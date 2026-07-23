"전남광주 태양광·풍력 설비 민간 독점... 공공주도 전환해야"

큰사진보기 ▲생성형 AI를 이용해 만든 작은 하천 마을태양광 조감도여주 햇빛소득마을 준비 시민들이 생성형 AI를 이용해 만든 작은 하천 마을태양광 조감도 ⓒ 여주햇빛소득마을 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남광주통합특별시의회 박형대 의원(진보당·장흥1) ⓒ 박형대 전남도의원 제공 관련사진보기

전남광주통합특별시의회 박형대 의원(진보당·장흥1)은 "재생에너지 사업을 공공 중심으로 전환하기 위해 통합시 산하에 재생에너지공사를 설립하자"고 주장했다.박 의원은 22일 열린 제2회 임시회 본회의 5분 자유발언에서 "지역 태양광과 풍력 발전 설비는 민간이 사실상 독점하고 있어 공공 주도로 전환이 시급하다"며 이같이 밝혔다.박 의원이 통합특별시에서 확보한 자료에 따르면 올해 6월 30일 기준, 지역 내 풍력발전 가동·허가 용량은 23.4GW(기가와트·1GW는 원전 1기 상당)지만 공공 운영 비중은 1.57%에 불과한 것으로 나타났다.지역 내 태양광 가동·허가 용량은 2.1GW로, 500kW(키로와트) 이상 발전사업 중 공공성이 확보된 비중도 0.2%에 그쳤다.박 의원은 "재생에너지 사업을 민간자본에만 맡기면 개발이익의 역외 유출과 난개발로 인한 피해를 시민과 지역사회가 떠안게 된다"며 "통합특별시가 인허가와 공동 출자에 머물지 말고 공공 재생에너지사업 주도권을 확보해야 한다"고 강조했다.이어 "재생에너지공사 설립은 단순히 출자기관 하나를 늘리는 것이 아니라 첨단산업 생태계를 구축하고 에너지 주권을 시민에게 돌려주는 중차대한 과제"라고 했다.또한 "반도체 클러스터의 성공을 위해서는 재생에너지의 안정적인 공급이 필수적"이라며 "정부지원금 20조 원을 활용해 재생에너지공사 설립을 서두르고 공립 태양광과 공립 풍력 사업을 적극 추진해야 한다"고 말했다.아울러 "전남광주는 풍부한 바람과 햇볕을 바탕으로 재생에너지산업을 육성할 최적의 조건을 갖추고 있다"며 "RE100 확산과 반도체·인공지능 산업의 성장으로 재생에너지 확보가 지역의 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 과제가 됐다"고 밝혔다.