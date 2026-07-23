공장과 광산에까지 등장한 AI... 지금 중국은

필자는 중국 베이징에 거주하며 중국 AI 정책과 기업, 산업현장의 변화를 관찰하고 있습니다.이 기사는 중국 AI가 실제 산업과 생활에 어떻게 적용되고 있는지를 살펴보는 '중국 AI 현장 리포트' 6회 연재의 첫 번째 글입니다.



ⓛ 중국 AI, 공장과 광산에서 얼마나 일하고 있나

② 춤추는 중국 휴머노이드, 정말 사람 대신 일할 수 있을까

③ 중국 병원에 들어간 AI, 의사와 치료사를 대신할까

④ 쇼핑부터 배달까지…중국인의 선택을 바꾸는 AI

⑤ AI가 일자리를 빼앗는다면, 어떤 일이 먼저 사라질까

⑥ 중국 AI가 밀려온다…한국 기업에는 위기일까, 기회일까