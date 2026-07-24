먹선과 물방울, 두 거장의 예술을 만나다

큰사진보기 ▲이응노미술관/후면잔잔한 연못에 비친 처마와 하늘, 나무가 어우러지며 이응노가 추구한 여백의 미가 풍경 속에서 완성된다 ⓒ 문운주 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲화합/이운식작가서로 다른 두 형태가 하나로 맞닿아 조화를 이루는 모습은 소통과 공존의 의미를 떠올리게 한다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲이응노미술관잔디밭에 설치된 이응노의 '군상' 과 미술관이 한데 어울려 아름다운 풍광을 만든다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲대나무이응노 예술의 출발점이었다. 먹과 붓으로 생명력과 절개를 담아낸 그의 대나무는 전통 수묵화를 넘어 현대 추상의 세계로 나아가는 첫걸음이 됐다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲회귀한지 위에 맺힌 투명한 물방울. 김창열의 '회귀' 연작은 한자와 물방울을 통해 비움과 성찰의 세계를 담아낸다. ⓒ 문운주 관련사진보기

▲이응노&김창열기획전 문운주 관련영상보기

22일, 장마가 계속되고 있다. 한여름 무더위도 절정이다. 습기를 머금은 공기는 숨이 턱 막힐 듯 무겁고, 강한 햇살은 아스팔트를 달군다. 도심은 거대한 찜통이다. 더위를 잠시 잊기 위해 대전으로 향했다. 예술과 자연을 만나기 위해서다.정부대전청사 주변 도로에는 나라꽃 무궁화가 한창이다. 장맛비를 머금은 연분홍 꽃잎은 더욱 맑고 청초하다. 꽃잎 끝에 맺힌 물방울은 햇살을 받아 반짝인다. 짙은 녹음은 시야를 채운다. 매미 소리가 숲을 흔든다. 여행객을 맞이하는 환영 음악처럼 들린다.정부대전청사 앞 문예로는 자를 댄 듯 곧게 뻗어 있다. 계획도시 둔산 신도시의 특징이다. 넓은 차도와 가로수, 공원이 어우러져 도심에 여유를 더한다. 숲길을 걷다 눈길을 끄는 표지석 하나를 만났다. '정부대전청사 숲'. 3000만 그루 나무심기 사업으로 조성한 숲이라는 설명이 새겨져 있다.매미 소리를 들으며 숲의공원으로 향했다. 울창한 숲 한가운데 펼쳐진 푸른 잔디가 가장 먼저 시선을 사로잡는다. 짙은 녹음과 넓은 초록 들판이 어우러진 풍경은 도심이라는 사실을 잠시 잊게 한다. 마음까지 초록빛으로 물드는 듯하다.둔산대로를 건너 넓게 열린 광장에 들어서자 대전시립미술관과 이응노미술관이 서로 다른 모습으로 마주한다. 대전시립미술관에는 분수와 잔디가 어우러진 넓은 공간이 펼쳐진다. 곳곳에 설치된 조각들이 자연과 조화를 이루며 관람객을 맞는다.탁 트인 공간 덕분에 건축물의 선과 면이 한눈에 들어온다. 대전시립미술관에는 분수공원과 잔디공원 등 넓은 야외 공간이 조성돼 있다. 야외에 설치된 조각들 앞에 섰다. 화합,유토피아, 구성 등이 눈길을 끈다.고암 이응노는 한국 전통 서화에 뿌리를 두고 동서양의 예술을 융합해 자신만의 조형세계를 개척한 화가다. 대나무와 산수화에서 출발해 문자추상과 군상 연작에 이르기까지 끊임없이 새로운 표현을 모색하며 한국 현대미술의 지평을 넓혔다.그는 생애 내내 한자와 서예를 예술의 중요한 소재로 삼았다. 특히 '수(壽)' 자를 해체하고 재구성해 문자의 의미를 넘어 선과 형태 자체를 표현하는 독창적인 조형 언어를 완성했다. 프랑스 건축가 로랑 보두앵은 바로 이 작품에서 영감을 받아 이응노미술관을 설계했다. 