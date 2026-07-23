킹산직과 유니버설 로봇 사이, 누가 공장의 주인이 되는가

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큰사진보기 ▲휴머노이드 로봇과 고용 문제를 둘러싸고 부분파업에 나선 현대차 노동자들. ⓒ 우드코디BJ (ai 이미지 생성) 관련사진보기

큰사진보기 ▲아틀라스는 2028년부터 미국 조지아 공장에서 부품 서열 작업을 맡을 계획이다. ⓒ 우드코디BJ (ai 이미지 생성) 관련사진보기

"10년 안에 로섬의 유니버설 로봇이 곡식과 옷을 비롯한 모든 물건을 넘치게 생산할 겁니다. 물건값은 거의 사라지고 빈곤도 없어질 겁니다. 모든 노동은 살아 있는 기계가 맡게 될 겁니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 SNS에도 실립니다.

2023년 3월 2일, 현대자동차 채용 홈페이지는 접속자가 몰리며 한때 접속 지연 현상을 빚었다. 한때 동시 접속자는 2만 명에 달했다. 현대차가 기술직 신입사원 400명을 뽑는 공개채용을 시작한 날이었다. 2013년 이후 10년 만에 다시 열린 공채였다.사람들은 현대차 생산직을 '킹산직'이라 불렀다. 생산직 가운데서도 최고 수준의 일자리라는 의미로 온라인에서 붙은 별칭이다. 높은 임금만을 의미하는 것은 아니었다. 차량 할인과 각종 복지, 만 60세 정년, 쉽게 흔들리지 않을 것이라는 고용 안정성에 대한 기대까지 그 이름에 담겨 있었다.최근 현대차의 '킹산직' 채용은 몇 년에 한 번씩 열리는 일이 됐지만, 국내 공장을 잇달아 증설하던 시기에는 달랐다. 현대차는 1986년 울산2공장, 1990년 울산3공장, 1996년 아산공장을 차례로 준공했다. 생산설비 확대와 함께 생산라인을 운영할 인력 수요도 커졌다.그러나 현대차가 1996년 아산공장을 준공한 이후 2026년 울산 EV 전용 공장 가동에 들어가기까지, 현대차가 국내에 자체 완성차 생산공장을 새로 세운 것은 1996년 아산공장 이후 약 30년 만이다. 그 사이 해외 생산거점은 확대됐지만, 국내 기술직 신입 공개채용은 제한적으로 이뤄졌다.사내하도급 불법파견 논란을 겪은 현대차는 노사 합의에 따라 2012년부터 사내하도급 노동자의 정규직 특별채용을 진행했다. 회사와 노조는 약 9500명의 정규직 전환에 합의했다. 이미 생산 현장에서 일하던 인력을 정규직으로 전환하는 과정이었고, 기술직 신입 공개채용은 사실상 2013년 이후 10년간 이뤄지지 않았다.과거 공장 증설과 함께 대규모로 채용됐던 세대도 이제 순차적으로 정년을 맞고 있다. 현대차 노조 자료에 따르면 노조에 가입한 기술직 노동자 중 2026년부터 2032년까지 정년퇴직이 예정된 기술직 조합원은 9525명이다. 2026년에만 2024명이 정년을 맞는다. 반면 노사가 2024년 합의한 2026년 기술직 신규 채용 규모는 300명이다.2024명과 300명의 차이가 곧바로 1724개의 생산직 감소를 뜻하지는 않는다. 이 차이가 모두 자동화에서 비롯된 것도 아니다. 해외 생산 확대와 차종 전환, 기존 인력 재배치도 함께 작용한다. 다만 과거처럼 퇴직자 수만큼 같은 형태의 일자리가 반복해서 만들어지는 구조와는 달라지고 있다는 점은 분명하다.기업은 정년퇴직자 수만큼 신규 인력을 채우는 대신 생산방식과 인력 배치를 다시 설계한다. 기존 인력이 맡던 업무는 남은 인력과 자동화 설비, 로봇에 재분배된다. 희망퇴직처럼 눈에 보이는 인력 조정도 있지만, 채용 규모 축소나 미충원처럼 조용히 진행되는 변화도 있다.구직자에게 높은 임금과 복지, 정년 보장은 좋은 일자리의 중요한 조건이다. 하지만 기업 입장에서 같은 조건은 장기간 유지해야 하는 비용과 책임으로 계산된다. 근속에 따른 임금 상승, 각종 수당과 상여금, 성과급, 노사협상 결과 등이 인건비 구조에 반영된다. 생산 차질로 이어지는 노사 갈등 역시 기업이 감당해야 할 비용이다.로봇도 공짜로 일하지 않는다. 