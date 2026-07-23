공장과 광산에까지 등장한 AI... 지금 중국은

중국 베이징에서 AI 정책과 현지 보도를 살펴보면서 최근 두드러진 변화를 발견한다.
중국 AI 산업의 관심이 사람처럼 대화하는 대형 AI 모델에서 생산 일정을 조정하고 설비를 관리하며 무인차량을 움직이는 산업용 AI로 확대되고 있다는 점이다.
중국 AI를 평가할 때 화려한 로봇 시연이나 기업이 발표한 생산 대수만 봐서는 안 된다. 시제품이 잠시 작동하는 것과 기업이 비용을 내고 생산현장에서 계속 사용하는 것은 전혀 다른 단계이기 때문이다.
따라서 이제는 AI의 성능이 얼마나 뛰어난지만 물을 것이 아니라, 어떤 현장에서 얼마나 오래 사용되고 있으며 생산비와 사람의 업무를 어떻게 바꾸고 있는지를 살펴봐야 한다.
거대한 제조업이 AI의 시험장이 되다
중국 국가발전개혁위원회가 지난 3월 13일 홈페이지에 게재한 해설
에 따르면, 중국 정부는 2024년부터 3년 연속 정부업무보고에 '인공지능 플러스(人工智能+)' 정책을 포함했다. 올해 정부업무보고에는 '스마트 경제'라는 표현도 처음 등장했다.
AI가 탑재된 기기와 스스로 업무를 수행하는 AI 에이전트를 보급하고, 제조업을 비롯한 주요 산업에서 AI의 상용화와 대규모 적용을 추진하겠다는 구상이다.
중국 공업정보화부 등 8개 부처가 지난 1월 공개한 '인공지능 플러스 제조 특별행동 실시의견'
에는 2027년까지 산업용 AI 에이전트 1000개, 제조업 데이터세트 100개, 대표 적용사례 500개를 구축한다는 내용이 담겼다. 다만 이는 현재 달성한 성과가 아니라 앞으로 추진할 정책 목표다.
정책을 뒷받침하는 것은 중국의 거대한 제조업 기반이다. 국제로봇연맹이 2025년 9월 발표한 '세계 로봇 2025' 통계에 따르면, 2024년 중국 공장에 새로 설치된 산업용 로봇은 29만 5000대로 전 세계 설치량의 54%를 차지했다. 가동 중인 산업용 로봇도 200만 대를 넘어섰다.
이 로봇들을 모두 AI 로봇이라고 볼 수는 없다. 하지만 기존 로봇과 생산설비에 영상인식, 품질검사, 고장 예측 기능을 결합하면 생산현장에서 얻은 데이터를 기술 개선에 활용할 수 있다. 중국의 강점은 AI 모델 자체의 성능뿐만 아니라 새로운 기술을 적용할 공장과 설비가 많다는 데 있다.
실제 공장과 가상공장을 연동하다
신화통신이 지난 7월 14일 보도한 내용
에 따르면, 터볜전궁(特变电工) 선양변압기그룹은 실제 생산라인과 컴퓨터에 구현한 가상공장을 연동해 운영하고 있다.
실제 공장에서는 로봇팔이 작업하고 무인운반차가 자재와 제품을 옮긴다. 동시에 가상공장에서는 생산 일정과 작업 공정을 미리 시험한다. 컴퓨터 안에서 오류나 작업 지연 요인을 찾아 수정한 뒤 그 결과를 실제 생산라인에 반영하는 '디지털 트윈' 방식이다.
이 회사의 공정·디지털관리부 책임자 쉬린린(许林林)은 "시뮬레이션과 생산일정 수립, 현장 실행, 모니터링까지 전 과정을 연결한 이 시스템을 통해 제품 개발기간을 21% 단축하고 생산효율을 40% 높였다"고 밝혔다.
AI와 디지털 기술이 문서작성이나 고객상담을 넘어 생산계획 수립부터 공정시험, 현장 작업, 설비 감시까지 하나의 과정으로 연결되고 있다는 점에서 주목할 만한 사례다.