서예의 필획은 천장과 벽, 공간의 흐름으로 다시 태어나 건축 속에 살아 숨 쉰다.이응노미술관을 마주하는 순간, 낯선 현대 건축보다 한옥의 정서가 먼저 다가온다. 추녀를 닮은 지붕선, 서까래를 연상시키는 반복된 구조, 중정을 채운 대나무가 자연스럽게 시선을 이끈다. 여기에 노출 콘크리트와 유리, 철골이 어우러져 서양의 현대 건축과 한국 전통 건축의 미학이 조화롭게 스며든다.건축은 단순히 작품을 담는 그릇에 머물지 않는다. 이응노가 서예의 필획을 조형예술로 확장했다면, 로랑 보두앵은 그 선의 흐름을 공간으로 옮겨 놓았다. 그래서 이응노미술관은 전시를 보기 전부터 건축 자체가 하나의 작품이자, 이응노의 예술세계를 가장 먼저 만나는 전시 공간이 된다.건축에 담긴 그의 예술세계를 살펴본 뒤 전시장으로 들어섰다. 붓과 먹으로 그려낸 초기 작품부터 문자를 해체하고 재구성한 문자추상, 수많은 사람이 어우러진 군상 작품까지, 시대에 따라 변화하고 확장되는 이응노의 작품세계를 차례로 만난다.건축에 담긴 이응노의 예술세계를 살펴본 뒤 전시장으로 들어섰다. 대나무와 산수화 같은 초기 작품부터 문자 추상과 군상 연작까지, 시대에 따라 변화하는 그의 작품세계를 차례로 만난다. 전시는 이응노의 작품을 시대별로 구성해 예술세계의 변화를 한눈에 보여준다.첫 전시실에서는 전통회화를 바탕으로 우리 역사와 삶을 담은 작품들이 관람객을 맞는다. <민영환을 기다리며> <3·1운동> <수덕사 일각>에서는 우리 역사와 시대의 아픔, 그리고 자연을 바라보는 화가의 시선을 만날 수 있다.광복 이후부터 1958년 프랑스로 떠나기 전까지는 <6·25전쟁> <판자촌> <야경> 등을 통해 전쟁과 가난 속에서도 살아가는 사람들의 모습을 담아낸다. 아름다운 풍경보다 시대의 현실과 사람들의 삶을 기록하려 했던 그의 시선이 인상적이다.1958년 프랑스로 이주한 뒤에는 작품이 크게 달라진다. 대상을 그대로 그리기보다 추상과 새로운 표현을 시도하며 자신만의 예술세계를 완성한다. <무제> <구성> <군상>, 문자추상 작품에서는 동양의 서예와 현대미술이 자연스럽게 어우러진다.전시를 모두 둘러보고 나니 이응노는 시대를 기록한 화가이자 끊임없이 새로운 길을 개척한 예술가였다. 작품을 따라 걷다 보니 한 화가의 삶과 함께 한국 현대미술의 흐름도 자연스럽게 읽을 수 있었다.이응노의 힘찬 먹선과 역동적인 군상을 지나자 전시장 분위기는 한층 차분해진다. 공동기획전의 또 다른 주인공인 김창열의 작품이 관람객을 맞는다. 화면 위에 맺힌 물방울은 금방이라도 흘러내릴 듯 생생하다. 가까이 다가갈수록 실제 물방울이 맺혀 있는 듯한 착각이 든다.김창열(1929~2021)은 한국을 대표하는 현대미술가다. 그는 1970년대부터 평생 물방울을 화폭에 담았다. 물방울은 단순한 소재가 아니라 마음을 비우고 자신을 돌아보게 하는 상징이었다. 작품 앞에서는 화려함보다 고요함이 먼저 다가온다.특히 눈길을 끈 것은 <회귀> 연작이다. 오래된 한지와 한자 위에 맺힌 투명한 물방울은 전통과 현대를 자연스럽게 이어준다. 물방울은 한자를 살짝 가리면서도 오히려 그 존재를 더욱 돋보이게 하고, 평범한 종이 한 장에 새로운 생명력을 불어넣는다.작품 앞에 오래 머물수록 물방울 하나에도 깊은 사색이 담겨 있다는 것을 느끼게 된다. 화려한 기교보다 한 방울의 물을 통해 마음의 평안과 여백을 이야기하는 작품들이다. 잠시 발걸음을 멈추고 바라보는 것만으로도 마음이 차분해진다.이응노가 힘 있는 먹선으로 생명과 인간의 역동성을 표현했다면, 김창열은 투명한 물방울 하나로 비움과 성찰의 세계를 보여준다. 표현은 달랐지만 두 거장은 모두 동양의 정신을 현대미술로 풀어냈다. 한 사람은 힘 있는 선으로, 다른 한 사람은 물방울로 깊은 울림을 전한다.