'실행' 중심 AI 생태계 선점 나선다... '에이전틱 AI' 국가 전략 본격화

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 23일 오전 서울 종로구 정부서울청사 본관 영상회의실에서 '제11회 과학기술관계장관회의'를 주재하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

큰사진보기 ▲에이전틱 AI로 바뀌는 경제 모습 ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲AI 에이전트 플래그십 프로젝트(안) ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 23일 오전 서울 종로구 정부서울청사 본관 영상회의실에서 '제11회 과학기술관계장관회의'를 주재하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

스스로 계획을 세우고 외부 시스템과 연동해 업무를 수행하는 '에이전틱(Agentic) AI' 시대를 선점하기 위한 국가 차원의 종합 전략이 마련됐다. 정부는 단순한 '모델 성능'으로써 생성형 AI를 넘어 실제 업무를 실행하는 AI가 차세대 산업 경쟁력을 좌우할 것이란 판단이다. 이에 안전·신뢰 체계 구축부터 개방형 실행 생태계 조성, 산업 현장 확산까지 아우르는 정책을 추진한다는 계획이다.과학기술정보통신부는 23일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제11회 과학기술관계장관회의에서 관계 부처 합동으로 마련한 '에이전틱 AI 이니셔티브(구상)'를 발표했다.정부는 전 세계 AI 경쟁의 축이 '누가 더 뛰어난 모델을 보유했는가'에서 '누가 더 많은 데이터와 시스템, 업무를 연결해 실제 실행할 수 있는가'로 이동하고 있다고 진단했다. 구글과 오픈AI, 마이크로소프트 등 세계적인 빅테크(정보기술 대기업)가 AI 모델을 넘어 업무 소프트웨어와 클라우드, API(응용 프로그램 인터페이스) 등을 포함한 실행 생태계 구축에 나서고 있다. 이런 가운데 우리나라도 세계 최고 수준의 디지털 인프라(기반시설)와 제조·금융·공공 분야의 강점을 활용해 에이전틱 AI 생태계를 선점하겠다는 전략이다.이번 이니셔티브는 ▲에이전틱 AI 안전·신뢰 선도 ▲개방형 에이전틱 AI 실행 기반 조성 ▲수요 중심의 에이전틱 AI 도입 촉진 등 3대 전략을 제시했다.우선 에이전틱 AI의 가장 큰 과제로 꼽히는 안전성과 신뢰 확보에 나선다. 생성형 AI와 달리 실제 시스템에 접근해 업무를 수행하는 만큼 권한 오남용과 보안 위협, 민감정보 유출 등의 위험을 관리할 제도적 기반을 마련한다.정부는 개인정보 보호와 AI 권한 관리, 목표 이탈 방지 등을 담은 '에이전틱 AI 안전·신뢰 가이드라인(기준)'을 올해 중에 마련할 계획이다. 아울러 성능과 안전성을 검증하는 평가체계를 구축하고, AI 에이전트의 신원 확인과 책임 소재를 정립하기 위한 논의도 추진한다.두 번째 전략인 개방형 에이전틱 AI 실행 생태계 구축도 핵심 과제로 제시됐다. 정부는 국민이 일상과 업무에서 활용할 수 있는 생활밀착형 AI 에이전트와 관련 도구 개발을 지원하고, 신뢰할 수 있는 AI 에이전트를 거래·유통하는 마켓플레이스(시장)를 조성한다.기술 측면에서도 AI 모델과 추론, 에이전트, 각종 도구를 통합 관리하는 'AI OS(운영첵제)' 핵심 기술도 개발한다. 특히 에이전틱 AI 작동 시 발생하는 자원 소모를 줄이기 위해 토큰 효율 기반 실행 운영 기술을 확보할 계획이다.국산 AI 경쟁력 강화를 위한 지원도 확대된다. 정부는 GPU(그래픽처리장치)와 에이전틱 AI 학습 데이터를 지원해 국내 AI 모델의 실행 능력을 높이고, 서비스 개발 기업이 목적에 맞는 다양한 AI 모델을 선택·활용할 수 있는 환경을 만들기로 했다.세 번째 전략으로 산업과 국민이 체감하는 서비스 확산도 본격 추진한다. 과기정통부는 '모두의 AI 프로젝트'를 통해 국민 누구나 AI 에이전트를 활용할 수 있는 기반을 마련하고, 장기적으로는 개인별 AI 에이전트가 일상과 경제활동 전반을 지원하는 환경을 구축한다는 목표를 세웠다.또 산업 현장에서는 AI 파운데이션 모델 기업과 인프라 기업, 서비스 개발사, 수요기업이 함께 참여하는 'AI 에이전트 플래그십 프로젝트'를 추진해 제조·금융 등 주요 산업의 AI 전환(AX)을 밀착 지원한다.기업 지원도 강화한다. AI 에이전트 도입 진단과 위험관리, 운영체계 구축을 위한 전문 컨설팅을 제공하고, 혁신 기술을 보유한 AI 스타트업의 사업화도 지원한다. ICT(정보통신기술) 규제샌드박스를 활용해 자율 실행과 멀티에이전트 기술의 실제 검증 기회를 넓히고, 이를 토대로 관련 제도 개선도 단계적으로 추진할 계획이다.과기정통부는 지난 4월 출범한 '에이전틱 AI 얼라이언스'를 중심으로 이번 이니셔티브의 세부 정책을 구체화하고, 기술 변화에 맞춰 정책을 지속적으로 보완하는 '무빙 타깃(Moving Target, 움직이는 표적)' 방식으로 추진한다는 방침이다.배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "에이전틱 AI는 단순한 기술 혁신을 넘어 일하는 방식과 경제·사회 전반의 변화를 이끄는 새로운 전환점이 될 것"이라며 "우리 국민과 기업이 에이전틱 AI 시대에 기회를 확보하고 새로운 가치를 창출할 수 있도록 안전·신뢰 기반의 에이전틱 AI 생태계를 조성해 나가겠다"고 강조했다.