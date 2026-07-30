[단독] 제당2사 설탕 시장점유율, 위법담합 이전에도 '판박이'였다

담합이 적발됐습니다. 재판도 진행중입니다. 하지만 그걸로 끝은 아닙니다. 담합은 적정 가격에 상품을 구매할 소비자의 권리를 침해하고 시장을 교란·왜곡하는 행위입니다. 이런 행위가 왜 반복되는지, <오마이뉴스>는 아직 남아있는 질문들을 하나씩 확인해 보려고 합니다.

큰사진보기 ▲2026년 2월 12일, 주병기 공정거래위원장이 정부세종청사 공정위 기자실에서 3개 설탕 제조판매 사업자의 담합사건 심의결과를 설명하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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○○○ 심사관 : "이 사건 위반 기간 전에는 피심인들 간 담합이 없었다는 증거가 없고, 검찰 조사 과정에서 일부 관련자는 과거에도 피심인들 간 협조 체제가 있었다고 진술하였습니다."

심사관 측 경제분석 ○○○ : "우리가 비담합 기간이라고 부르는 그 기간 동안에 정말로 경쟁적이었냐라는 것에 지금 의구심이 남아 있는 부분이 있다는 걸 염두에 둬야 할 것 같습니다."

"제당 3사는 약 20년 전(2007년)에도 담합 혐의로 공정위로부터 제재를 받은 적이 있었는데, 이번 조사 과정에 입수한 A업체 사업보고서에는 과거 담합 시절 합의했던 시장 점유율이 마치 현재의 점유율인 양 당당히 적혀 있었다. 이를 본 공정위의 베테랑 정문홍 사무관에게 소위 '촉'이 왔다." (2026년 4월 26일 공정위 보도자료 '설탕 담합 적발 직원들, 특별 성과포상금 1500만 원 받는다' 중)

○○○ 위원 : "이게 직권 인지 됐는데 어떻게 이 사건을 포착하게 되신 건가요?"



○○○ 조사관 : "시장점유율 변동 현황이나 그 다음에 사업자별 가격 인상 시기나 폭의 일치 여부, 이런 것들을 종합적으로 고려해서 직권 조사에 착수했습니다."

큰사진보기 ▲<오마이뉴스>가 분석한 결과, 대한제당과 삼양사의 시장점유율은 2017년부터 2019년까지 모두 동일했다. ⓒ 챗GPT로 이주연 생성 관련사진보기

"그러면 왜 담합을 하는 거죠?"

"피심인 참고인께서 말씀하신 내용은, 담합 이전 가격이 사실상 경쟁가격이 아니라는 점을 인정하신 거랑 비슷하다고 생각이 듭니다."