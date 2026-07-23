화요일 클래식 공연, 8월엔 손주랑 와야겠네요

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올해 광명시에서 열리는 '모닝 클래식'은 '광명시 여성 합창단'과 '광명 심포니 오케스트라'의 협업으로 선보이는 공연이다. 광명시와 광명시의회가 후원하고 7월부터 오는 11월까지 한 달에 한 번 화요일 오전 11시에 광명 문화원 극장에서 열린다.
예전에도 광명 여성 합창단 공연을 자주 관람했다. 초대받기도 했고, 지역신문이나 거리의 플래카드를 보고 참석했다. 오랜 전통을 가진 여성 합창단은 매회 기획을 새롭게 시도했던 것으로 기억한다. 지난 21일 '모닝클래식' 공연을 관람했다. 이번에는 발표할 합창곡과 관련 있는 영상이 함께 상영되었다. 지휘자의 재치 있는 해설로 공연에 더욱 몰입할 수 있었다. 여성 합창단이 주관했지만, 유명 테너를 초대해서 다양한 곡을 감상할 기회를 접했다.
피아노, 신시사이저 반주자들은 흥에 겨워 춤을 추듯 움찔움찔하며 연주했다. 음악에 흠뻑 빠진 그들의 모습은 보는 사람까지 즐겁게 만들었다. 강연이든 연주든 노래든 가장 먼저 본인이 흥이 나야 전달력이 좋은 것 같다. 드럼, 탬버린, 차임 벨과 마라카스 등 리듬을 만드는 퍼커션, 타악기를 연주하는 모습을 직관하는 재미도 쏠쏠했다. 여러 타악기로 곡을 섬세하고 풍성하게 시도하는 모습을 보고 퍼커션에 대해 흥미가 생겼다.
첫 번째 무대에서 펼쳐진 곡은 여름에 잘 부르는 '연가'였다. 젊은 시절 휴가철 바닷가에서 떼창으로 불렀던 그 노래. 원래 뉴질랜드 원주민, 마오리족의 전통 민요인 <포카레카레 아나>라고 한다. 지휘자의 상큼한 곡 해설과 시원한 바다 영상은 마치 모래사장을 걸을 때 발가락 사이를 파고드는 고운 모래가 간지럼을 태우는 듯했다.
두 번째 곡은 오즈의 마법사에 나오는 <Over the rainbow>다. 행복은 멀리 있는 것이 아니라 우리 일상 가까운 곳에 있다는 해설을 들으니 아득히 먼 옛날 너덜너덜 떨어진 동화책을 펼쳤던 추억이 아련하게 떠올랐다. 세 번째는 영화 음악의 거장 엔니오 모리코네가 영화 <미션>을 위해 작곡한 <가브리엘의 오보에(Gabriel's Oboe)>라는 기악곡이었다. 그 곡에 가사를 입힌 <넬라 판타지아>는 방송가에서 흘러나와 우리에게 익숙한 노래가 되었다.
오래 전 본 영화였지만 눈 앞에 펼쳐진 화면에선 거친 비바람과 풍랑에 위태롭게 바위를 움켜잡고 버티는 선교사가 보였다. 그 음악은 가브리엘 신부가 오보에를 연주하며 원주민들과 마음을 나누는 장면에 흐르는 아름다운 선율로 된 곡이다. 합창단과 오케스트라는 자기만의 색깔로 새롭게 해석해 한층 밝고 경쾌한 무대를 만들어 주었다.
마지막에 테너와 합창단이 부른 노래는 <꽃 날>과 <첫사랑>이었다. 현대 가곡은 마치 대중가요의 발라드처럼 친숙하면서도 시큼한 자두를 한 입 베어 문 듯 싱그럽고 상큼했다. 특히 <첫사랑>은 합창단과 테너가 한 소절씩 주고받으며 마치 연인이 대화를 주고받듯 노래를 불렀다.
장마철이라서인지 객석은 다소 비어 있었다. 사실 나도 버스 창밖으로 스쳐 지나가는 플래카드의 제목을 보고 공연 소식을 알게 되었다. 오는 8월 공연에는 방학 중인 손주들과 함께 와 보고 싶다. 한 시간 남짓의 짧은 공연이라, 아이들도 부담 없이 즐길 수 있을 것 같다. 공연이 끝난 뒤에는 바로 옆 도서관 식당에서 점심을 먹고, 평생학습원에서 기타 동아리 수업까지 다녀왔다. 우리 주변에 이렇게 가까이에서 문화 생활을 누릴 수 있는 공간이 많다는 사실이 반가웠다.
두 달에 한 번 화요일 점심 모임이 있다. 올해는 시간이 되는 사람들에게 콘서트부터 함께 보자고 제안하려 한다. 좋은 무대는 혼자 보기보다 함께할 때 기쁨이 더 커진다. 좋은 공연도 직접 찾아와서 듣는 관객이 있을 때 연주자도 발표자도 더 빛날 것이다.
돌이켜 보니 광명은 문화 도시이자 평생 학습 도시 1호라는 이름에 걸맞게 배우고 즐길 공간이 곳곳에 있다. 나는 시간과 상황이 허락하면 관심 있는 강연과 공연을 찾아가는 편이다. 배움은 사람을 늙지 않게 하고 삶의 활력소가 된다. 몸과 마음의 균형은 무엇보다 소중하다. 앞으로도 나는 좋은 프로그램을 보면 주변 사람들에게 먼저 알리고 함께 가자고 손을 내밀 생각이다. 그런 의미에서 이번 모닝 클래식은 한 편의 음악회가 아니라, 광명이 문화 도시로 성장하고 있음을 확인한 귀한 시간이었다.
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