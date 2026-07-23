일본인 독립유공자 '가네코 후미코' 서거 100주기 추모식 열려

큰사진보기 ▲박열 의사와 가네코 후미코(우측). ⓒ 위키커먼즈 관련사진보기

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국가보훈부가 23일 한국 독립에 기여한 일본인 독립유공자 가네코 후미코 서거 제100주기 추모식을 개최한다고 밝혔다.이날 오전 경상북도 문경시 문경문화원에서 사단법인 박열의사기념사업회 주관으로 개최되는 이날 추모식은 권오을 장관을 비롯한 각계 인사와 기념사업협회 회원, 독립유공자 유족 등 200여 명이 참석한다.행사는 국민의례, 감사패 증정, 고인의 삶 회고, 기념사, 추모사, 헌시 낭독, 가네코 후미코 자료 기증, 헌화 등의 순으로 진행된다.가네코 후미코(1903~1926)는 배우자인 박열(1989년 대통령장)과 함께 일제의 식민 지배와 천황제를 비판하며 활동했고, 1923년 발생한 관동 대지진 이후 박열의 이른바 '대역사건'으로 체포되어 사형을 선고받았다. 이후 무기징역으로 감형되었으나, 1926년 옥중에서 스물세 살의 나이로 세상을 떠났다.그는 생애를 통해 권력과 차별에 저항하며 인간의 자유와 평등을 추구한 인물로 평가받고 있다. 정부는 그의 공적을 기리기 위해 2018년 건국훈장 애국장을 추서했다.권오을 국가보훈부 장관은 "가네코 후미코는 국적과 민족을 넘어 정의와 자유를 위해 자신의 삶을 바친 인물"이라며 "이번 서거 100주기 추모식이 그 고귀한 용기와 신념을 기억하고, 평화와 인권의 가치를 우리 국민, 그리고 미래 세대와 함께 나누는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.