하남시의회 국힘 의원들 "교산 A5 모기지 원안 지켜라"... 정부·LH 공동성명

큰사진보기 ▲하남시의회 국민의힘 소속 정경섭 의원이 교산 A5블록 뉴홈 사전청약 당첨자들의 전용 모기지 지원 조건이 변경될 수 있다는 우려와 관련해 정부와 한국토지주택공사(LH)에 당초 약속한 금융지원 조건을 이행할 것을 촉구했다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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하남시의회 국민의힘 소속 정경섭 의원이 교산 A5블록 뉴홈 사전청약 당첨자들의 전용 모기지 지원 조건이 변경될 수 있다는 우려와 관련해 정부와 한국토지주택공사(LH)에 당초 약속한 금융지원 조건을 이행할 것을 촉구했다.정 의원은 지난 21일 하남시의회 소회의실에서 '교산 A5블록 모기지 원안 이행을 위한 간담회'를 열고 조창민 부의장, 이정연 의원, 교산 A5블록 주민대표 등과 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.참석자들은 ▲국토교통부와 LH에 원안 이행 촉구 건의문 발송 ▲하남시의회 차원의 결의안 채택 검토 ▲본청약 공고 이전 주민설명회 개최 요청 ▲지역구 국회의원과의 공조 방안 등을 논의했다.교산 A5블록은 지난 2023년 10월 뉴홈 나눔형 공공분양으로 452가구 규모의 사전청약을 실시한 단지다. 당시 정부는 분양가의 최대 80%(한도 5억 원)를 연 1.9~3.0% 고정금리, 최장 40년, 총부채원리금상환비율(DSR) 미적용 조건으로 지원하는 전용 모기지를 안내했다.그러나 최근 일부 뉴홈 나눔형 단지의 본청약 과정에서 전용 모기지가 일반 디딤돌대출로 대체되고 금융지원 조건이 축소되는 사례가 나타나면서 교산 A5블록에도 동일한 변경이 적용될 수 있다는 우려가 제기되고 있다.정 의원은 "사전청약 당첨자들은 정부의 안내를 믿고 청약에 참여한 만큼 약속한 금융지원 조건은 반드시 원안대로 이행돼야 한다"며 "조창민 부의장, 이정연 의원과 함께 국토교통부와 LH를 상대로 공동 대응에 나설 계획"이라고 말했다.이어 "간담회에서 논의된 내용을 토대로 후속 대응 방안을 마련하는 등 시민의 입장에서 끝까지 함께하겠다"고 덧붙였다.조창민 부의장과 이정연 의원, 주민대표들도 "사전청약 당시 안내된 금융지원 조건은 그대로 유지돼야 한다"며 "조건 변경이 불가피할 경우 청약 포기자에 대한 실질적인 구제 방안도 함께 마련해야 한다"고 주장했다.이들은 간담회 이후 공동성명을 통해 "정부 정책은 국민과의 약속이자 계약"이라며 "국민이 정부 발표를 믿고 인생 계획을 세운 만큼 정부도 약속을 끝까지 지켜야 한다"고 밝혔다.또 "정부와 LH는 사전청약 당시 약속한 전용 모기지 지원 조건을 명확히 확정해 그대로 이행하고, 기존 당첨자에 대해서는 신뢰보호 원칙에 따라 금융지원 조건을 보장해야 한다"고 촉구했다.아울러 "하남교산을 비롯한 전국 뉴홈 사전청약 당첨자 대표와 협의체를 구성해 현장의 의견을 반영하고, 공공주택 정책에 대한 신뢰를 회복할 수 있는 종합대책을 조속히 마련해야 한다"고 요구했다.국민의힘 소속 정경섭·조창민·이정연 의원은 "청년과 신혼부부, 무주택 실수요자의 주거 안정을 위해 정부와 관계기관이 책임 있는 대책을 마련할 때까지 끝까지 함께하겠다"고 밝혔다.