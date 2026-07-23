미프진 도입? 우리는 '반대'하는 것이 아니다

지난 22일 게재한 이동근 건강사회를 위한 약사회 부대표의 " 신약 도입에 관대했던 의료계, 왜 미프진에만? "(https://omn.kr/2j4sr)에 대해 김재연 대한산부인과의사회장이 반론을 보내와 싣습니다. <오마이뉴스>는 임신중지 의약품 도입과 관련해 다양한 의견을 환영합니다.

큰사진보기 ▲임신중지 의약품 미프진 ⓒ MUVS 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 김재연 대한산부인과의사회장이며 대한산부인과의사회의 공식 견해를 담고 있습니다.

임신중지 의약품 미프진(미페프리스톤) 도입 논의가 다시 뜨겁다. 이재명 대통령의 도입 검토 지시 이후, 산부인과 의료계를 "밥그릇 지키기"로 몰아세우는 여론이 확산하고 있다. 최근 <오마이뉴스>에 실린 이동근 건강사회를 위한 약사회 부대표(이하 필자)의 글 역시 그 연장선상에 있다. 그러나 이는 임상 현장의 실제와 여성 건강의 본질을 외면한 주장이다. 대한산부인과의사회를 대표해, 왜 우리가 '무조건 반대'가 아니라 '안전한 도입'을 요구하는지 분명히 밝히고자 한다.필자는 의료계가 항암제 등 신약 도입에는 관대했으면서 유독 미프진에만 엄격하다고 비판한다. 비교 자체가 성립하지 않는다.항암제는 생명을 위협하는 질병에 대한 치료제이며, 대부분 상급종합병원 전문의의 엄격한 감독하에 투약된다. 부작용 발생 시 즉각적인 응급 대응 체계가 갖춰진 환경에서 사용된다. 반면 미프진은 건강한 여성이 외래·재택 환경에서 복용하는 약물이다. 두 약물의 사용 환경, 환자군, 위험 관리 구조가 근본적으로 다르다.또한 필자가 "35년간 검증된 오래된 약"이라고 주장하지만, 약물의 역사가 곧 한국 여성에 대한 안전성 검증은 아니다. 미국 식품의약청(FDA)이 2000년 허가 이후 2023년까지 집계한 자료에 따르면, 미페프리스톤 사용과 관련해 32명의 사망 사례, 4000건 이상의 중대 이상 반응이 보고되었다. 이 중에는 패혈증, 자궁외임신 파열, 대량출혈이 포함된다. "가장 안전한 약 중 하나"라는 서사와는 거리가 있다.필자는 "중국·일본·대만에서 쓰이니 한국인에게도 안전할 것"이라고 주장한다. 그러나 이는 의약품 허가의 기본 원칙을 무시한 발언이다.일본은 2023년에야 미페프리스톤을 승인했고, 반드시 의료기관 내 복용·입원 관찰을 조건으로 걸었다. 재택 복용을 허용하지 않는다. 중국은 의사 처방·의료기관 내 복용을 원칙으로 하며, 온라인 유통 문제로 지속적 사회 문제를 겪고 있다. 대만 역시 병원 내 투약 원칙이다.즉, 필자가 예로 든 '아시아 국가들'이 실제로 채택한 방식은 산부인과의사회가 요구하는 원내 투약 모델과 정확히 일치한다. 필자는 이 사실을 언급하지 않는다.또한 "가교시험 면제가 관행"이라는 주장도 오해를 부른다. 면제되는 신약은 대부분 이미 다국가 3상에 한국인이 포함된 경우다. 미프지미소의 3상 임상은 영국·유럽 백인 여성 중심으로 이루어졌으며, 한국인 자궁 크기, 임신 진행 양상, 자궁외임신 유병률(한국은 서구보다 유의하게 높다) 등 인종적·역학적 차이를 고려한 별도 데이터가 존재하지 않는다. 인종 차이를 이유로 한 가교시험 요구는 미프진에 대한 '이중 잣대'가 아니라, 여성 건강에 대한 최소한의 과학적 예우다.세계보건기구(WHO) 가이드라인이 초음파를 필수로 요구하지 않는 것은 사실이다. 그러나 WHO 지침은 초음파 접근성이 낮은 저·중소득국을 포함한 전 세계 평균 기준임을 필자는 언급하지 않는다. 한국에서 초음파 없이 미프진을 처방했을 때 발생할 위험은 명백하다.첫째, 자궁외임신을 걸러낼 수 없다. 한국의 자궁외임신 발생률은 임신 100건당 약 1.5~2건으로, 서구보다 높은 편이다. 자궁외임신 상태에서 미프진을 복용하면 효과가 없을 뿐 아니라, 출혈 증상을 임신중지 부작용으로 오인하여 나팔관 파열·복강내출혈·사망으로 이어질 수 있다. 