한끼 밥값 위해 3시간을 일해야 하는 나의 아이들에게

"선생님, 저 혼자 버스 카드 찍고 마트 가서 과자 사 왔어요!"

"저도 빨리 어른이 돼서 돈 벌고, 세금도 내는 멋진 어른이 될 거예요!"

큰사진보기 ▲특수교육발달장애인(ai생성이미지) ⓒ 박혜현 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

초등학교 특수학급 교실 문을 열면 아이들의 눈빛은 늘 배움과 호기심으로 반짝인다. 아이들과 교실에서 희로애락을 함께한 지도 어느덧 15년. 아직 어린 초등학생이지만, 우리 교실에서 진행되는 실생활 자립 관련 활동 시간은 늘 활기와 열정으로 넘쳐난다.마을을 지나며 혼자 버스 타고 내리기, 마트에서 가격을 확인하고 계산하기, 조심스레 동전을 세어 물건값을 치르기. 아이들은 이 작고 소중한 연습들을 통해 먼 훗날 '당당하고 독립된 시민'으로 살아갈 미래를 그린다. 정당하게 일하고, 당당하게 세금을 내며 사회의 한 구성원으로 당당히 서는 것. 교사인 나 역시 아이들의 작은 손을 잡고 세상을 향해 나아가는 첫걸음을 함께하며 수천 번의 생활지도와 기초 자립 교육에 온 마음을 쏟아왔다.하지만 교실 밖 세상이 아이들에게 보여줄 현실의 벽은, 아이들이 품은 순수한 열정과 달리 서늘하다.요즘 식당에 가면 국밥 한 그릇, 백반 한 끼가 1만 원을 훌쩍 넘는다. 비장애인에게도 물가 상승은 팍팍한 삶의 무게로 다가오지만, 훗날 내 아이들이 자라서 들어가게 될 직업재활시설이나 보호작업장의 현실을 떠올리면 이 숫자는 전혀 다른 차원의 절망으로 다가온다.현행 최저임금법 제7조는 '장애로 근로 능력이 현저히 낮은 사람'에 대해 고용노동부 장관의 인가를 받아 최저임금 적용을 제외할 수 있도록 규정하고 있다. 이 조항으로 인해 보호작업장에서 온종일 땀 흘려 일하는 중증장애인 노동자들의 월 평균 임금은 겨우 40만 원 안팎, 시급으로 환산하면 2000원~3000원대에 머무는 경우가 수두룩하다.치솟은 물가 속에서, 우리 교실의 아이들이 자라 성인이 되었을 때 한 끼의 식사비를 벌기 위해서는 최소 3시간 이상을 쉬지 않고 일해야 하는 셈이다. 3시간 동안 눈이 빠져라 부품을 조립하고 상자를 접어야 겨우 따뜻한 밥 한 그릇을 내 손으로 사 먹을 수 있다는 현실. 이것이 과연 우리가 초등학교 때부터 그토록 정성껏 가르쳐온 '노동의 보람'이자 '독립된 삶'의 모습일까.특수교육의 최종 목표는 아이들이 사회의 단순한 보호 대상에만 머무르는 것이 아니라, 스스로 삶을 영위하는 자립에 있다. 초등 시절부터 아이들은 사회적 태도를 배우고, 타인과 어우러지는 법을 익히며 '사회에 이바지하는 당당한 납세자'가 되기를 희망한다.그러나 막상 학교라는 울타리를 벗어나 사회에 나가면, 우리 사회는 그들을 '생산성이 떨어진다는 이유로 최저임금조차 주지 않아도 되는 노동력' 혹은 '복지의 시혜 대상'으로 선을 그어버린다. 아무리 열심히 일해도 자립은커녕 월세나 교통비조차 감당할 수 없는 구조 속에서, 어린 시절 가슴 깊이 품었던 아이들의 꿈은 시작도 하기 전에 꺾이고 만다.장애인의 노동은 단순히 돈을 버는 수단에 그치지 않는다. 타인과 관계를 맺고, 사회적 역할을 수행하며, '나도 이 사회에 필요한 소중한 사람'이라는 자존감을 확인하는 유일한 통로다.유엔 장애인권리협약(UN CRPD)과 국제 기준에서도 장애를 이유로 임금을 차별해서는 안 된다고 명시하고 있다. 다행히 최근 제22대 국회에서도 장애인 최저임금 적용제외 조항을 폐지하고, 국가가 임금 차액을 보전하거나 공공일자리를 확대해야 한다는 법안들이 논의되고 있다.물론 사업주와 직업재활시설의 부담을 완화하기 위한 국가 차원의 재정 지원 정책이 신중히 병행되어야 할 것이다. 하지만 "생산성이 낮으니 어쩔 수 없다"는 이유로 아이들의 노동 가치를 계속해서 법의 사각지대에 방치할 수는 없다.오늘도 초등 특수학급 교실에서는 아이들이 조그마한 손으로 교구를 쥐며 자립의 꿈을 키워간다. 이 아이들이 자라 세상에 나갔을 때, 한 끼의 밥값을 위해 3시간의 존엄을 바쳐야 하는 사회가 아니기를 바란다. 정당한 땀의 대가를 받고, 당당하게 세금을 내며, 자신이 만든 기쁨으로 따뜻한 밥 한 끼를 편안히 사 먹을 수 있는 세상. 15년 차 초등 특수교사가 매일 아침 아이들의 손을 잡으며 간절히 꿈꾸는 대한민국의 모습이다.