자 중심의 다양한 주택 공급이 이뤄져야 한다고 제언했다.네 번째 과제로는 '도시·건축 규제의 유연화'를 제시했다. 산업구조와 소비 형태 변화로 도심 내 저이용 부지와 노후 건축물이 늘고 있는 만큼, 이를 주거와 업무, 생활SOC(사회간접자본)가 결합된 복합개발로 전환할 필요가 있다는 것이다. 다만 무분별한 규제 완화가 난개발이나 집값 상승으로 이어질 수 있는 만큼, 기능이 쇠퇴한 지역을 선별해 계획적으로 개발하고 개발이익을 공공에 환원하는 장치가 함께 마련돼야 한다고 설명했다.공급 주체 다변화도 주요 과제로 제시됐다. 진 교수는 전문 임대사업자와 리츠(REITs), 법인 등 장기 임대 운영 역량을 갖춘 민간 주체를 적극 육성해야 한다고 제안했다. 공공임대와 일반 전월세 사이의 '중간 임대시장'을 확대하되, 정부 지원을 받는 만큼 장기 임대 의무와 임차인 보호 등 공공성을 강화해야 한다는 것이다.공공의 역할도 기존 공공임대 공급을 넘어 한층 확대해야 한다고 주장했다. 그는 공공은 민간 공급 공백을 보완하는 경기 대응 기능을 수행해야 하며, 무주택 서민뿐 아니라 중산층까지 부담 가능한 주택을 공급하는 시장 조성자로 역할 확대를 제시했다. 또 청년과 신혼부부 등 생애 최초 내 집 마련을 지원하는 주거 사다리 강화를 강조했다.마지막으로 진 교수는 '조정대상지역, 투기과열지구, 토지거래허가구역 등 규제지역 제도의 합리적 운영'도 제안했다. 시장 안정 효과는 유지하면서도 거래 위축과 공급 감소, 국민 불편 등 부작용을 함께 점검해야 한다는 것이다.그는 제도별 지정 기준과 목적을 명확히 하고 중복 규제를 정비하는 한편, 시장 상황에 따라 객관적 기준으로 적기에 해제하는 체계를 마련해야 한다고 강조했다. 다만 규제 완화 이후에는 가격과 거래, 대출 동향을 집중 모니터링하고 투기 재확산에 대비한 안전장치를 갖춰야 한다고 덧붙였다.진 교수는 "주택시장의 안정은 단순히 규제를 풀거나 강화하는 문제가 아니라 공급이 지속적으로 이어지는 구조를 복원하는 데 달려 있다"며 "민간과 공공이 각각의 역할을 분담해 실질적인 공급 확대를 이끌어야 수도권 주택시장 불안도 해소할 수 있다"고 강조했다.