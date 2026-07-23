국민 1인당 외래진료 연 17.9회 OECD 최고... 기대수명 83.7년

큰사진보기 ▲서울 시내 한 대학병원에서 환자들이 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민 1인당 의사 외래 진료 횟수(2024) ⓒ 보건복지부 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲기대수명(2024) ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲기대수명 추이(2014∼2024년) ⓒ 보건복지부 관련사진보기

우리나라 국민 한 사람이 1년에 병원 외래 진료를 받는 횟수가 평균 18회에 육박하며 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 높은 수치를 기록했다. 기대수명과 회피가능사망률 등 전반적인 건강 지표는 최상위 수준을 유지했지만, 의사 수 부족과 급격히 늘어나는 의료비 부담은 여전한 과제로 나타났다.보건복지부는 23일 OECD가 발표한 'OECD 한눈에 보는 보건의료 2026(Health Statistics 2026)'을 바탕으로 주요 분야별·지표별 세부 내용을 분석해 발표했다.분석 내용에 따르면 우리나라 국민 1인당 연간 외래 진료 횟수는 17.9회로, OECD 회원국 가운데 가장 많았다. 이는 OECD 평균을 크게 웃도는 수준이다. 국민의 높은 의료 접근성을 단적으로 보여주는 지표다.반면 지출 지표에서는 가파른 의료비 증가세가 확인됐다. 경상의료비는 국내총생산(GDP) 대비 8.5%로 OECD 평균(9.3%)보다 다소 낮았다. 그러나 최근 10년간 국민 1인당 의료비의 연평균 증가율은 8.5%로 OECD 평균(6.1%)을 크게 웃돌아 의료비 지출 증가 속도는 빠른 것으로 분석됐다.국민 건강 수준을 보여주는 핵심 지표는 양호했다. 우리나라 기대수명은 83.7년으로 OECD 평균(81.2년)보다 2.5년 길어 상위권을 유지했다. 예방과 적절한 치료를 통해 막을 수 있는 회피가능사망률은 인구 10만 명당 139.0명으로 OECD 평균(208.8명)보다 크게 낮아 우수한 성과를 보였다.건강 위험요인에서도 비교적 긍정적인 결과가 나왔다. 15세 이상 흡연율은 13.2%로 OECD 평균(12.7%)과 비슷했고, 1인당 연간 주류 소비량은 7.6리터(ℓ)로 OECD 평균(8.3ℓ)보다 적었다. 특히 과체중·비만 인구 비율은 37.3%로 OECD 평균(58.7%)보다 크게 낮아 회원국 가운데 두 번째로 낮은 수준을 기록했다.의료 인력은 여전히 취약한 것으로 나타났다. 임상 의사 수(한의사 포함)는 인구 1000명당 2.6명으로 OECD 평균(4.0명)에 크게 못 미치며 회원국 가운데 두 번째로 적었다. 임상 간호인력은 인구 1000명당 9.8명으로 OECD 평균과 비슷한 수준이었지만, 임상 간호사만 따로 보면 평균보다 낮았다.의료장비와 병상은 OECD 평균을 크게 웃돌았다. 자기공명영상장치(MRI)는 인구 100만 명당 39.3대로 OECD 평균(21.5대)의 약 1.8배, 컴퓨터단층촬영(CT)는 46.7대로 평균(31.5대)을 크게 웃돌았다. 병원 병상 수도 인구 1000명당 12.5개로 OECD 평균(4.2개)의 약 3배에 달했다.의약품 소비 역시 높은 수준이었다. 국민 1인당 의약품 판매액은 구매력평가(PPP) 기준 1041.2달러로 OECD 평균(708.5달러)을 크게 넘어섰다.고령화에 따른 장기요양서비스 이용은 계속 확대되는 추세다. 65세 이상 노인 가운데 재가 장기요양 수급자는 9.1%, 시설 수급자는 2.7%로 각각 OECD 평균(11.2%, 3.6%)보다 낮았지만, 노인 인구 증가와 보장성 확대 등의 영향으로 지난 10년간 빠르게 증가한 것으로 분석됐다.이윤신 보건복지부 정책기획관은 "OECD 보건통계(Health Statistics)는 OECD 국가 간 공통된 기준에 의해서 산출되는 국가 대표 통계"라며 "우리나라의 보건의료 수준을 객관적으로 분석·평가하여 정부 주요 정책의 기초자료로 활용되는 등 중요한 의미가 있다"고 말했다. 이어 "앞으로도 OECD, 세계보건기구(WHO) 등 국제기구와의 소통 및 협력을 강화하고 우리나라의 보건의료 통계 생산을 확대 제공하여 국민이 다양한 정책 분야에서 관련 통계를 적극 활용할 수 있도록 품질 관리 강화를 위해 지속 노력하겠다"고 덧붙였다.