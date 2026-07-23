정병용 하남시의장 "기업 체감하는 지원책 마련하겠다"

큰사진보기 ▲경기 하남시의회 정병용 의장이 지역 기업들의 경영 부담 완화와 근로환경 개선 방안을 모색하기 위해 지식산업센터 입주기업들과 간담회를 열고 현장 의견을 청취했다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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경기 하남시의회 정병용 의장이 지역 기업들의 경영 부담 완화와 근로환경 개선 방안을 모색하기 위해 지식산업센터 입주기업들과 간담회를 열고 현장 의견을 청취했다.하남시의회는 정 의장이 지난 22일 의장실에서 하남지식산업센터연합회와 간담회를 갖고 기업 운영 과정에서 겪는 애로사항과 지역 산업 발전 방안을 논의했다고 밝혔다.간담회에는 기현서 하남지식산업센터연합회장을 비롯한 관계자들이 참석해 전기요금과 냉·난방비 등 에너지 비용 절감 방안, 태양광 발전시설 설치, 자전거도로 안전시설 확충 등 근로자 출퇴근 환경 개선 방안을 건의했다.연합회는 간담회에 앞서 김용만 국회의원과의 간담회에서 논의된 한국전력 전기요금 절감 방안을 공유하며 기업들의 에너지 비용 부담을 줄이기 위한 지속적인 관심과 지원을 요청했다.특히 입주기업들은 최근 전기요금과 냉·난방비 상승으로 경영 부담이 커지고 있다며 태양광 발전시설 설치 등 신재생에너지를 활용한 중·장기적인 에너지 절감 대책 마련이 필요하다고 강조했다.또 지식산업센터 주변 자전거도로의 안전시설을 확충하고 이용환경을 개선해 근로자들이 보다 안전하게 출퇴근할 수 있도록 지원해 줄 것을 건의했다.정 의장은 "기업이 안정적으로 성장하고 지역경제에 활력을 불어넣기 위해서는 현장의 목소리를 직접 듣고 실질적인 지원책을 마련하는 것이 무엇보다 중요하다"고 말했다.이어 "전기요금과 냉·난방비 절감은 기업 경쟁력과 직결되는 문제인 만큼 신재생에너지 확대 방안과 근로자의 안전한 출퇴근 환경 조성 등 기업이 체감할 수 있는 지원책을 적극 검토하겠다"고 밝혔다.또 "간담회에서 제기된 건의사항이 단순한 의견 수렴에 그치지 않도록 관계기관과 하남시 담당 부서에 전달하고 개선 방안을 지속적으로 살펴보겠다"며 "앞으로도 지역 기업들과 꾸준히 소통하며 기업하기 좋고 일하기 좋은 하남을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.