구입하고 운송해 설치해야 하며, 유지보수와 고장, 보안과 안전에도 비용이 든다. 다만 로봇은 일정 기간에 걸쳐 감가상각하는 자산이고 비용의 상당 부분을 투자 시점에 계산할 수 있다. 사람의 인건비는 근속과 임금체계, 제도와 교섭에 따라 계속 달라진다.기업이 비교하는 대상은 노동자 한 명과 로봇 한 대가 아니다. 기존 생산방식을 유지하며 인력을 충원할 것인지, 설비와 데이터, 인공지능(AI)을 활용해 생산체계 자체를 다시 설계할 것인지의 문제다. 방식은 달라도 기업이 최종적으로 확인하는 지표는 같다. 생산성은 얼마나 높아지고, 비용은 얼마나 줄어드는가다.사람이 하던 일을 맡길 존재에 대한 상상은 한 세기 전에도 있었다. 체코 작가 카렐 차페크가 1920년 발표한 희곡 <로섬의 유니버설 로봇>에는 인간 대신 노동하는 인조 노동자가 등장한다.'로봇'이라는 이름은 체코어 '로보타(robota)'에서 나왔다. 당시 체코어에서 로보타는 농노의 부역이나 고된 노동을 의미했다. 기계의 이름이 되기 전부터 이 단어에는 누군가를 위해 일해야 하는 노동과 종속의 의미가 담겨 있었다.한국에서도 로봇은 처음부터 인간의 노동을 대신하는 존재로 소개됐다. 이광수는 1923년 '인조인'이라는 이름으로 차페크의 작품을 소개했고, 박영희는 1925년 <로섬의 유니버설 로봇>을 번역해 <개벽>에 실으면서 제목을 '인조노동자'라고 붙였다.차페크가 붙인 '유니버설'이라는 단어에는 어느 공장에서든 여러 종류의 노동을 맡길 수 있는 보편적인 일꾼이라는 의미가 들어 있었다. 산업화가 한창이던 20세기 초 현실의 자동차공장에서는 인간의 능력이 그 반대 방향으로 길러지고 있었다.1913년 포드자동차는 이동식 조립라인을 도입하며 자동차 생산 방식을 바꿨다. 이전에는 노동자가 차량 주변을 이동하며 여러 작업을 맡았다면, 이제는 차량이 노동자 앞으로 이동했다. 작업 순서와 속도는 생산라인이 결정했고, 노동자는 정해진 위치에서 반복 작업을 수행했다.이후 자동차 생산은 프레스, 용접, 도장, 조립, 검사, 물류 등 여러 공정으로 세분화됐다. 생산 속도는 빨라졌지만 노동자는 자동차 전체보다 자신이 맡은 특정 공정과 생산라인에 숙련됐다. 생산 과정 전체를 이해하고 판단하는 역할은 점차 줄어들었다.한 세기가 지나자 자동차공장은 컨베이어 벨트가 만든 분업의 틀 자체를 다시 바꾸기 시작했다.현대자동차그룹은 2023년 싱가포르 글로벌 혁신센터에 컨베이어 벨트 대신 여러 종류의 차량을 동시에 만들 수 있는 셀 생산방식을 도입했다. 차량은 고정된 한 줄을 따라 흐르지 않는다. 고객 주문과 차종에 따라 필요한 셀을 거치고, 작업자와 생산 로봇이 셀 안에서 일을 나눠 맡는다. 알고리즘은 생산 순서와 시간을 조정한다.셀 생산체계를 움직이는 핵심은 벨트가 아니라 데이터다. 현대차그룹은 생산시설 전반에 통신망과 데이터 플랫폼을 구축해 주문, 생산, 설비, 물류 과정에서 발생하는 정보를 연결했다.포드의 컨베이어 벨트가 생산 과정을 잘게 나누고 표준화했다면, 현대차의 셀 생산방식은 나뉜 공정을 데이터로 다시 연결한다. 단순히 사람의 자리에 로봇 한 대를 투입하는 것이 아니라, 생산방식 자체를 데이터 중심으로 다시 설계하는 것이다.그리고 그 체계 안으로 휴머노이드 로봇도 들어온다. 2026년 1월 현대차그룹은 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 생산현장 투입 계획을 공개했다. 2028년부터 미국 조지아 공장에서 부품을 작업 순서에 맞게 배열하는 업무를 맡기고, 2030년에는 부품 조립 등으로 적용 범위를 확대한다는 구상이다. 그룹은 이를 위해 2028년까지 연간 3만 대 규모의 아틀라스 생산 역량을 확보한다는 계획도 밝혔다.차페크가 상상한 유니버설 로봇은 인간을 닮은 개별 인조 노동자였다. 사람의 팔과 다리를 닮은 몸으로 여러 종류의 노동을 맡는다는 점에서 아틀라스는 그 상상을 현실에 옮긴 유니버설 로봇이다.사람은 일하며 숙련을 자기 몸에 쌓는다. 경력직 근로자가 회사를 떠나면 몸에 밴 숙련도 함께 사라진다. 경력자가 쌓은 숙련과 암묵지는 회사에 반납하거나 다른 사람에게 그대로 옮길 수 있는 성격의 것이 아니다.