YTN 사태, 유진그룹에게 더 시간을 줄 수는 없다

AP통신은 자사를 "언론의 해병대"로 지칭한다. 적진에 최초로 투입되고, 마지막까지 남아 가장 어렵고 험한 싸움을 도맡아 하는 것으로 정평이 난 해병대처럼 취재 현장에서도 처음부터 끝까지 현장을 지키며 끈질기게 취재를 하는 최정예 언론인이라는 자부심에서 나온 표현이다.
한국 방송의 해병대는 다름아닌 YTN이 아닐까 싶다. 개국 직후 삼풍백화점이 무너진 현장을 24시간 지키면서 보도전문채널의 존재감을 과시하기 시작한 YTN은 '뉴스 현장에는 항상 그들이 있고, 무슨 일이 있을 때 텔레비전을 켜면 뉴스를 볼 수 있다'라는 믿음을 쌓아왔다. 한국 언론의 최대 영예인 한국기자상을 수상한 '돌발영상'은 YTN 기자들의 현장 장악력이 높았기에 가능한 프로그램이었다.
윤석열 정권이 YTN 민영화에 매진한 이유 역시 일벌레로 소문난 YTN의 전투력과 정확한 보도가 불편했기 때문일 것이다. 2022년 로이터저널리즘 연구소 조사에서 국내 뉴스 매체 중 1위를 자랑하던 YTN의 신뢰도는 유진에 매각된 뒤 현재 4위로 내려앉았다.
'해병대원' YTN은 공정 보도를 위한 투쟁에서도 남다른 전투력을 보여줬다. YTN의 투쟁은 어느 언론사보다도 길고 전투적이었다. YTN보다 더 많은 해직자를 낸 조직도, 그리고 오랫동안 싸움을 한 언론사도 찾아보기 힘들다. 2008년 이명박 정부의 낙하산 사장 반대 투쟁을 벌이다 해직된 YTN 언론인 6명이 복직되는 데에는 무려 9년이라는 시간이 걸렸으니 말이다.
YTN 민영화, 이대로 방치할 건가
그리고 2026년, YTN은 여전히 싸우고 있다. YTN 민영화의 법적, 규범적 부당함에 대해서는 이미 많은 이들이 이야기했고, 법원의 판결을 굳이 언급하지 않더라도 어느정도 사회적인 공감대 역시 형성된 것 같다. 하지만 방송미디어통신위원회는 최대주주 자격 취소와 주식 처분 시정명령 여부를 결정해야 하는 현 상황에서도 최대한 신중하게, 절차적 정당성을 확보해야 한다며 좀처럼 움직이지 않는 모습을 보이고 있다.
하지만 이는 신중함이 아닌 책임 회피다. 촌각을 다투는 보도전문채널에서 보도책임자도, 사장도 없는 상황이 1년 이상 지속되는 상황, 취재와 보도에 집중해야 하는 언론인들이 거리로 나가 1년 넘게 파업을 벌이는 상황이 방치되고 있다. 계엄과 탄핵을 딛고 '국민주권정부'를 표방한 이재명 정권이 윤석열 정권의 '언론 길들이기'의 최고 성과였던 YTN 민영화를 방치하는 것은 물건을 훔쳐 사용하고 있는 도둑에게 점유권을 인정하는 격이다.
정책당국이 결단을 내리지 않는 현 상황에서 유진그룹은 정권 교체를 기다리며 '버티기'를 시도하는 것으로 보인다. 유진그룹이 데리고 온 양상우 이사회 의장은 본인의 측근을 잇따라 영입하며 고품질 저널리즘 구현, 뉴스룸 구성원 심신건강 지원, 포상제도 개선 등 각종 회유책을 제시하고 있다.
유진그룹이 양상우 의장을 '들러리'로 세운 배경에는 <한겨레> 사장 출신인 그가 현 정권과의 '코드'가 맞지 않을까라는 계산이 있는 것으로 추정된다. 독재정권과 싸우다 해직된 기자들이 만든 조직, 언론 민주화의 계보를 잇는 <한겨레>에서 사장을 역임했던 이를 데리고 온 유진의 '꼼수'도 놀랍지만, 이런 제안을 받아들인 양상우씨의 행보도 부끄럽다. 그가 최근에 낸 책의 제목은 <욕망의 덫>이다.
YTN처럼 보도 정상화를 위해 싸우며 파업과 해고를 겪은 MBC의 마지막 파업은 10여 년 전인 2017년이었다. 하지만 MBC 구성원들의 고통은 지금도 이어지고 있다. 우울증, 외상후 스트레스 장애 등으로 상암동 근처 신경정신과에서 동료를 만나면 머쓱해 한다고 들었다. YTN 정상화가 지연될수록 언론인들의 고통이 커지고, 치유가 어려워지는 것은 당연한 일이다. YTN을 찬탈한 유진그룹에게 더 이상 시간을 줄 수 없다.
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