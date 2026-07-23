화요일 클래식 공연, 8월엔 손주랑 와야겠네요

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큰사진보기 ▲합창으로 만나는 인문학 콘서트 광명시 모닝 클래식 공연 ⓒ 최윤순 관련사진보기

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큰사진보기 ▲모닝 클래식 화요 음악회광명시와 광명시의회가 후원하고 7월~11월까지 한 달에 한 번 화요일 아침 11시에 광명 문화원 극장에서 열린다. ⓒ 최윤순 관련사진보기

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