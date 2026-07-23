"외국인도 함께 살아가는 주민"... 홍성군, 사회통합형 정책 필요

큰사진보기 ▲지난 22일 열린 제321회 홍성군의회 임시회 인구전략담당관 소관 군정업무보고에서 의원들은 외국인 주민 증가에 따른 정책 변화와 함께 외국인 근로자 권익 보호, 계절근로자 관리체계 개선, 지역사회 정착 지원 확대 등을 집중적으로 주문했다. ⓒ 홍성군의회 관련사진보기

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홍성군의 외국인 주민이 빠르게 증가하면서 기존 다문화가족 중심 정책을 넘어 외국인 주민 전체를 아우르는 사회통합형 정책으로 전환해야 한다는 목소리가 홍성군의회에서 나왔다.지난 22일 열린 제321회 홍성군의회 임시회 인구전략담당관 소관 군정업무보고에서 의원들은 외국인 주민 증가에 따른 정책 변화와 함께 외국인 근로자 권익 보호, 계절근로자 관리체계 개선, 지역사회 정착 지원 확대 등을 집중적으로 주문했다.문병오 의원은 "홍성군 외국인 주민이 최근 크게 증가해 현재 10만 인구의 약 5%를 차지할 정도로 늘었다"며 "내포신도시를 중심으로 베트남, 중국, 필리핀 등 다양한 국적의 주민들이 함께 생활하고 있는 만큼 정책 패러다임도 바뀌어야 한다"고 강조했다.이어 "인구전략 부서가 인구정책으로 개편되더라도 다문화가정 지원에 머무르지 말고 외국인 주민 통합지원 체계로 확대해야 한다"며 "외국인이라는 용어보다 함께 살아가는 가족이자 주민이라는 인식 개선이 필요하다"고 말했다.특히 언어교육과 사회 적응, 자녀교육 등 생활밀착형 서비스를 강화해 외국인 주민이 지역사회 구성원으로 안정적으로 정착할 수 있도록 지원해야 한다고 주문했다.이에 대해 이화선 인구전략담당관은 "기존에는 정책 수혜자로만 접근했다면 이제는 국적을 취득해 정착한 주민들의 경험을 새로 입국한 외국인들과 공유하는 소통체계를 구축하려 한다"며 "당사자의 목소리를 정책에 적극 반영하겠다"고 밝혔다.문 의원은 정부의 이민정책 기조 변화도 언급하며 "이제는 단순 지원이 아니라 사회통합이 핵심"이라며 "홍성군도 정부 방향에 맞춰 정책을 준비해야 한다"고 강조했다.문 의원은 최근 언론에 보도된 네팔 유학생 임금체불 사례를 언급하며 강하게 질타했다.그는 "홍성에서 유학생들이 수개월 동안 임금을 받지 못했다는 사실 자체가 매우 부끄러운 일"이라며 "지자체도 적극적으로 관심을 갖고 살펴봐야 한다"고 말했다.이 담당관은 "유학생은 학업 목적 체류로 아르바이트 시간이 제한되는 점을 일부 사업주가 악용하는 사례도 있다"며 "청운대 산학협력단과 함께 외국인 이민정책 연구용역을 추진하면서 혜전대 유학생들의 합법적 취업과 정착 지원 방안도 담고 있다"고 설명했다.문 의원은 "지역은 일손이 부족하고 학생들은 생계를 위해 일자리가 필요한 만큼 학교와 지자체가 협력해 안정적으로 일할 수 있는 환경을 마련해야 한다"고 제안했다.외국인 계절근로자 관리 문제도 주요 쟁점으로 떠올랐다.문 의원은 "220개 농가에 1007명이 배정됐지만 현재 512명만 입국한 상태"라며 "일당을 매일 지급해야 하는데 농가 사정으로 근로가 끊기면 다른 농가나 타 지자체로 이동하는 사례가 발생하고 있다"고 지적했다.이어 "관리·감독이 제대로 이뤄지지 않고 있다"고 우려를 나타냈다.이에 대해 이 담당관은 "기본지침을 위반하면 다음부터 계절근로자를 배정받을 수 없는 만큼 매우 심각한 사안"이라며 "전수조사를 실시하겠다"고 답했다.이정희 의원은 계절근로자의 국민연금 납부와 환급 문제도 점검해야 한다고 주문했고, 이 담당관은 관련 지원 여부를 확인하겠다고 밝혔다.송효진 의원은 외국인 정책의 대상 구분 필요성을 강조했다.그는 "다문화가족은 이미 상당수가 지역사회에 정착했지만 외국인 근로자는 노동자라는 특성이 있다"며 "두 정책을 하나로 묶기보다 외국인 노동자에 대한 별도의 지원체계를 마련해야 한다"고 말했다.또 "가족어울림센터와 이주민센터의 기능이 일부 중복되는 만큼 역할을 명확히 정리할 필요가 있다"고 지적했다.이 담당관도 "다문화가족은 가족 단위 지원, 외국인 주민은 개인 단위 지원이라는 점에서 정책 방향을 달리해야 한다"고 설명했다.김은미 의원은 가족센터가 내포로 이전하면서 광천과 장곡 등 서부권 주민들의 이용이 불편해졌다고 지적하며 지역 간 서비스 접근성 개선을 요구했다.또 통합상담지원센터 운영과 관련해 상담 인력의 전문성 확보와 운영체계 개선도 정부에 지속적으로 건의해야 한다고 강조했다.홍성군의회는 이날 업무보고를 통해 외국인 주민 증가가 단순한 인구 문제가 아니라 지역사회 통합과 노동, 복지, 교육을 아우르는 새로운 행정 과제라며, 홍성군이 다문화 중심 정책에서 한 단계 나아가 외국인 주민 전체를 포용하는 사회통합 정책을 마련해야 한다고 입을 모았다.