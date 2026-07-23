손에 착 감기는 '핸드메이드' 선물, 반응이 뜨겁습니다

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큰사진보기 ▲같은 조건, 그러나 다른 결과물개나리색이 내가 만든 오리(?), 아래 귀여운 오리는 딸이 만든 작품 ⓒ 김희 관련사진보기

"엄마, 이게 뭐야? 아니, 대체 병아리도 아니고 오리도 아니고…"

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'그래, 난 똥손이야. 인정.'

큰사진보기 ▲김여사표 색색 수세미다양한 색깔들로 수세미를 만들어 나눠 쓰고 있다. 화려한 기술은 없어도 마음과 정성이다. ⓒ 김희 관련사진보기

"언니, 크기만 조금 줄이면 좋겠어. 거품이 잘 나고 좋아."

"가장자리 레이스가 너무 물결이라 설거지할 때 물이 사방으로 튀어."

"큰 수세미는 욕실 청소할 때 좋아."

"수세미에 고리가 있으면 좋겠어. 집게로 집으려면 고리가 필요해."

큰사진보기 ▲주방서랍속 비상 식량같은 수세미주방서랍속에 늘 준비되어 있는 수세미..누구든 필요한 사람에게 줄수있게 준비해둔다. ⓒ 김희 관련사진보기

"선물 다른 거 필요 없고, 네가 만든 수세미 그거 서너 개 꼭 챙겨와 줘."

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.

식탁 앞에 앉아 '오리 수세미 만들기' 유튜브 영상을 보며 딸과 함께 코바늘을 잡았다. 각자 좋아하는 색깔의 실을 고르고, 같은 자리에서 같은 영상을 보며 '몇 코를 해서 어떻게 말아서 하는지…' 입으로 읊으며, 심지어 서로 곁눈질로 훈수까지 두면서 만든 결과물. 하지만 내 손에서 탄생한 오리를 보며 다시 한번 확인된 사실은 이랬다.그렇다. 나는 자타공인 '똥손'이다. 아이들이 어릴 적 옷에 단추가 떨어지거나, 구멍 난 양말 기워줄 때도 내가 손만 대면 유독 어설프고 모양새가 투박했다. 병아리도 오리도 아닌 결과물을 보면서 결단을 내려야 했다. 영상을 보고 다시 도전할 것인가, 아니면 아예 포기를 할 것인가, 애당초 내가 똥손인 걸 너무나 잘 알고 있었기에 나는 빠르게 인정하기로 했다.스스로 인정을 하고 나니 마음이 한결 편안해졌다. 사실 초보자도 따라 할 수 있는 수세미 뜨기 영상은 유튜브에 널리고 널렸다. 그렇지만 그걸 따라 한들 내 손을 거치면 어차피 같은 모양이 나올 리가 없다. 예쁜 모양의 수세미는 과감히 포기했다. '수세미가 뭐야, 거품 잘나고 그릇 잘 닦이면 되는 거잖아' 스스로 나를 위로하고, 그날부터 영상 없이 내 손길 가는 대로 코를 잡았다 풀었다, 늘렸다 줄였다를 하며 나만의 수세미를 뚝딱뚝딱 만들기 시작했다.손길이 가는 대로 코를 잡다 보니, 문득 중·고등학교 시절 가사 시간에 배웠던 코바늘뜨기의 기억이 스멀스멀 떠올랐다. 어렴풋이 선생님이 알려주셨던 손놀림이 몸속 어딘가에 저장되어 있었나 보다.한코 한코 기억을 더듬으며 무작정 바늘을 움직이다 보니 신기하게도 손가락이 움직이기 시작했다. 심지어 속도가 붙기까지 했다. 물론 내가 구사할 수 있는 기술은 그리 많지 않았다. 동그랗게 코잡기, 한 번 감아 빼기, 두 번 감아 두 번 빼기, 여러 번 한 줄로 떠 레이스를 만들기 정도가 전부다.기억을 더듬어 가며 속도감을 내어 만들긴 해도 완성된 수세미들의 모양은 죄다 비슷할 수밖에 없다. 밑천이 없으니 어쩔 수가 없었다. 하지만 모양이 같으면 어떤가, 형형색색... 실의 색깔만 바꾸어도 식탁 위에는 완전히 새로운 수세미들이 알록달록하게 쌓여갔다.실용성만을 강조한 '메이드 인 김여사표 수세미'를 동생들에게 가장 먼저 선보였다. 자타공인 '똥손'인 언니가 수세미를 떴다고 하니, 다들 믿지 못하겠다는 듯 눈이 둥그레졌다. "내가 만든 거야. 한번 써봐" 쭈뼛거리며 내민 수세미 더미에 동생들은 호기심 반, 의심 반으로 수세미를 뒤적뒤적 했다. 며칠이 지나 동생들에게 연락이 오기 시작했다.동생들의 피드백은 똥손 언니의 수세미 창작 욕심에 불을 지폈다. 조언에 힘을 받아 다시 크기를 줄이고, 레이스를 과감히 없앴다. 한층 간결하고 설거지하기 편하게 색색의 수세미들이 업그레이드되어 만들어졌다.그 이후로 지금까지 나와 동생들은 마트에서 수세미를 사지 않는다. 벌써 2년째, 내가 만든 예쁘진 않아도 한결같이 같은 모양인 수세미만 쓰고 있다. 이후로도 나는 새로운 기술을 배우진 않았지만, 여전히 다양한 색깔로 나만의 수세미를 뜨고 있다. 덕분에 주방 서랍을 열면 알록달록한 수세미가 늘 든든한 비상식량처럼 가득 준비되어 있다.언젠가부터 나의 수세미는 가족을 넘어 주변 지인들에게도 전달되기 시작했다. 만나는 이들에게 부담 없이 가볍게 건네기에 너무 좋은 선물이었다. "이거 내가 뜬 건데 한번 써봐. 거품 잘나" 시중에 파는 예쁜 모양은 아니어도 뽀드득 설거지 하나는 기가 막히게 잘 되는 딱 맞는 사이즈라는 걸 내가 직접 써봐서 알기에 당당하게 건넬 수 있었다. 역시나, 정성이 통했나 보다. 사서 쓰는 수세미보다 거품이 잘 나고 크기가 손에 딱 감겨서 좋다며 지인들의 흡족한 반응이 쏟아졌다.지난 22일이었다. 지인들 단체 대화방에 알림이 울렸다. 다음 달 지인의 집에 모이자고 했다. 모여서 먹을 음식과 각자 준비해 갈 것들에 대해 의견을 나누는 데 지인이 쓴 메시지가 떴다.그 메시지를 보는데 나도 모르게 입꼬리가 쓱 올라갔다. 평생 자타공인 똥손으로 민망할 때가 한두 번이 아니었는데, 코바늘 하나로 뚝딱뚝딱 만든 수세미가 뭐라고, 그걸 꼭 챙겨오라는 지인의 부탁에 내 어깨가 으쓱해졌다.화려한 기술은 아니어도 내가 정성과 시간을 들여 만든 수세미들이 주변 사람들의 주방을 반짝반짝 빛내주고 있다는 사실이 꽤 기쁘고 즐겁다. 그래서 나는 오늘도 식탁 앞에 앉아 색색의 실들을 골라 가며 부지런히 같은 모양의 수세미를 뜨고 있다.