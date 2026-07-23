조회수 경쟁 대신 진심 대화... 세바시가 선택한 성장의 방식

큰사진보기 ▲구범준 세바시 PD는 “유튜브를 하게 되면 구글과 구독자의 노예가 된다”며 ‘함께 배우고 성장하는 커뮤니티, 세바시 소사이어티 2기’ 오프라인 첫모임을 22일 오후 7시 CBS 2층 G스튜디오에서 가졌다. ⓒ 임효준 관련사진보기

큰사진보기 ▲우명훈‘이타적 성장’의 저자이자 그로우니티랩 우명훈 대표는 "‘나’의 모임 속 사람들과 삶의 아젠다를 일상에서 행동으로 옮기는 실천의 과정”이라며 “배움과 성찰, 나눔과 실천이 성장 철학”이라고 설명했다. ⓒ 손병천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲구범준구범준 PD는 “우리가 정말 중요한 ‘대화의 수’를 놓치고 있었다”며 “힘들겠지만 포기하지 말고 일상의 삶 속에서 우리 이웃과 함께 배우고 나누고 실천하는 모임리더가 되길 바란다”고 밝혔다. ⓒ 손병천 관련사진보기

큰사진보기 ▲여주서 온 조영주씨는 “멀리서 달려온 보람 있는 시간”이라며 “어쩌면 세상을 진짜로 바꾸는 커뮤니티가 되지 않을까 조심스레 기대해 본다”고 밝혔다. ⓒ 조영주 관련사진보기

큰사진보기 ▲세바시소사이어티리더스2기‘세바시’는 대한민국의 대표적인 콘서트형 지식 강연프로그램이며 ‘세바시 소사이어티 리더스2기’는 8주 동안 매주 강연을 하나씩 보고 ‘나’의 모임 속 사람들과 삶의 어젠다를 일상에서 행동으로 옮기는 실천의 과정을 가지게 된다. ⓒ 조영주 관련사진보기

큰사진보기 ▲세바시 15분 성장력세바시가 매일 삶 속에서 음미하게 만든 메시지가 담긴 '세바시 만년 일력' ⓒ 임효준 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 더코리아저널,씨원뉴스에도 실립니다.

AI시대, 진정한 가치와 의미를 찾는 개인과 사회의 '성장'의 여정이 펼쳐진다.올해로 15년을 맞이한 '세상을 바꾸는 시간 15분(아래 세바시)'가 전국 단위로 '함께 배우고 성장하는 커뮤니티, 세바시 소사이어티 2기' 오프라인 첫 모임을 지난 22일 오후 7시 CBS 2층 G스튜디오에서 가졌다.'세바시'는 대한민국의 대표적인 콘서트형 지식 강연프로그램으로 목동 CBS 방송사가 15년 전 각계각층의 전문가들이 트렌드, 교육, 겅제, 인생 철학 등 다양한 주제로 15분 동안 강연하는 것으로 CBS에서 독립한 콘텐츠다.세바시 핵심 연사코치 우명훈씨는 '세바시 소사이어티'에 대해 "8주 동안 매주 강연을 하나씩 보고 '나'의 모임 속 사람들과 삶의 아젠다를 일상에서 행동으로 옮기는 실천의 과정"이라고 밝혔다.'이타적 성장'의 저자이자 그로우니티랩 대표이기도 한 그는 "배움이 단지 지식에 머물지 않고 삶의 변화를 만들어내고 세상을 바꾸는 시작을 꿈꾼다"며 "배움과 성찰, 나눔과 실천이 성장 철학"이라고 말했다.그는 안정감과 책임감을 통해 모임 참여자들이 스스로 자기 이야기를 할 수 있게 잘 들어주고 처음 말하기를 어려워하는 성향이면 적절하게 리더로서 먼저 이야기를 진행하고 주제에 맞게 이끌어가기를 당부했다.세바시의 구범준 PD는 "유튜브를 하게 되면 구글과 구독자의 노예가 된다"며 "그동안 조회수 등에 매몰돼 지금 여러분도 사람이 아닌 '구독자'로만 보인다"며 가벼운 농담 속 진심을 전했다.그는 특히 "우리가 정말 중요한 '대화의 수'를 놓치고 있었다"며 "힘들겠지만 포기하지 말고 일상의 삶 속에서 세바시 강연 주제를 활용해 우리 이웃과 함께 진심 어린 관심과 애정, 존중하는 마음으로 함께 배우고 나누고 실천하는 모임 리더가 되길 바란다"고 밝혔다.1기 천안 리더면서 2기 리더모임에도 참여한 전은태씨는 "천안 지역에서 독서 모임을 진행했었는데 15분의 강연을 보고 함께 이야기 나눌 수 있다는 것에 커다란 매력이 있다"며 "세바시 대학도 참여해 교육도 받아서 이제는 직원 같은 마음"이라고 말했다.1기 리더이면서 2기 모임에 참여한 이수인씨는 "처음에 누구랑 같이하는 게 가장 중요하다"며 "강남 지역에서 교육과 관련된 일을 하는 적극적인 분들과 처음 시작해 1기 활동이 끝났는데도 지금도 모임을 하고 있다"고 말했다.경기도 여주에서 올라온 조영주씨는 "멀리서 달려온 보람 있는 시간"이라며 "어쩌면 세상을 진짜로 바꾸는 커뮤니티가 되지 않을까 조심스레 기대해 본다"고 밝혔다.한편, 이날 15명의 참석자와 사정상 참서하지 못한 2기 리더들은 지난 1기의 주제 '마음'에 이은 2기 '성장'에 관련된 세바시 강연자들의 강연을 8주 동안 매주 한편씩 자신들이 직접 모은 사람들과 대화의 시간을 가지며 함께 성장의 시간을 가지게 된다.