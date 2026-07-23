생애 첫 시기는 언제부터 '인적자본'이 되었나

큰사진보기 ▲숲속에서 선생님과 함께 흙을 만지며 자연을 탐구하는 아이들의 모습개인정보 및 초상권 보호를 위해 인공지능(AI)으로 새롭게 생성한 가상 이미지 ⓒ 박창현 관련사진보기

AD

같은 나이인데, 유치원에 다니면 교육부 소관이고 어린이집에 다니면 보건복지부 소관이었다. 예산도 그렇게 나뉘어 있었다. 2016년, 이 갈라진 구조가 한계에 부딪혔다. 어린이집 누리과정 예산을 어느 쪽이 부담할 것이냐를 두고 중앙정부와 시·도교육감이 맞서면서, 상당수 가정의 보육료 지원이 불투명해졌다. '보육대란'이라 불린 이 사태는, 정부가 국고로 어린이집을 책임지기로 하고 한시적 특별회계를 만든 뒤에야 정리됐다.지금 비슷한 상황이 되풀이되고 있다.기획예산처는 지방교육재정교부금 개편안을 교육부에 전달했다. 내국세의 20.79%를 시·도교육청에 자동 배분해 온 연동 구조를 없애고, 경제성장률과 학령인구 변화를 반영해 총액을 정하자는 내용이다. 현행 구조가 유지되면 내년 교부금은 100조 원에 육박할 것으로 전망되지만, 새 방식에서는 그보다 크게 줄어든다. 교육부는 연동을 지키되 상한을 두고, 상한을 넘는 재원은 '미래대응기금'으로 돌려 영유아·고등·평생교육에 쓰자는 절충안으로 맞서고 있다.논쟁은 대체로 초·중등 교육재정의 향방에 쏠려 있다. 그러나 양쪽 모두 짚지 않고 넘어가는 대목이 있다. 통계청이 쓰는 학령인구는 만 6세부터 21세까지다. 그런데 기획예산처 안은 이를 만 3세부터 17세까지로 새로 잡았다. 유치원에 다니는 3~5세를 넣고 대학 연령을 뺀 것이다. 교육청이 무엇을 책임지는지 따져 범위를 조정했다는 뜻이다. 그러면서도 유보통합으로 함께 교육청 소관이 된 0~2세와 보육 수요는 그 안에 넣지 않았다. 범위를 새로 그리면서 가장 어린 연령만 밖에 남겨 둔 셈이다.문제는 이원화에서 시작됐다. 유치원은 교육부와 교육청이, 어린이집은 보건복지부가 관할했다. 같은 또래를 두고 소관 부처와 근거 법률, 교사 자격과 재원이 두 갈래로 나뉘었다. 그러면서 어느 쪽도 교부금이라는 큰 재원에 정식으로 편입되지 못한 채, 각각 별도의 지원 사업으로 존재했다.2012년 시작된 누리과정은 이 구조 위에 세워졌다. 만 5세로 출발해 이듬해 3~5세로 확대된 이 공통 교육·보육과정은 그 비용을 지방교육재정교부금으로 충당하도록 했다. 정부는 교부금이 앞으로도 계속 늘어난다는 전제로 계획을 짰다. 그러나 세수는 그만큼 늘지 않았고, 일부 교육청은 지방채를 발행해야 했다. 영유아 재정을 세수 낙관론 위에 올려놓은 결과였다.2016년 보육대란은 그 예고된 결말이었다. 그해 12월 유아교육지원특별회계법이 국회를 통과하며 사태는 가라앉았지만, 이 특별회계는 3년 한시법으로 출발해 이후 몇 년마다 시한을 늘리는 개정을 되풀이했다. 영유아 몫을 교부금 본체에 담지 못하고, 연장 여부를 그때그때 다시 정하는 별도 회계에 얹어 온 것이다. 해법이라기보다 임시 조치에 가까웠다. 누리과정 지원 단가가 2013년부터 2019년까지 22만 원에 묶여 있었던 것도, 영유아 예산이 어떤 순위에 놓여 있었는지를 보여준다.영유아 재정의 역사를 관통하는 것은 하나의 사고방식이다. 수가 줄면 예산도 줄이면 된다는 셈법이다. 언뜻 상식처럼 들리지만, 그 상식부터 다시 볼 필요가 있다.반박은 상대의 언어로도 가능하다. 학생이 줄어도 교육 수요가 그에 비례해 줄지는 않는다. 교직원 인건비와 학교 운영비, 시설 관리비처럼 교육비의 상당 부분은 학생 수가 아니라 학교와 학급 단위로 발생하는 고정비용이기 때문이다. 교육감협의회의 표현을 빌리면, 병력이 줄어든다고 국방비를 그만큼 줄일 수 없는 것과 같다.