차세대 SMR ,국가비전으로 키운다... 국방반도체 국산화도 본격화

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 23일 오전 서울 종로구 정부서울청사 본관 영상회의실에서 '제11회 과학기술관계장관회의'를 주재하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 23일 오전 서울 종로구 정부서울청사 본관 영상회의실에서 '제11회 과학기술관계장관회의'를 주재하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

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정부가 미래 핵심 먹거리로 꼽히는 차세대 소형모듈원전(SMR)을 국가 비전으로 높여 빠른 상용화에 나선다. 동시에 미·중 기술 패권 경쟁이 심화되는 상황에 대응해 케이(K)-방산의 지속가능성을 좌우할 국방반도체 국산화와 독자적 산업생태계 조성을 추진한다. 이는 에너지와 안보, 인공지능(AI)을 미래 성장축으로 삼아 기술 주권 확보에 속도를 내겠다는 구상이다.배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 23일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 제11회 과학기술관계장관회의를 주재하고 '비경수형 중심 차세대 SMR 육성 추진 방향', '국방반도체 국산화 및 산업생태계 조성 전략', '피지컬 AI 항만 전략' 등 6개 안건을 논의했다.배 부총리는 이날 회의에 앞서 "거대한 인공지능 혁명과 더 치열해진 기술경쟁 속에서 지난 1년이 앞으로의 방향을 세우는 시간이었다면, 국민주권정부 2년차는 대도약을 위한 골든타임 속에서 방향을 성과로 증명해 나갈 시간"이라며 "국민께서 변화를 체감하실 수 있도록 관련 부처·기관 모두가 적극적인 협력과 실행으로 함께 해주시길 바란다"고 당부했다.이어 그는 "AI 혁명이 글로벌 경제·산업의 판을 바꾸는 상황에서 3대 메가 프로젝트를 통해 반도체, AI데이터센터, 피지컬 AI 분야에서 압도적인 경쟁력을 확보해 나갈 것"이라며 "국민 모두가 누리는 AI 기본사회 실현에도 박차를 가할 것"이라고 강조했다.이날 회의에서는 제1호 안건으로 '비경수형 중심 차세대 SMR 육성 추진 방향(안)'을 논의했다. 정부는 2030년대 본격화될 전 세계 차세대 SMR 시장을 선점하기 위해 민간 수요 발굴과 공급망 고도화, 법·제도 개선, 산업생태계 활성화에 이르는 종합 육성 전략을 추진하기로 했다.우선 민간 기업의 참여를 끌어올리기 위해 원자로 노형별 비즈니스 모델(BM)을 발굴하고, 민관 합작 특수목적법인(SPC) 등 전문기업을 육성한다. 연구개발 단계부터 지식재산권(IP) 관리체계를 구축해 향후 발생할 수 있는 기술 분쟁에 대비하고, 해외 수출시장 선점을 위한 지원 사업 및 정보 접근성 개선에 나선다.특히 '개발-제조-실증-핵연료'로 이어지는 전 주기 공급 역량을 국내에 완비한다는 계획이다. 이를 위해 민관 합작 R&BD 사업을 확대하고 디지털트윈 기술과 경주 문무대왕과학연구소 부지를 활용해 인허가용 실증 데이터를 조기에 확보할 계획이다. 고순도 저농축우라늄(HALEU) 공급 기반과 국내 핵연료 제작 기술, 핵원료 자급체계(파이로) 구축도 함께 진행한다.제도적 기반 마련도 속도를 낸다. 오는 9월 11일 시행을 앞둔 'SMR 특별법'을 토대로 'SMR 시스템 개발 촉진위원회'를 구성해 기본계획을 수립하고, 상용화에 걸림돌이 되는 안전규제 개선과 법·제도 정비도 병행한다. 아울러 SMR 특구를 조성하고 산학연 공동 연구개발을 확대해 산업생태계 자체를 스케일업(Scale-up)한다는 방침이다.K-방산의 지속 가능한 성장을 뒷받침하고 안보 자립을 이루기 위한 '국방반도체 국산화 및 산업생태계 조성전략(안)'도 주요 안건으로 다뤄졌다. 주요국들이 반도체를 핵심 안보로 자산화하고 자국 산업 보호를 강화하는 상황에서, 상대적으로 취약했던 국내 국방반도체의 수급 기반과 원천기술을 대폭 강화하겠다는 취지다.정부는 무기체계 획득계획과 연계한 안정적인 공공 수요를 기반으로 국방반도체 개발을 추진하기로 했다. 개발된 반도체는 정부 주도의 신뢰성 시험과 실증을 거쳐 실제 무기체계에 의무적으로 적용되도록 제도화한다.생산 기반 확충도 추진된다. 기존 공공·민간 반도체 생산시설을 활용하는 동시에 '민관 합작 상생 팹(Fab)'을 새로 구축한다. 이를 통해 국방반도체 민간 파운드리의 제조와 양산 연구개발 등을 다각도로 지원할 예정이다. 또 '국방반도체사업자' 지정과 육성, 전문인력 양성, 국내 산·학·연은 물론 국제협력 네트워크 확대를 통해 공급망 안정성과 기술경쟁력을 단계적으로 높여 K-방산 경쟁력을 뒷받침한다는 전략이다.이날 회의에서는 국가 전반의 AI 전환(AX)과 생태계 강화를 이끌 4개 과제도 함께 논의·확정됐다.해양수산부는 과기정통부 등과 함께 '피지컬 AI 항만 전략'에 따라 크레인 등 항만 장비를 자율화하고 항만 운영 전반을 AI로 최적화하는 기술을 개발한다. 광양항에는 실제와 가상 환경을 연계한 첨단항만기술원 설립을 검토하고, 진해신항 1단계(2032년)를 피지컬 AI 스마트항만의 선도 모델로 구축해 전국 주요 항만과 해외시장으로 확산시킬 계획이다.정부는 또 AI가 스스로 계획을 세우고 자율적으로 실행하는 '에이전틱 AI' 시대에 대응하기 위한 '에이전틱 AI 이니셔티브(구상)'도 의결했다. 권한 오남용 위험에 대응해 안전·신뢰 가이드라인(기준)과 성능 검증체계를 마련하는 한편, 개방형 AI 에이전트 실행 기반을 만들고 산업별 실증을 지원해 나가기로 했다.공공기관의 AI 전환(AX) 과정에서 개인정보 침해를 예방하기 위한 '공공 AX 프라이버시 보호 안내서'도 마련했다. AI 활용 전 과정에서 점검해야 할 10대 핵심 사항과 위험 수준별 개인정보 보호 기준을 제시해 공공 AI 서비스 확산 과정의 안전성을 높인다. 헬프데스크 운영을 통해 맞춤형 상담도 지원한다.아울러 정부는 '모두의 AI 프로젝트'와 AI 법령검색 서비스 등 주요 국가 AI 프로젝트를 속도감 있게 추진하기 위해 정부 보유 GPU(그래픽처리장치) 520장을 지원하는 방안을 최종 승인했다. 이 가운데 B200 GPU 512장은 국민 누구나 계산기처럼 쉽게 활용할 수 있는 '모두의 AI' 서비스 개발에 투입되며, 나머지 8장은 AI 법령검색 서비스 성능 향상에 활용된다.