로봇은 일하며 작업 데이터를 회사에 남긴다. 자동화 설비와 로봇이 반복한 작업 기록은 정제와 검증을 거쳐 작업 프로그램을 개선하는 데 쓰인다. 한 공장에서 검증된 프로그램은 다른 생산라인이나 같은 기종의 로봇에도 적용할 수 있다. 한 대의 작업에서 얻은 개선이 연결된 로봇들에게 함께 전해지는 셈이다. 그렇게 한 대의 로봇이 맡을 수 있는 작업의 범위가 넓어질수록 로봇은 차페크가 상상한 '유니버설 로봇'에 가까워진다.그러나 오늘날 공장에서 '유니버설'의 범위는 한 대의 몸을 넘어선다. 아틀라스가 차페크의 유니버설 로봇을 한 대의 몸으로 구현한 존재라면, AI와 자동화 설비, 생산계획과 물류가 연결된 시스템은 그 개념을 회사 전체로 확장한 오늘날의 유니버설 로봇이다. 주문과 생산계획, 설비와 물류 정보를 통합한 AI가 사고하고 판단하면, 자동화 설비와 로봇이 행동으로 옮긴다.이제 회사 전체가 하나의 초거대 유니버설 로봇처럼 움직이기 시작한다. 19세기 러다이트 운동(기계 파괴 운동)에 참여한 노동자들은 눈앞에 보이는 방직기계를 파괴해 생산을 멈출 수 있었다. 하지만 오늘날 AI와 로봇이 결합한 생산체계에는 하나의 기계로 지목할 수 있는 중심이 없다.2026년 7월 현대차 노조가 임금협상과 함께 AI 도입에 따른 고용과 노동조건 보장을 요구하며 부분파업에 들어간 것도 같은 맥락이다. 특정 로봇 한 대를 멈추는 대신 생산라인 일부를 중단해 사측에 요구를 전달하는 방식이었다.노조는 자동화 확산으로 시간 외 수당 감소 가능성이 커지는 상황에 대비해 생산직 임금체계를 시급제에서 완전월급제로 전환할 것을 요구했다. '노사 합의 없이는 단 1대의 로봇도 생산 현장에 들어올 수 없다'는 입장도 밝혔다. 현대차그룹은 휴머노이드 로봇 아틀라스의 생산 현장 적용을 추진하고 있다.이 변화는 자동차산업만의 일이 아니다. '킹산직'이라는 타이틀이 반도체 생산직으로 옮겨가 '하닉고시'라는 말까지 생겨나는 사이, 삼성전자와 SK하이닉스는 생산과 설비, 품질과 물류를 AI와 데이터로 연결하는 자율 제조체계를 추진하고 있다. 구직자는 생산직의 좁은 문으로 몰리지만, 공장은 사람의 개입을 줄이는 방향으로 다시 설계되고 있다.과거 포드의 노동자는 생산 과정 안에 있었지만 무엇을 얼마나 만들지 결정하지 못했다. 마르크스는 노동자가 자신이 만든 물건과 생산 과정의 주인이 되지 못하는 상태를 '노동의 소외'라고 불렀다. 자율 제조 시대에도 그 소외는 사라지지 않는다. 여기에 노동자가 생산 과정에 들어갈 자리조차 얻지 못하는 문제가 더해진다.정년을 맞은 노동자는 평생 익힌 생산라인을 공장에 남겨두고 나온다. 숙련은 몸에 남아 있지만, 같은 숙련을 이어갈 일자리는 많지 않다. 자율 제조로의 전환이 빨라질수록 아직 일할 수 있는 사람도 생산 과정에서 점차 밀려나고, 취업준비생은 아예 그 안으로 들어가 숙련을 쌓을 첫 기회조차 얻지 못할 수 있다.차페크가 쓴 <로섬의 유니버설 로봇>에서 알퀴스트는 로봇이 늘어나면 전 세계 노동자들이 일자리를 잃게 될 것이라고 경고한다. 로섬사 총지배인 도민은 이를 부정하지 않는다. 오히려 이렇게 말한다.도민은 수십억의 기계가 인간을 부양하면 인류 전체가 '세계의 귀족'이 되고, 인간은 생산을 위한 기계에서 벗어나 창조의 주인이 될 것이라고 믿었다. 도민의 약속에 부스만은 곧바로 '아멘'이라 답한다. 헬레나는 어리둥절하지만 그 말을 믿고 싶다고 말한다.그로부터 10년 뒤 로봇들은 인간에게 반기를 들었다. 반란 뒤 살아남은 마지막 인간은 노동에서 해방된 귀족이 아니었다. 노동의 수고와 피로에도 어떤 선함과 인간적 가치가 있음을 알고 있던 알퀴스트였다.'킹산직'에 들어가려는 수많은 구직자와 사람을 덜 필요로 하도록 다시 설계되는 공장이 동시에 나타나고 있다. 공장은 사람을 덜 고용하면서도 필요한 물건을 생산할 수 있다. 하지만 그 물건을 살 사람의 소득까지 내어주는 것은 아니다.도민의 약속대로라면 로봇이 모든 노동을 맡아 물건을 넘치게 생산하는 순간 빈곤도 사라져야 한다. 기업의 공장과 사무실, 국내외 생산거점이 하나의 두뇌에 연결되기 시작하는 지금, 우리는 그 약속에 부스만처럼 곧바로 '아멘'이라 답해도 되는 것일까.