곳간이 넘친다는 전제도 흔들린다. 협의회에 따르면 시도교육청 적립기금은 4년 만에 21조 4천억 원에서 3조 원으로 줄었다. 85.9%가 사라진 것이다. 여기에 담배소비세 일몰과 고교무상교육 부담 전가 등이 겹치면 2027년 이후 해마다 최대 8조 8천억 원이 추가로 빠져나갈 것으로 전망된다. 남는 돈을 줄이자는 것이 아니라, 이미 줄어드는 돈을 더 줄이자는 셈이다.문제는 여기서 끝나지 않는다. 유보통합으로 0세부터 5세까지가 모두 교육청 소관이 됐는데, 재정 기준에서 가장 어린 연령이 빠진 채 총액마저 줄어들면, 교육청은 재원 없이 책임만 떠안는다. 통합을 제대로 해내지 못해 교육과 돌봄의 질이 내려앉거나, 무리하게 밀어붙이다 그 비용을 교육청이 홀로 감당하게 된다. 국가가 책임지겠다고 약속한 유보통합이 재원 없이 추진되면서, 2016년의 사태를 되풀이할 수 있다는 뜻이다.한 걸음 물러서서 물어야 할 것이 있다. 우리는 언제부터 생애 첫 시기를 '인적자본'이라 부르게 되었나.국제기구가 앞다투어 내놓는 영유아 투자 담론은 하나같이 수익률을 말한다. 조기교육에 1원을 쓰면 나중에 몇 원이 되어 돌아온다는 계산. 생산성 높은 노동자와 낮은 범죄율, 줄어든 복지 비용으로 환산되는 편익. 반도체 세수를 '미래 경쟁력'과 'AI 인재'에 쏟겠다는 정부의 구상도 뿌리에서는 같은 언어를 쓴다. 생애 첫 시기를 미래의 자원으로, 성장의 밑천으로 계산하는 언어다.우리는 왜 다음 세대를 키우고 가르치는가. 훗날 얼마를 벌어들일 노동력이어서가 아니다. 지금 이 순간을 살아가는 한 사람의 삶이기 때문이다. 우리는 이들을 '미래세대'라 부르지만, 그 이름 안에서 정작 그들의 오늘은 지워진다. 아직 오지 않은 무언가를 위한 준비물이 되고, 그 준비 비용은 나중에 얼마가 되어 돌아오느냐로 저울질된다.저출생을 걱정하는 사회가 정작 다음 세대를 미래의 생산성으로만 계산할 때, 그들은 태어나기도 전에 손익계산서 위의 항목이 된다. 그리고 그 계산법이야말로 부모 되기를 주저하게 만드는 사회의 얼굴이다. 삶을 성과로 대하는 나라에서 출산을 망설이는 것은 이상한 일이 아니다. 저출생의 원인과 저출생 대책이 같은 언어를 쓰고 있다는 것. 여기에 우리가 놓친 질문이 있다.그렇다면 무엇을 해야 하는가.당장은 재정의 기준을 바로잡는 일이다. 유보통합으로 0세부터 5세까지가 모두 교육청 소관이 된 이상, 교부금 총액을 정하는 기준 인구도 만 3세가 아니라 0세부터로 다시 잡아야 한다. 가장 어린 연령과 보육 수요를 계산의 출발점에 넣지 않으면, 통합의 책임과 재원 사이의 거리는 좁혀지지 않는다.안정적인 재원을 제도로 보장하는 일도 필요하다. 교육부가 내놓은 '교육계정' 구상은 방향이 옳다. 다만 기금 안에 계정을 두는 것만으로는 부족하다. 그 계정 안에서 영유아의 자리가 법으로 명시되지 않으면, 가장 어린 세대는 또 한 번 뒤로 밀린다. 여기서 분명히 해 둘 것이 있다.그 몫은 초·중등 재정을 깎아 마련하는 것이어서는 안 된다. 지금 논쟁은 자칫 초·중등이냐 영유아냐의 나눠 먹기로 흐르기 쉽지만, 그것이야말로 함정이다. 둘을 같은 파이 안에서 경쟁시키는 순간, 유보통합의 취지도 교육재정 전체의 안정도 함께 무너진다. 필요한 것은 파이를 지키면서 그 안에 영유아의 자리를 새로 명시하는 일이지, 있는 몫을 쪼개는 일이 아니다.국회 상황도 논의를 압박한다. 후반기 교육위원회는 아직 열리지 못했고, 개편안은 내달 말이면 어떤 식으로든 결론이 난다. 충분한 논의 없이 예산 부수 법안으로 본회의에 직행할 수 있다는 우려마저 나온다. 시간이 많지 않다.지금 결정되는 것은 액수만이 아니다. 우리가 다음 세대를 무엇으로 보는지가 함께 정해진다. 이들은 미래의 자원이기 이전에 오늘의 시민이다. 지금 이 순간에도 어린이집과 유치원에서 하루를 보내고 있는 사람들이다. 그 하루가 재정의 셈법에서 어디에 놓이는지가, 지금 정해지고 있다.