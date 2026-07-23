송전탑에 화난 예산군 주민들... "송전탑 건설 백지화하라"

큰사진보기 ▲지난 22일 충남 예산군 예산문화원에서는 예산군 송전탑 백지화 대책위(주민 대책위) 출범식이 열렸다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲하승수 변호사 ⓒ 이재환 관련사진보기

전국적으로 송전선로 건설 반대 움직임이 거센 가운데, 충남 예산에서도 주민들이 송전탑 건설 백지화를 요구하며 대책위를 구성했다. 충남에서 송전탑 반대 주민 대책위가 구성된 것은 금산, 공주, 홍성에 이어 이번이 네 번째다.지난 22일 충남 예산군 예산문화원에서는 예산군 송전탑 백지화 대책위(주민 대책위) 출범식이 열렸다. 예산군의 경우 한전이 추진 중인 전북 새만금-신서산 송전선로, 군산-북천안 송전선로, 청양-평택 고덕 송전선로의 예상 경로 지역이기도 하다. 이 3개의 송전선로들이 예산군을 모두 관통하게될 경우 심각한 주민피해가 우려되고 있다.예산군 주민 대책위는 이날 선언문을 통해 "예산을 관통해 진행되는 모든 송전선로 계획의 백지화를 위한 활동을 진행할 것"이라고 경고했다. 그러면서 "현재 진행 중인 송전선로 계획의 주요 원인인 용인 반도체 산업단지 건설 재검토를 요구한다"라고 밝혔다. 이들은 정부에 갈등을 조정할 '사회적 대합의 기구 구성'도 요구했다.이날 현장에는 하승수 공익법률센터 농본 변호사가 참석해 '예산군을 관통하는 송전탑 문제의 원인과 대안'을 제시했다. 하 변호사는 한전이 최근 송전선로를 추진하는 이유는 용인 반도체 산단 건설 위한 것이라며 용인 반도체 산단 건설을 백지화해야 한다고 강조했다.하승수 공익법률센터 농본 대표 변호사는 이날 '예산을 관통하는 초고압 송선전 원인과 대안'을 주제로 강연을 펼쳤다. 이날 강연은 주민들의 초청으로 이루어졌다.하 변호사는 "예산에서 쓰는 전기 때문에 초고압 송전망이 필요한 것은 아니다"라고 잘라 말했다. 그러면서 "충남이 송전선 피해가 가장 많다. 충남에 석탄화력 발전소가 많기 때문이다. 신서천화력 송전탑은 민가 바로 위에 설치되어 있다. 40년 넘게 송전선로 지중화를 요구하고 있지만 한전은 이를 받아 들이지 않고 있다"라고 지적했다. 하 변호사에 따르면 2017년 기준 충남의 송전선로 지중화 비율은 1.3%에 그치고 있다.하 변호사는 "10년~30년을 송전탑을 끼고 사는 주민들은 지금도 고통을 호소하고 있다. (무분별한 소전탑 건설은) 지역의 가능성 박탈하는 것이다. (송전탑이 있는 곳에) 누가 이사를 오겠나"라고 반문했다. 무분별한 송전선로 건설은 그 자체로도 지역 소멸의 원인이 될 수 있다는 지적이다.하 변호사는 송전선로 건설의 원인을 용인 반도체 산단 건설로 꼽았다. 용인 반도체 클러스터 산단에 전기를 공급하기 위해선 대형 원전 약 10~15기 분량(최대 16GW)이 필요할 것으로 추산되고 있다. 하 변호사는 최근 진행되고 있는 한전의 송전선로 건설 계획에 대해 '용인반도체 산단을 위해 전국에서 전기를 끌어 모아 용인으로 보내는 작업'으로 보고 있다.하 변호사는 "용인반도체 산단은 아직 착공도 안 했다. 지금 재검토해서 취소해도 늦지 않는다"라고 말했다. 용인 산단을 취소하면 전라도와 충청도를 가로질러 수도권으로 가는 송전선로를 추가로 건설할 필요가 없다는 주장이다.실제로 하승수 변호사는 용인 산단 취소 소송도 진행 중이다. 앞서 지난 2025년 3월 기후솔루션과 경기환경운동연합 등은 국토부를 상대로 용인산단의 승인 처분 취소 소송을 제기했다. 하지만 1심에서 패소했다. 2심에서는 변호사가 구원 투수로 나선 상태다. 하승수 변호사와 지역에서 활동 중인 고봉찬 변호사는 해당 소송의 2심 변호를 맡고 있다.한편, 예산군 송전탑 백지화 주민 대책위에는 예산군이장단협의회, 예산군농민회, 예산참여자치연대, 윤봉길평화연대, 예산홍성환경운동연합, 대한성공회 예산교회, 자연드림교회, 향천사과꽃 발도로프 학교 학부모회, 정의당 홍성예산지역위원회 등 25개 단체가 참여했다.