그러나 21%와 40%는 회사 측이 발표한 수치다. 어떤 기간과 기준으로 측정했는지, 시스템 구축비와 유지비를 포함해도 경제성이 있는지는 공개된 보도만으로 확인하기 어렵다. AI가 생산현장에 도입됐다는 사실과 수익성이 객관적으로 검증됐다는 평가는 구분해야 한다.
광산에서 먼저 확산되는 무인화
신화통신 보도에서 중국 자율주행기업 이쿵즈자(易控智驾) 관계자는 "올해 6월 기준 자사의 자율주행 시스템이 중국 내 40여 개 광산에 적용됐으며, 3100대가 넘는 무인 광산트럭이 상시 운행되고 있다"고 밝혔다.
이 역시 기업이 공개한 수치다. 차량별 실제 가동시간과 고장률, 사람이 개입하는 횟수, 광산 운영회사의 비용 절감 효과는 추가로 확인할 필요가 있다.
그럼에도 광산은 산업용 AI가 비교적 빠르게 상용화될 수 있는 조건을 갖추고 있다. 일반도로보다 이동경로가 단순하고 외부 차량과 보행자의 출입을 통제하기 쉽다. 반면 낙석과 먼지, 극심한 기온과 야간작업 등 사람에게 위험한 환경은 많다.
다양한 작업을 수행해야 하는 범용 휴머노이드보다 정해진 구간에서 광물을 운반하는 무인 트럭이 먼저 확산되는 이유다.
일자리의 형태도 달라진다. 운전자가 차량 한 대를 직접 운전하는 업무는 줄어들 수 있지만, 관제실에서 여러 차량을 감시하고 돌발상황에 대응하는 사람은 필요하다. 통신망 관리와 차량 정비, AI의 판단을 확인하는 업무도 새롭게 중요해진다.
현재의 변화는 직업 전체가 한꺼번에 사라지는 것이라기보다 직업 안에 포함된 반복적이고 위험한 업무가 기계로 넘어가는 과정에 가깝다.
한국이 확인해야 할 것은 로봇 숫자가 아니다
공장과 광산 사례에서 확인되는 중국의 경쟁력은 기술을 현장에 투입하고, 데이터를 모아 제품을 개선하는 속도에 있다. 대규모 공장과 광산, 로봇 부품 공급망을 기술 시험장으로 활용할 수 있는 구조다.
중국 기업이 이 과정에서 산업용 AI와 로봇의 성능을 높이고 가격을 낮춘다면 한국의 로봇·자동화 기업에는 부담이 될 수 있다. 반면 정밀센서와 핵심부품, 산업 데이터 보안, 안전성 검증, 공장별 맞춤형 시스템 분야에서는 한국 기업에 새로운 기회가 생길 수 있다.
이를 판단하려면 중국 기업이 발표한 로봇 대수만 볼 것이 아니라 실제 가동시간과 고장률, 사람의 개입 횟수, 비용 절감액을 확인해야 한다.
중국 AI는 아직 사람을 완전히 대신하지 못한다. 그러나 반복적이고 위험한 업무부터 맡으며 대화창을 벗어나 산업현장으로 들어가고 있다.
이제 중국 AI를 평가할 때는 질문에 얼마나 자연스럽게 답하는지만 봐서는 안 된다. 실제로 어느 현장에 도입돼 지속적으로 활용되고 있는지, 비용과 사람의 업무를 어떻게 바꾸고 있는지도 함께 살펴봐야 할 것이다.
|덧붙이는 글
|필자는 중국 베이징에 거주하며 중국 AI 정책과 기업, 산업현장의 변화를 관찰하고 있습니다.이 기사는 중국 AI가 실제 산업과 생활에 어떻게 적용되고 있는지를 살펴보는 '중국 AI 현장 리포트' 6회 연재의 첫 번째 글입니다.
ⓛ 중국 AI, 공장과 광산에서 얼마나 일하고 있나
② 춤추는 중국 휴머노이드, 정말 사람 대신 일할 수 있을까
③ 중국 병원에 들어간 AI, 의사와 치료사를 대신할까
④ 쇼핑부터 배달까지…중국인의 선택을 바꾸는 AI
⑤ AI가 일자리를 빼앗는다면, 어떤 일이 먼저 사라질까
⑥ 중국 AI가 밀려온다…한국 기업에는 위기일까, 기회일까