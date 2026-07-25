"어머니 소원 들어준 절 소개하니 미국에서 연락이... 신기한 경험"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲<군산, 6월 민주주의 꽃이 피다> 사진전한길문고 한 쪽에서 <군산, 6월 민주주의 꽃이 피다> 사진전이 열리고 있다. ⓒ 이용신 관련사진보기

큰사진보기 ▲한길문고 내부 모습한길문고 1, 2층 중 2층의 모습. 한길문고는 1987년 원도심인 명신동에서 처음으로 문을 열었다. 현재는 나운동에 있다. 남녀노소 많은 시민들이 서점을 이용하고 있다. ⓒ 이용신 관련사진보기

- 개인 에세이와 가족 에세이를 같이 쓰시다가 최근에는 동화도 쓰셨습니다. 작가로 성장하신 과정이 궁금합니다.

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- 회원님은 군산에서 글쓰기 선생님을 하면서 많은 사람들과 소통했습니다. <환상의 동네서점> 책에서 보면 수업에서 유머를 중요하게 여긴다고 했습니다.

- 올해 국제도서전에서 김혜경 여사가 책 <쓰는 사람이 되고 싶다면>을 선택하기도 했습니다.

- 회원님이 10만인클럽에 가입하시게 된 동기는 어떻게 되실까요?

- <오마이뉴스> 관련 기억 중 가장 생각나는 것이 있다면 무엇이 있을까요?

- <오마이뉴스>나 10만인클럽에 바라는 점이 있으시다면요?

- 회원님은 자신을 어떠한 존재라고 생각하시는지요? 한 문장으로 정리한다면?

큰사진보기 ▲배지영 10만인클럽 회원한길문고에서 만난 배지영 회원. 왼쪽에 있는 책은 그동안 발간한 책이다. ⓒ 이용신 관련사진보기

[배지영 회원 출간 책]

<우리, 독립청춘>, 2016년 11월, 북노마드

<소년의 레시피>, 2017년 6월, 웨일북

<서울을 떠나는 삶을 권하다>, 2018년 4월, 이와우

<내 꿈은 조퇴>, 2020년 4월, 창비

<대한민국 도슨트 군산>, 2020년 7월, 21세기북스

<환상의 동네서점>, 2020년 9월, 새움

<다녀왔습니다, 한 달 살기>, 2021년 5월, 시공사

<나는 언제나 당신들의 지영이>, 2021년 10월, 책나물

<쓰는 사람이 되고 싶다면>, 2022년 4월, 사계절

<남편의 레시피>, 2022년 9월, 사계절

<나는 진정한 열 살>, 2023년 1월, 주니어김영사

<범인은 바로 책이야>, 2023년 5월, 주니어김영사

<학교 운동장에 보름달이 뜨면>, 2025년 5월, 주니어김영사