이는 이론이 아니라 FDA 보고서에 실제로 기록된 사망 원인이다.둘째, 임신 주수 오판이 흔하다. 마지막 월경일 기준의 임신 주수는 최대 3~4주까지 오차가 발생할 수 있다. 필자가 인용한 "10주까지 허가"라는 기준을 넘어선 임신에 투약될 경우, 불완전 유산·대량출혈·응급수술 위험이 급격히 증가한다.셋째, 한국 여성의 응급 접근성은 미국·영국과 다르다. 지방 소도시일수록 야간·주말 산부인과 응급실이 부족하다. 필자는 접근성을 이유로 재택 복용을 옹호하지만, 정작 부작용 발생 시 응급 처치를 받을 산부인과가 없는 지역이야말로 재택 복용이 가장 위험한 지역이다.필자는 "지금도 의사 재량으로 임신중지가 이루어지고 있으니 미프진도 재량에 맡기면 된다"고 주장한다. 이 논리야말로 여성 건강을 위협하는 발상이다.2019년 헌법재판소 결정 이후 5년이 넘도록 후속 입법이 이루어지지 않은 법적 공백 속에서, 임신중지 진료는 표준지침 없이 이루어져 왔다. 그 결과 발생한 온라인 불법 유통, 가짜약 피해, 응급실 이송 사례는 필자가 지적한 것처럼 '연간 3만 건'이라는 규모로 방치되어 있다.이 공백을 채우자는 것이 산부인과의사회의 요구다. "약을 먼저 들여오고 지침은 나중에 만들자"는 것은, 안전벨트 없는 차를 먼저 팔고 안전 규정은 나중에 만들자는 것과 같다. 진료지침·응급 대응 체계·처방 자격·주수 기준을 먼저 마련하고 도입하는 것이 순서다. 이는 반대가 아니라 책임 있는 도입이다.필자는 원내 투약과 산부인과 전문의 한정 요구를 "접근성 차단"이라고 비판한다. 그러나 이는 두 가지 사실을 왜곡한다.첫째, 미프진의 주요 부작용은 대량출혈·불완전 유산·감염이며, 모두 산부인과적 응급 처치가 필요하다. 초음파 재확인, 흡입술, 수혈, 항생제 정맥 투여가 가능한 환경에서만 안전이 담보된다. 내과·가정의학과 외래에서 처방 받고 집에서 복용하다 응급 상황이 발생하면, 결국 산부인과 응급실로 이송되어야 한다. 접근성이 아니라 안전망의 문제다.둘째, 실제로 한국의 산부인과 인프라는 필자의 주장보다 균형 있게 분포되어 있다. 전국 226개 시군구 중 산부인과가 전무한 지역은 소수이며, 이러한 의료 취약지 문제는 미프진 도입이 아닌 지역 필수의료 정책으로 해결할 사안이다. 안전 관리가 필요한 약물을 '접근성 향상'의 명분으로 안전망 밖에 두는 것은 여성 건강을 담보로 한 우회다.필자는 허용 주수를 임상 데이터에 근거해 정하면 된다고 주장한다. 그러나 임신중지는 의학적 판단만이 아니라 법률·윤리·사회적 합의가 결합한 영역이다.2019년 헌재 결정은 낙태죄 처벌 조항의 헌법불합치를 선언했을 뿐, 허용 주수·절차·요건에 대한 어떤 기준도 제시하지 않았다. 오히려 헌재는 "국회가 2020년 12월 31일까지 개선입법을 하라"고 명시했다. 국회가 이를 이행하지 못한 것은 사실이지만, 그 공백을 약사법상 품목허가로 우회하겠다는 것은 삼권분립의 우회다.FDA 기준(10주), WHO 권고(12주), 영국(24주), 네덜란드(22주)가 모두 다른 이유는 각국의 법과 사회적 합의가 다르기 때문이다. 한국은 아직 이 합의를 완성하지 못했다. 의학적 데이터만으로 주수를 정하자는 주장은, 정치적 논쟁을 의사에게 떠넘기는 것과 같다.대한산부인과의사회는 미프진 도입 자체를 반대하지 않는다. 우리가 요구하는 것은 다음과 같다. ▲ 한국인 대상 안전성·유효성 데이터 확보(가교임상 또는 시판 후 조사) ▲ 모자보건법 등 관련 법률의 정비를 통한 허용 주수·요건 명확화 ▲ 표준 진료지침 마련 (초음파, 자궁외임신 배제, 응급 대응 프로토콜) ▲ 산부인과 전문의 처방·원내 투약 원칙 확립 ▲ 부작용 모니터링 체계 구축이는 여성의 권리를 제한하려는 것이 아니라, 여성 건강권을 실질적으로 보장하기 위한 최소 조건이다. "35년 된 약을 왜 미루느냐"는 감성적 호소로는 응급실에 실려 오는 여성을 살릴 수 없다. 진짜 여성의 편에 서는 길은, 빠른 도입이 아니라 안전한 도입이다.여성의 몸을 정치의 언어가 아니라 의학의 언어로 지키자. 그것이 30년 넘게 산부인과 진료실을 지켜온 우리의 책임이다.